Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9. Năm nay, hành khách đặt vé online là chủ yếu, với mức giá cao nhất cho chặng TP.HCM - Hà Nội - hơn 3,7 triệu đồng vào dịp cao điểm...

Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 bắt đầu được mở bán từ 8h ngày 20/6, áp dụng cho khách mua trực tiếp tại nhà ga, các điểm bán vé hoặc đặt qua mạng. Mỗi khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Trước đó, với khách đi tập thể, ngành đường sắt đã tiếp nhận danh sách đăng ký của các đơn vị từ ngày 15 đến 19/9.

Tại ga Sài Gòn những ngày này, nhiều người có mặt từ sớm để lấy số thứ tự mua vé, song nhà ga thông thoáng hơn các năm trước nhờ phần lớn hành khách đặt vé online. Lượng khách mua trực tiếp ít nên thủ tục diễn ra nhanh, trung bình mỗi người chỉ chờ khoảng 10 phút là được phục vụ.

Trong những ngày đầu tiên mở bán, ngành đường sắt ghi nhận việc bán vé tàu tết được diễn ra thuận lợi, không có sự cố nào gây khó khăn cho người mua. Hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi được mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi); mỗi vé người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

Trong thời gian vận tải Tết Bính Ngọ 2026, hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá 5 - 15%; khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15/2 và đi từ 1.000km trở lên được giảm 3%; khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2% đến 12%; khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về; sinh viên được giảm từ 10% đến 20%...

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé Tết năm nay tăng do đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Mức cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến TP.HCM - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP, giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho những hành khách muốn có không gian riêng tư.

"Hiện nay, nhiều hành khách chưa mua được vé chặng ngắn hoặc buộc phải trả thêm phí cho chặng dài hơn do ngành đường sắt ưu tiên bán vé cho khách đi chặng dài Bắc - Nam, sau đó sẽ cắt chặng, bán vé các chặng ngắn đi miền Trung. Hành khách có thể đặt vé sau," ông Tuấn nói.

Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng), bố trí 55 đoàn tàu với 330.000 chỗ mỗi ngày. Ngoài 7 đôi tàu Thống Nhất, sẽ có thêm 2 đôi tăng cường tuyến Hà Nội – TP.HCM và 12 đôi tàu ngắn ngày trên các tuyến có nhu cầu lớn như Hà Nội - Vinh, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết... Dịp cao điểm (29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), ngành đường sắt bố trí thêm tàu tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân.

Chị Đặng Thị Thu Hiền, nhân viên bán vé tại ga Hà Nội, cho biết: “Hoạt động bán vé đang ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức trực tuyến”. Theo chị Hiền, nếu trước đây hành khách phải chen chúc tại ga , thì nay chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, vé điện tử đã đặt xong, có thể chọn chỗ ngồi, đổi trả trực tuyến, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn nhiều.

Ghi nhận trên hệ thống bán vé tàu tự động tại Ga Hà Nội, mặc dù mới ngày đầu mở bán vé tàu Tết công khai, nhưng vé tàu ngày 11 - 13/2 của các tàu chất lượng cao SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 gần như đã “cháy vé” các khung giờ đẹp, số lượng ghế trống còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tính riêng trong ngày đầu mở bán, ngành đường sắt đã bán được khoảng 22.000 vé Tết, đạt doanh thu 44 tỷ đồng.

Không chỉ bán vé, ngành đường sắt còn triển khai hệ thống quản lý vận hành, điều độ, giám sát an toàn bằng công nghệ số. Dữ liệu hành trình, bảo dưỡng và khai thác tàu được số hóa, giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót thủ công và nâng cao năng suất.

Ở phía Bắc, từ ngày 22/9, ngành đường sắt cũng đưa vào khai thác đôi tàu khách HP15/HP16 trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng và ngược lại. Đôi tàu này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và công tác của người dân hai địa phương.

Đôi tàu HP15/HP16 sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu HP15 (Hải Dương đi Hải Phòng): Khởi hành từ Hải Dương lúc 6h, đến Thượng Lý lúc 6h58 và đến Hải Phòng lúc 7h10. Tàu HP16 (Hải Phòng đi Hải Dương): Khởi hành từ Hải Phòng lúc 17h30, đến Thượng Lý lúc 17h51 và đến Hải Dương lúc 18h35.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giá vé ưu đãi: Vé lẻ chỉ 55.000 đồng/vé/lượt; giảm ngay 20% khi mua vé khứ hồi; khi mua vé cho nhóm 4 người đi tàu chỉ tính tiền 3 vé…

Vé tháng tại nhà ga đường sắt từ ngày 22/9/2025 đến hết 30/9/2025 là 478.000 đồng/vé. Từ tháng 10/2025 là 1.500.000 đồng/vé. Trên tàu có bán đồ ăn nhẹ và đồ uống đa dạng, đảm bảo cho quý khách có một hành trình thoải mái và tiện nghi.

Ngành đường sắt khuyến nghị, dù mua vé tàu Tết hay các thời gian khác, hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé, mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá, không mua vé tàu qua “cò vé”.

Hành khách có thể kiểm tra lại vé điện tử của mình bằng cách truy cập trang website: dsvn.vn, vào mục “Kiểm Tra Vé” điền đầy đủ thông tin, so sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu.

Hành khách có thể mua vé online tại website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, hoặc qua ví điện tử như MoMo, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… và tổng đài ga Sài Gòn 19001520, ga Hà Nội 19000109.