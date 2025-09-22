Ngành du lịch kích hoạt ứng phó với siêu bão Ragasa

Nếu khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa vẫn giữ cường độ mạnh cấp 17 (202 - 220km/h), giật trên cấp 17 thì Ragasa sẽ vượt qua Yagi (2024) để trở thành cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 10h sáng 22/9, tâm siêu bão Ragasa đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202 - 220km/h), giật trên cấp 17 (trên 220km/h).

Siêu bão Ragasa được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh. Đây là cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương (với gió duy trì 10 phút) đạt 110 kts (tương đương 205km/h), mạnh hơn một chút so với Yagi năm 2024 (105 kts).

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), sau khi đi qua vùng nước ấm, bão Ragasa sẽ đạt được sức mạnh bùng nổ. Tâm bão dự báo vượt qua eo biển Luzon, đổ bộ vào các đảo Batanes hoặc Babuyan vào đầu giờ chiều ngày 22/9. Sau đó hướng về phía nam Đài Loan, Hong Kong và vùng ven biển Trung Quốc đại lục như Quảng Đông, Phúc Kiến.

Các cảnh báo du lịch khẩn cấp đã được phát đi tại khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines), miền nam Đài Loan và Hong Kong. Nhiều hãng hàng không lớn như Cathay Pacific, Hong Kong Airlines phải hủy hoặc điều chỉnh chuyến bay, đồng thời miễn phí đổi vé cho khách trong khung thời gian từ 23 - 25/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khoảng tối ngày 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Tại Philippines, ngành du lịch đã tạm ngưng các tour, đóng cửa metro và điểm tham quan ở khu vực bị ảnh hưởng. Lúc 8h, tâm bão cách thủ đô Manila (Phillippines) khoảng 580 km về phía Bắc - Đông Bắc.

Cơ quan chức năng nước này kêu gọi du khách, công ty lữ hành tuân thủ khuyến cáo, chủ động dời lịch trình. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng triển khai biện pháp an toàn, chuẩn bị y tế và nhu yếu phẩm cho khách lưu trú. Nhiều điểm đến nổi tiếng như Batanes, Babuyan, Cagayan đang đối diện với tình trạng hủy tour, khách mắc kẹt và nguy cơ hạ tầng du lịch bị hư hại nặng, TTW đưa tin.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Hong Kong có kế hoạch tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trong 36 giờ (từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 25/9). Giới chức Hong Kong đang nỗ lực để hạn chế tái diễn cảnh 10.000 hành khách bị mắc kẹt do cơn bão Koinu hồi tháng 10/2023. Các hãng hàng không đang lên lịch lại các chuyến bay đường dài, đồng thời các máy bay không sử dụng sẽ được đưa ra khỏi Hong Kong để tránh thiệt hại, theo Business Today.

Tại Philippines, ngành du lịch đã tạm ngưng các tour, đóng cửa metro và điểm tham quan ở khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 21/9 cho biết, bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão. Dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển từ Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đến thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam khoảng từ sáng sớm đến chiều thứ Tư (24/9).

NMC lưu ý rằng, từ ngày 23 đến 25/9, dự kiến ​​sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực của Đài Loan (Trung Quốc), Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến; một số khu vực có thể có lượng mưa lên đến 280mm. Một số khu vực ở các tỉnh Giang Tô và An Huy cũng sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Chính quyền các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng do bão được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống bão, kịp thời di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao và tăng cường quản lý an toàn giao thông vận tải, du lịch biển và các hoạt động trong đô thị.

Tại Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động du lịch, đặc biệt tại các vùng biển, đảo và ven biển.

Các cơ quan du lịch cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cập nhật kịp thời thông tin về thời tiết, điều chỉnh lịch trình, hạn chế rủi ro cho du khách và bảo vệ an toàn cho các dịch vụ du lịch biển.

Tại Việt Nam, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để cập nhật diễn biến mới nhất của siêu bão Ragasa.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 22/9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Khi vào biển Đông, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ cực đại cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 - 23/9. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực bắc và giữa biển Đông.

Trong ngày 25/9, bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, ngay cả khi tâm bão còn cách 300 - 400 km, nguy cơ xảy ra dông lốc cũng rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để cập nhật diễn biến mới nhất của siêu bão Ragasa.