Du lịch TP.HCM “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm

9 tháng đầu năm 2025, du lịch TP.HCM tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm du lịch của cả nước khi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả về lượng khách lẫn doanh thu…

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đón hơn 5,88 triệu lượt khách quốc tế và hơn 29,17 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 184.629 tỉ đồng, tương đương 71% kế hoạch năm.

TP.HCM sau khi sáp nhập đã trở thành một “siêu đô thị”, một “tam giác bản sắc” hiếm có tại Đông Nam Bộ. Vùng trung tâm đại diện cho sự sống động và sáng tạo đô thị; vùng Bình Dương mang tiềm năng công nghiệp, làng nghề, MICE; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu đóng vai trò không gian nghỉ dưỡng, du lịch biển...

Sự bổ trợ giữa các khu vực giúp TP.HCM có điều kiện trở thành điểm đến toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nghỉ dưỡng, văn hóa, công vụ đến ẩm thực và mua sắm.

PHÁT HUY TIỀM NĂNG DU LỊCH ĐƯỜNG THỦY

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 290.000 tỉ đồng trong năm 2025.

Trong 3 tháng cuối năm, nhiều nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai. Trong đó, TP.HCM tập trung điều chỉnh Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tái định vị tầm nhìn, sản phẩm và thương hiệu, đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ AI, dữ liệu lớn trong điều hành và dự báo.

Các sản phẩm theo chủ đề cũng đang được TP.HCM nghiên cứu, hướng đến tăng sức hút cho tour tuyến ngắn ngày, cao cấp.

Song song, tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch để tái định vị sản phẩm và xây dựng định hướng phát triển sản phẩm mới. Phát triển du lịch nông nghiệp - cộng đồng tại Hóc Môn và Long Sơn, tour trực thăng ngắm cảnh, du lịch đêm, sản phẩm đường thủy, du lịch y tế và ẩm thực…. Đặc biệt, thành phố cũng rà soát quy định về bến thủy, cảng hành khách để thúc đẩy khai thác hiệu quả du lịch đường sông.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Du lịch, hiện tại thành phố có 137 phương tiện thủy đang hoạt động, bao gồm 52 tàu nhà hàng, tàu lưu trú, du thuyền và 85 ca nô, tàu gỗ nhỏ. Hạ tầng cảng bến cũng khá phong phú với 37 cảng thủy nội địa đang hoạt động trên tổng số 108 cảng được quy hoạch, cùng 354 bến thủy nội địa đang vận hành trên tổng số 636 bến được quy hoạch...

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng này, TP.HCM đã xây dựng hơn 60 chương trình tour du lịch đường thủy, trong đó có 7 tour thường kỳ và hơn 15 tour mới được giới thiệu. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nhận định du lịch đường thủy tiếp tục là điểm nhấn với việc phát triển các tuyến ca nô, du thuyền, tàu cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

TP.HCM hiện có 11 tuyến hàng hải và 101 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài 913 km.

Đến nay, thành phố đã hoàn thiện 19 tuyến có lưu trú, khảo sát mở rộng 22 tuyến tiềm năng. Đồng thời, đánh giá hiệu quả kết nối với các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Sở Du lịch TP.HCM kiến nghị UBND Thành phố sớm giao tài sản 11 bến thủy nội địa về cho địa phương quản lí nhằm mở đường cho doanh nghiệp khai thác và phát triển dịch vụ hỗ trợ như nhà chờ, nhà vệ sinh, quầy sản phẩm OCOP.

Trong 3 tháng cuối năm, công tác khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch tiếp tục được triển khai để tái định vị sản phẩm và xây dựng định hướng phát triển sản phẩm mới, trong đó, có du lịch đường thủy.

Kết quả cho thấy lượng khách du lịch bằng đường thủy đến thành phố tính đến thời điểm này đã tăng 10 - 20% so với cùng kỳ, phản ánh sự quan tâm ngày càng cao của du khách đối với loại hình du lịch này.

BƯỚC VÀO HỆ SINH THÁI DU LỊCH SỐ

Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa nghiệm thu thành công đề tài ứng dụng công nghệ GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý) tại Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc. Đây được xem là bước ngoặt trong nỗ lực bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa.

Hệ thống cũng được tích hợp vào kho dữ liệu GIS chung của TP.HCM, giúp du khách kết nối hành trình với nhiều điểm đến khác trong thành phố.

Sau 15 tháng triển khai, toàn bộ công viên rộng hàng trăm hecta đã được số hóa với 20 lớp thông tin, từ kiến trúc truyền thống đến các giá trị văn hóa phi vật thể. Nhờ hệ thống này, du khách có thể “du hành” qua 54 dân tộc Việt Nam chỉ bằng một cú nhấp chuột: khám phá nhà sàn, trang phục truyền thống qua mô hình 3D chân thực, hay tham gia lễ hội dân gian bằng công nghệ 360 độ…

Điểm nổi bật của hệ thống GIS là 13 nhóm chức năng được thiết kế riêng cho du khách. Thay vì “lạc lối” trong khuôn viên rộng lớn, khách tham quan có thể định vị, tìm kiếm thông tin qua bản đồ số tương tác. Việc số hóa không nhằm thay thế trải nghiệm trực tiếp mà bổ sung, làm giàu thêm hành trình khám phá. Du khách có thể “xem trước” điểm đến để lên kế hoạch, và sau chuyến tham quan vẫn có thể “tái hiện” những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cùng với đó, trong bối cảnh một bức ảnh check-in có thể lan truyền khắp thế giới chỉ trong vài phút, TP.HCM đang chuẩn bị tạo bước đột phá trong cách du khách trải nghiệm và chia sẻ hành trình. UBND TP.HCM đã phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch năm 2025, trong đó có kế hoạch biến những điểm đến quen thuộc thành “studio ngoài trời” ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).

TP.HCM đưa ra tiêu chí: hình ảnh quảng bá phải mang tính biểu tượng, đạt yêu cầu mỹ quan, truyền cảm hứng du lịch và dễ tiếp cận.

Theo đó, các mô hình được thiết kế trẻ trung, hiện đại, gắn với thông điệp “TP.HCM chào đón bạn”, đồng thời tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để mang lại trải nghiệm mới mẻ so với hình thức chụp ảnh truyền thống. Bốn địa điểm triển khai gồm: Công viên 23-9, Nhà ga metro Bến Thành (khu vực giếng trời), trung tâm phường Vũng Tàu và trung tâm phường Thủ Dầu Một.

Tại mỗi nơi, thiết kế có phong cách khác nhau, với những biểu tượng quen thuộc của TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu trước đây như: hiệu ứng ánh sáng nổi bật (LED); tạo hình các biểu tượng sinh động, gần gũi (Art Toy) hoặc hộp đèn khắc tạo hiệu ứng hình khối (CNC) hiện đại…

Dự kiến triển khai từ quý 4/2025, TP.HCM hướng đến nhóm du khách thế hệ mới, những người coi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm mà còn là cơ hội chia sẻ trên mạng xã hội. Đây không chỉ là cách theo kịp xu hướng, mà còn là chiến lược tiếp thị thông minh. Mỗi bức ảnh hay đoạn video từ những không gian này sẽ là “đại sứ du lịch” miễn phí, lan tỏa hình ảnh TP.HCM đến hàng triệu người dùng toàn cầu.