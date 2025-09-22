Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng. Thiệt hại lên đến hơn 1.660 tỷ đồng…

Có thể nói, lĩnh vực du lịch được coi là “điểm nóng” với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm thẳng vào mùa du lịch cao điểm. Nhiều vụ án đã được khởi tố. Điển hình như vụ việc tại tỉnh Lào Cai, hai đối tượng giả mạo fanpage khách sạn ở Sa Pa lừa hơn 500 khách du lịch. Tại tỉnh Lạng Sơn, một đường dây lừa đảo dịch du lịch trực tuyến đã chiếm đoạt trên 250 triệu đồng của 80 nạn nhân chỉ trong vòng 15 ngày…

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên cũng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn núp bóng tour du lịch giá rẻ, đặc biệt là loại hình “0 đồng”. Theo đó, một số tổ chức, cá nhân đã liên hệ với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để tổ chức tham quan, du lịch miễn phí cho hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội phụ nữ…

Trong quá trình khám, tư vấn sức khỏe, các đối tượng này có lồng ghép quảng cáo bán một số sản phẩm chức năng với giá cả không đồng nhất. Đồng thời, trong các hoạt động du lịch, tham quan miễn phí, họ sẽ lấy thông tin cá nhân và số điện thoại, sau đó điện thoại tư vấn bán hàng. Đa phần là các sản phẩm chức năng được bán với giá thành cao.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn núp bóng tour du lịch “0 đồng”.

Song song với đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cảnh báo tình trạng lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch đang gia tăng đáng lo ngại. Hàng loạt website, fanpage giả mạo đã được lập ra, sử dụng hình ảnh và logo của các công ty lữ hành, khách sạn uy tín để đánh lừa khách hàng.

Thậm chí, nhiều đối tượng còn chi tiền quảng cáo trên Facebook, Google nhằm tạo vỏ bọc tin cậy. Khi khách hàng chuyển khoản đặt tour hoặc phòng nghỉ, các trang này lập tức biến mất, để lại thiệt hại cho người dùng.

Bên cạnh việc giả mạo, không ít trường hợp thổi phồng hình ảnh dịch vụ, đưa ra giá thấp bất thường rồi thu thêm phụ phí khiến khách hàng rơi vào thế bị động. Rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân, thanh toán trực tuyến thiếu an toàn và khó khăn trong hủy hoặc đổi dịch vụ càng làm gia tăng thiệt hại.

Điểm đáng lo ngại hiện nay là các chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực du lịch liên tục được “làm mới”, tinh vi hơn và khó nhận diện hơn. Các đối tượng thường xuyên kết hợp công nghệ hiện đại với tâm lý nóng vội, ham rẻ, hoặc thiếu cảnh giác của người dân để dựng lên những “cái bẫy” hoàn hảo.

Dù liên tục đưa ra các cảnh báo, nhiều du khách vẫn sập bẫy do các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Chẳng hạn, đã có vụ lừa đảo mà các đối tượng làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán kèm con dấu công ty của những công ty uy tín trong ngành để tạo lòng tin. Ngoài ra, còn có biến tướng dưới hình thức “dịch vụ làm visa nhanh”. Đối tượng thêm các câu từ thu hút khách hàng như “cam kết tỷ lệ đậu”, “hứa hoàn tiền 100% nếu thất bại”. Nhưng khi đã nhận tiền, chúng vin cớ “thiếu thông tin” để giữ toàn bộ số tiền.

Thậm chí, lợi dụng thói quen mua vé online, các đối tượng cũng bán vé giả, cạo sửa thông tin trên thẻ lên vé máy bay, vé tàu hoặc đưa ra các chương trình khuyến mãi không tồn tại. Đến khi ra sân bay, hành khách mới phát hiện vé không hợp lệ và mất trắng số tiền...

Bà Bùi Thị Xuân Vân, Phó Giám đốc Vietravel Khánh Hòa xác nhận tình trạng này diễn ra rất nhiều. "Dù công ty đã liên tục đưa ra các cảnh báo, nhiều du khách vẫn sập bẫy do các thủ đoạn ngày càng tinh vi," bà Vân chia sẻ và cảnh báo về chiêu thức làm giả số tài khoản dưới dạng tên thương hiệu (ví dụ: 'Viet Travel ABCD') để lừa khách hàng.

Chia sẻ về trường hợp của đơn vị mình, ông Võ Phùng Thạnh, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của khách sạn Anova tại Nha Trang, cho biết thủ đoạn của kẻ gian ngày càng trắng trợn. "Đối tượng không chỉ tạo một fanpage giả mạo mà còn tinh vi đến mức trang giả này có cả tick xanh xác thực. Đỉnh điểm là họ còn đăng bài 'tố ngược' lại fanpage chính thức của chúng tôi," ông Thạnh chia sẻ.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng.

Trước thực trạng này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận các quảng cáo tour giá rẻ, combo nghỉ dưỡng “ưu đãi sốc” trên mạng xã hội. Trước khi đặt dịch vụ, nên kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: website chính thức, tổng đài hỗ trợ của khách sạn, hãng hàng không hoặc các ứng dụng uy tín.

Đồng thời, cần đối chiếu kỹ số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng mà người bán cung cấp với thông tin công khai của doanh nghiệp. Hãy kiểm tra tính minh bạch của tài khoản rao bán, phần lớn tài khoản giả mạo thường mới lập, đổi tên gần đây hoặc chỉ có một vài bài đăng quảng cáo. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không nên chuyển khoản, nhất là vào tài khoản cá nhân.

Sau khi đã đặt cọc, người tiêu dùng cần chủ động liên hệ với số điện thoại chính thức của hãng bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để xác minh lại mã đặt phòng, mã vé. Mọi giao dịch cần được thực hiện trên nền tảng chính thống, có hóa đơn và quy trình xác nhận rõ ràng.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng (tin nhắn, email, biên lai, ảnh chụp website/fanpage giả mạo…) và trình báo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, xử lý.

Khách hàng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, bảo vệ lợi ích chính đáng.

Về mặt pháp lý, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Du lịch 2017 khẳng định khách hàng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, bảo vệ lợi ích chính đáng và được bồi thường khi quyền lợi bị xâm phạm. Các kênh phản ánh chính thức như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý.

Song song với nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc công khai giấy phép, minh bạch thông tin và thường xuyên cảnh báo khách hàng. Việc đầu tư hệ thống bảo mật, nâng cao năng lực xử lý khiếu nại và coi quyền lợi khách hàng là ưu tiên sẽ góp phần xây dựng môi trường du lịch trực tuyến an toàn, lành mạnh.

Trong thời gian tới, các cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, qua đó hạn chế tối đa các vụ lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trực tuyến.