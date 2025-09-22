Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch

Tường Bách

22/09/2025, 15:26

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng. Thiệt hại lên đến hơn 1.660 tỷ đồng…

Tình trạng lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch đang gia tăng đáng lo ngại.
Tình trạng lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch đang gia tăng đáng lo ngại.

Có thể nói, lĩnh vực du lịch được coi là “điểm nóng” với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm thẳng vào mùa du lịch cao điểm. Nhiều vụ án đã được khởi tố. Điển hình như vụ việc tại tỉnh Lào Cai, hai đối tượng giả mạo fanpage khách sạn ở Sa Pa lừa hơn 500 khách du lịch. Tại tỉnh Lạng Sơn, một đường dây lừa đảo dịch du lịch trực tuyến đã chiếm đoạt trên 250 triệu đồng của 80 nạn nhân chỉ trong vòng 15 ngày…

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên cũng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn núp bóng tour du lịch giá rẻ, đặc biệt là loại hình “0 đồng”. Theo đó, một số tổ chức, cá nhân đã liên hệ với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để tổ chức tham quan, du lịch miễn phí cho hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội phụ nữ…

Trong quá trình khám, tư vấn sức khỏe, các đối tượng này có lồng ghép quảng cáo bán một số sản phẩm chức năng với giá cả không đồng nhất. Đồng thời, trong các hoạt động du lịch, tham quan miễn phí, họ sẽ lấy thông tin cá nhân và số điện thoại, sau đó điện thoại tư vấn bán hàng. Đa phần là các sản phẩm chức năng được bán với giá thành cao.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn núp bóng tour du lịch “0 đồng”.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn núp bóng tour du lịch “0 đồng”.

Song song với đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cảnh báo tình trạng lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch đang gia tăng đáng lo ngại. Hàng loạt website, fanpage giả mạo đã được lập ra, sử dụng hình ảnh và logo của các công ty lữ hành, khách sạn uy tín để đánh lừa khách hàng.

Thậm chí, nhiều đối tượng còn chi tiền quảng cáo trên Facebook, Google nhằm tạo vỏ bọc tin cậy. Khi khách hàng chuyển khoản đặt tour hoặc phòng nghỉ, các trang này lập tức biến mất, để lại thiệt hại cho người dùng.

Bên cạnh việc giả mạo, không ít trường hợp thổi phồng hình ảnh dịch vụ, đưa ra giá thấp bất thường rồi thu thêm phụ phí khiến khách hàng rơi vào thế bị động. Rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân, thanh toán trực tuyến thiếu an toàn và khó khăn trong hủy hoặc đổi dịch vụ càng làm gia tăng thiệt hại.

Điểm đáng lo ngại hiện nay là các chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực du lịch liên tục được “làm mới”, tinh vi hơn và khó nhận diện hơn. Các đối tượng thường xuyên kết hợp công nghệ hiện đại với tâm lý nóng vội, ham rẻ, hoặc thiếu cảnh giác của người dân để dựng lên những “cái bẫy” hoàn hảo.

Dù liên tục đưa ra các cảnh báo, nhiều du khách vẫn sập bẫy do các thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Dù liên tục đưa ra các cảnh báo, nhiều du khách vẫn sập bẫy do các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Chẳng hạn, đã có vụ lừa đảo mà các đối tượng làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán kèm con dấu công ty của những công ty uy tín trong ngành để tạo lòng tin. Ngoài ra, còn có biến tướng dưới hình thức “dịch vụ làm visa nhanh”. Đối tượng thêm các câu từ thu hút khách hàng như “cam kết tỷ lệ đậu”, “hứa hoàn tiền 100% nếu thất bại”. Nhưng khi đã nhận tiền, chúng vin cớ “thiếu thông tin” để giữ toàn bộ số tiền.

Thậm chí, lợi dụng thói quen mua vé online, các đối tượng cũng bán vé giả, cạo sửa thông tin trên thẻ lên vé máy bay, vé tàu hoặc đưa ra các chương trình khuyến mãi không tồn tại. Đến khi ra sân bay, hành khách mới phát hiện vé không hợp lệ và mất trắng số tiền...

Bà Bùi Thị Xuân Vân, Phó Giám đốc Vietravel Khánh Hòa xác nhận tình trạng này diễn ra rất nhiều. "Dù công ty đã liên tục đưa ra các cảnh báo, nhiều du khách vẫn sập bẫy do các thủ đoạn ngày càng tinh vi," bà Vân chia sẻ và cảnh báo về chiêu thức làm giả số tài khoản dưới dạng tên thương hiệu (ví dụ: 'Viet Travel ABCD') để lừa khách hàng.

Chia sẻ về trường hợp của đơn vị mình, ông Võ Phùng Thạnh, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của khách sạn Anova tại Nha Trang, cho biết thủ đoạn của kẻ gian ngày càng trắng trợn. "Đối tượng không chỉ tạo một fanpage giả mạo mà còn tinh vi đến mức trang giả này có cả tick xanh xác thực. Đỉnh điểm là họ còn đăng bài 'tố ngược' lại fanpage chính thức của chúng tôi," ông Thạnh chia sẻ.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng.
Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng.

Trước thực trạng này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận các quảng cáo tour giá rẻ, combo nghỉ dưỡng “ưu đãi sốc” trên mạng xã hội. Trước khi đặt dịch vụ, nên kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: website chính thức, tổng đài hỗ trợ của khách sạn, hãng hàng không hoặc các ứng dụng uy tín.

Đồng thời, cần đối chiếu kỹ số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng mà người bán cung cấp với thông tin công khai của doanh nghiệp. Hãy kiểm tra tính minh bạch của tài khoản rao bán, phần lớn tài khoản giả mạo thường mới lập, đổi tên gần đây hoặc chỉ có một vài bài đăng quảng cáo. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không nên chuyển khoản, nhất là vào tài khoản cá nhân.

Sau khi đã đặt cọc, người tiêu dùng cần chủ động liên hệ với số điện thoại chính thức của hãng bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để xác minh lại mã đặt phòng, mã vé. Mọi giao dịch cần được thực hiện trên nền tảng chính thống, có hóa đơn và quy trình xác nhận rõ ràng.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng (tin nhắn, email, biên lai, ảnh chụp website/fanpage giả mạo…) và trình báo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, xử lý.

Khách hàng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, bảo vệ lợi ích chính đáng. 
Khách hàng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, bảo vệ lợi ích chính đáng. 

Về mặt pháp lý, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Du lịch 2017 khẳng định khách hàng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, bảo vệ lợi ích chính đáng và được bồi thường khi quyền lợi bị xâm phạm. Các kênh phản ánh chính thức như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý.

Song song với nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc công khai giấy phép, minh bạch thông tin và thường xuyên cảnh báo khách hàng. Việc đầu tư hệ thống bảo mật, nâng cao năng lực xử lý khiếu nại và coi quyền lợi khách hàng là ưu tiên sẽ góp phần xây dựng môi trường du lịch trực tuyến an toàn, lành mạnh.

Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, qua đó hạn chế tối đa các vụ lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trực tuyến.

Phòng ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến với bảo hiểm an ninh mạng

08:00, 13/09/2025

Phòng ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến với bảo hiểm an ninh mạng

Bộ Công an và Google thực hiện chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến 

12:09, 26/06/2025

Bộ Công an và Google thực hiện chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến 

“Giàu và ngây thơ”, nhiều người Singapore mắc bẫy lừa đảo trực tuyến

15:06, 27/05/2025

“Giàu và ngây thơ”, nhiều người Singapore mắc bẫy lừa đảo trực tuyến

Từ khóa:

du lịch lừa đảo tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9. Năm nay, hành khách đặt vé online là chủ yếu, với mức giá cao nhất cho chặng TP.HCM - Hà Nội - hơn 3,7 triệu đồng vào dịp cao điểm...

Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng

Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2025, hoạt động du lịch tại Thanh Hóa ghi nhận kết quả khả quan, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ...

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ. Các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đều nỗ lực thu hút dòng khách này với chính sách đơn giản hóa thị thực, gia tăng kết nối hàng không và bổ sung các dịch vụ đa dạng…

Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Hãng tin Bloomberg ngày 16/9 cho biết, Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Trung Quốc. Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của thay đổi lớn trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á…

Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết 3 tuyến tham quan trên bán đảo được mở lại từ ngày 16/9, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Thị trường

2

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà đầu tư

3

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Thế giới

4

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Thế giới

5

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy