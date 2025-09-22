Ngành du lịch kích hoạt ứng phó với siêu bão Ragasa
Tường Bách
22/09/2025, 15:56
Nếu khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa vẫn giữ cường độ mạnh cấp 17 (202 - 220km/h), giật trên cấp 17 thì Ragasa sẽ vượt qua Yagi (2024) để trở thành cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông…
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 10h
sáng 22/9, tâm siêu bão Ragasa đang ở cách đảo Luzon
(Philippines) khoảng 140km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp 17 (202 - 220km/h), giật trên cấp 17 (trên 220km/h).
Siêu bão Ragasa được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại
là bão cực mạnh. Đây là cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực
tây bắc Thái Bình Dương (với gió duy trì 10 phút) đạt 110 kts (tương đương
205km/h), mạnh hơn một chút so với Yagi năm 2024 (105 kts).
Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), sau
khi đi qua vùng nước ấm, bão Ragasa sẽ đạt được sức mạnh bùng nổ. Tâm bão
dự báo vượt qua eo biển Luzon, đổ bộ vào các đảo Batanes hoặc Babuyan vào đầu
giờ chiều ngày 22/9. Sau đó hướng về phía nam Đài Loan, Hong Kong và
vùng ven biển Trung Quốc đại lục như Quảng Đông, Phúc Kiến.
Các cảnh báo du lịch khẩn cấp đã được phát đi tại khu vực
phía bắc đảo Luzon (Philippines), miền nam Đài Loan và Hong Kong. Nhiều hãng
hàng không lớn như Cathay Pacific, Hong Kong Airlines phải hủy hoặc điều chỉnh
chuyến bay, đồng thời miễn phí đổi vé cho khách trong khung thời gian từ
23 - 25/9.
Tại Philippines, ngành du lịch đã tạm ngưng các tour, đóng cửa
metro và điểm tham quan ở khu vực bị ảnh hưởng. Lúc 8h, tâm bão cách thủ đô
Manila (Phillippines) khoảng 580 km về phía Bắc - Đông Bắc.
Cơ quan chức năng nước này kêu gọi du khách, công ty lữ hành
tuân thủ khuyến cáo, chủ động dời lịch trình. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng triển
khai biện pháp an toàn, chuẩn bị y tế và nhu yếu phẩm cho khách lưu trú. Nhiều
điểm đến nổi tiếng như Batanes, Babuyan, Cagayan đang đối diện với tình trạng hủy
tour, khách mắc kẹt và nguy cơ hạ tầng du lịch bị hư hại nặng, TTW đưa
tin.
Trong khi đó, sân bay quốc tế Hong Kong có kế hoạch
tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trong 36 giờ (từ 18h ngày 23/9 đến 6h
ngày 25/9). Giới chức Hong Kong đang
nỗ lực để hạn chế tái diễn cảnh 10.000 hành khách bị mắc
kẹt do cơn bão Koinu hồi tháng 10/2023. Các hãng
hàng không đang lên lịch lại các chuyến bay đường dài, đồng thời các máy bay
không sử dụng sẽ được đưa ra khỏi Hong Kong để tránh thiệt hại, theo Business
Today.
Trước đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày
21/9 cho biết, bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão. Dự kiến sẽ đổ
bộ vào các khu vực ven biển từ Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đến thành phố Văn Xương,
tỉnh Hải Nam khoảng từ sáng sớm đến chiều thứ Tư (24/9).
NMC lưu ý rằng, từ ngày 23 đến 25/9, dự kiến sẽ có mưa to
đến rất to ở một số khu vực của Đài Loan (Trung Quốc), Quảng Đông, Quảng Tây và
Phúc Kiến; một số khu vực có thể có lượng mưa lên đến 280mm. Một số khu vực ở
các tỉnh Giang Tô và An Huy cũng sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão.
Chính quyền các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng do bão được yêu
cầu thực hiện các biện pháp phòng chống bão, kịp thời di dời người dân khỏi các
khu vực có nguy cơ cao và tăng cường quản lý an toàn giao thông vận tải, du lịch
biển và các hoạt động trong đô thị.
Tại Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của siêu bão
Ragasa, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động du
lịch, đặc biệt tại các vùng biển, đảo và ven biển.
Các cơ quan du lịch cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương, cập nhật kịp thời thông tin về thời tiết, điều chỉnh lịch
trình, hạn chế rủi ro cho du khách và bảo vệ an toàn cho các dịch vụ du lịch
biển.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương chủ động
các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm
an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động,
bất ngờ trong mọi tình huống.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc
gia, tối 22/9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Khi
vào biển Đông, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ
cực đại cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 - 23/9. Sóng biển cao
trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực bắc và
giữa biển Đông.
Trong ngày 25/9, bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền
Việt Nam tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Đây là cơn bão có cường độ rất
mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, ngay cả khi tâm bão còn cách 300 - 400
km, nguy cơ xảy ra dông lốc cũng rất cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các
địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi thường xuyên các bản
tin dự báo để cập nhật diễn biến mới nhất của siêu bão Ragasa.
Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch
15:26, 22/09/2025
Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán
09:16, 22/09/2025
Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng
Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch
Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng. Thiệt hại lên đến hơn 1.660 tỷ đồng…
Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán
Ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9. Năm nay, hành khách đặt vé online là chủ yếu, với mức giá cao nhất cho chặng TP.HCM - Hà Nội - hơn 3,7 triệu đồng vào dịp cao điểm...
Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2025, hoạt động du lịch tại Thanh Hóa ghi nhận kết quả khả quan, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ...
Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ
Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ. Các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đều nỗ lực thu hút dòng khách này với chính sách đơn giản hóa thị thực, gia tăng kết nối hàng không và bổ sung các dịch vụ đa dạng…
Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?
Hãng tin Bloomberg ngày 16/9 cho biết, Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Trung Quốc. Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của thay đổi lớn trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: