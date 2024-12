Du lịch Việt Nam sắp “về đích”

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng lượng khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 15.836.661 triệu lượt, tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2024 đạt 1,7 triệu lượt, cao nhất từ đầu năm đến nay, tăng 20,5% so với tháng 10/2024 và tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng đầu năm 2024 ước khoảng 758 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu thị trường, Châu Á đóng góp gần 80% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng 4 thị trường lớn ở Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản đóng góp gần 60%. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Malaisia, Campuchia, Úc, Thái Lan. Đặc biệt, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 4,13 triệu lượt, tăng 128,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Trung Quốc với 3,3 triệu lượt khách, tăng 222%. Ở thị trường châu Âu, Anh là thị trường gửi khách nhiều nhất, với hơn 279.000 lượt, tiếp đến là Pháp, Đức, Nga.

Về động lực tăng trưởng, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính cho sự tăng trưởng lượng khách quốc tế. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc tăng 122,0% so với cùng kỳ năm 2023, Hàn Quốc (+28,3%), Nhật Bản (+24,4%), Đài Loan (+55,3%). Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt, trong đó có Indonesia (+78,3%), Philippines (+69,8%), Lào (+14,8%), Campuchia (+15,1%), Malaysia (+5,3%), Singapore (+6,3%). Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng tốt (+30,4%). Riêng thị trường Thái Lan giảm 14,6%.

Châu Âu tăng trưởng khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh (+20,4%), Pháp (+30,5%), Đức (+24,1%). Bên cạnh đó là Italy (+57,4%), Tây Ban Nha (+23,8%), Nga (+82,4%), Đan Mạch (+20,2%), Na Uy (+17,8%), Thụy Điển (+25,2%). Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày áp dụng từ 15/8/2023.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2024, đa số các thị trường đều tăng so với tháng trước. Đặc biệt, khách quốc tế đến từ châu Âu tăng cao so với tháng 10/2024 bao gồm: thị trường Nga tăng 40,9%, Anh tăng 32,7%, Pháp tăng 44,2% Đức tăng 38,1%, Ý tăng 87,5%, Ba Lan tăng 237,6%. Trong khi đó, châu Á cũng chứng kiến sự gia tăng khách từ Trung Quốc (+11,1%), Hàn Quốc (+8,8%), Nhật Bản (+27,0%), Đài Loan (+5,0%), Malaysia (+34,8%), Singapore (+43,2%), Ấn Độ (23,5%)…

Theo thống kê, khách đến bằng đường hàng không chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 1,4 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 277.000 lượt và đường biển 32.000 lượt. Trong khi đó, lượng khách du lịch nội địa tháng 11/2024 ước khoảng 4,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,0 triệu lượt khách có lưu trú. Lũy kế lượng khách du lịch nội địa 11 tháng đầu năm 2024 ước khoảng 105,0 triệu lượt.

Các chuyên gia nhận định lượng khách tháng 11 vừa qua tăng mạnh không có gì bất thường. Bởi Việt Nam đang vào “chính vụ” mùa cao điểm khách quốc tế, từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Trước đó, ngành du lịch ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong tháng là thời điểm tháng 11/2019, với hơn 1,8 triệu lượt.

Tính riêng các địa phương, rất nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận tăng trưởng số lượng khách quốc tế trong tháng vừa qua. Điển hình, trong tháng 11/2024, Hà Nội đón 2,18 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 680,8 nghìn lượt, tăng 28,4%; khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, tăng 7,1%. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng này ước đạt 9.593 tỉ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2024, khách du lịch quốc tế đạt 5,67 triệu lượt, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (5,5 triệu lượt) và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 3,99 triệu lượt khách quốc tế lưu trú. Khách nội địa đạt 19,66 triệu lượt, tăng 6,3%. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng đầu năm ước đạt 99.949 tỉ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, trong 11 tháng năm 2024, ngành du lịch Ninh Bình đón trên 8,1 triệu lượt khách, tăng 30,44% so với cùng kỳ năm trước, vượt 8,06% so với kế hoạch năm 2024. Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, tổng số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng đạt trên 8,1 triệu lượt khách, tăng 30,44% so với cùng kỳ năm trước, vượt 8,06% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó khách nội địa đạt 7,07 triệu lượt, khách quốc tế đạt 1,08 triệu lượt – lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu du lịch 11 tháng ước đạt gần 8.420 tỷ đồng, tăng 39,28% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,1% so với kế hoạch năm 2024.

Tỉnh Bình Định cũng đã có một năm 2024 bội thu. Tính đến nay, ngành du lịch Bình Định đón trên 9,2 triệu lượt khách, tăng 83,9% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 93.850 lượt (tăng 17,3%); khách nội địa ước đạt 9.106.150 lượt (tăng 85%). Doanh thu du lịch ước đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, năm 2024, trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động với quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc tế, từ đó đã thu hút đông đảo du khách đến Bình Định tham quan, thưởng thức.

Cuối tháng 11, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 11 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã đón 10,1 triệu lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt 12,3% kế hoạch năm 2024). Trong đó, có hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 125% so với cùng kỳ (vượt 41% kế hoạch). Công suất phòng trung bình đạt hơn 58,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48.902,3 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ (vượt 22% kế hoạch năm 2024).

Chiều 7/12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin về giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế trong tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận định tỷ lệ gia tăng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2024 rất tốt, với hơn 1,7 triệu khách. Để đạt được mục tiêu 18 triệu khách du lịch năm 2024, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch sẽ phải thu hút hơn 2 triệu khách du lịch. "Ngành du lịch cần phấn đấu, cố gắng hơn một chút, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đón 18 triệu khách du lịch quốc tế", Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định với hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá sôi động thời gian qua, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng nhanh vào những tháng cuối năm và dự kiến ngành Du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17 - 18 triệu khách quốc tế năm 2024.