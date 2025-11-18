Dữ liệu “sạch” mở đường cho dòng vốn đầu tư vào thị trường ứng dụng Việt Nam

Theo Báo cáo 2025 của AppsFlyer, thị trường ứng dụng Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành với tổng lượt cài đặt tăng 136% từ năm 2018 đến 2024, dù dự kiến giảm nhẹ 2% trong năm 2025. Tuy nhiên, xu hướng thị trường cũng cho thấy sự chuyển dịch từ “mở rộng nhanh” sang “tăng trưởng bền vững dựa trên tương tác thực chất”.

Các chuyên gia nhận định thị trường ứng dụng Việt Nam đang được thúc đẩy bởi môi trường dữ liệu ngày càng minh bạch và tỷ lệ gian lận sụt giảm mạnh. Xu hướng này được dự báo sẽ tạo lực hút mới cho dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế số.

VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN TRONG MẮT NHÀ ĐẦU TƯ SỐ

Chia sẻ với VnEconomy, ông Ronen Mense, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành khu vực APAC của AppsFlyer, cho biết các nhà phát triển ứng dụng và nhà quảng cáo tại Việt Nam không còn chạy theo lượt cài bằng mà tập trung tối ưu giá trị vòng đời người dùng, tăng cường tương tác và khả năng giữ chân.

Ông Ronen Mense, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành khu vực APAC của AppsFlyer.

Chúng tôi cũng ghi nhận môi trường dữ liệu ngày càng sạch. Gian lận lượt cài đặt giảm 40–45% trong năm qua trên cả Android và iOS. Dữ liệu minh bạch giúp ROI rõ ràng hơn, khiến Việt Nam hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư khu vực.

Ông nhận định xu hướng này tương đồng với những thị trường đã trưởng thành trên thế giới, khi tăng trưởng người dùng chạm ngưỡng bão hòa, cạnh tranh sẽ xoay trục sang chất lượng tương tác.

Đồng quan điểm, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành Google Play khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia, cho rằng đây là bước chuyển dịch cấu trúc cần thiết để thị trường ứng dụng Việt Nam phát triển lợi nhuận bền vững.

Xu hướng này cũng phản ánh biến động toàn cầu: khi các thị trường Tier 1 (thị trường có mức độ chi tiêu cao đi kèm với độ bão hoà lớn như Mỹ, Nhật, Anh) chứng kiến doanh thu In-App Purchase (IAP) giảm 3% theo năm, những thị trường mới nổi như Việt Nam lại tăng tốc mạnh. Riêng doanh thu từ ứng dụng, đặc biệt mảng trò chơi đang tăng tới 65%, cao nhất khu vực APAC (theo báo cáo mới nhất của Google).

Ông Aditya cho rằng chi phí thu hút người dùng tăng 60% trên toàn cầu trong 5 năm qua buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm người dùng giá trị cao và tối ưu hóa Lifetime Value (LTV) thay vì chỉ tăng số lượng.

Báo cáo của AppsFlyer cũng chỉ ra sự phân tầng người dùng ngày càng rõ tại Việt Nam, khi iOS tăng trưởng mạnh ở nhóm tài chính và tiện ích, trong khi Android giảm.

Ông Ronen giải thích người dùng iOS thường thuộc nhóm giá trị cao, ưu tiên sự tin cậy, giúp nền tảng này tăng gần 30% lượt cài ứng dụng tài chính, chiếm hơn hai phần ba tổng phiên sử dụng, và nắm 56% lượt cài ứng dụng tiện ích cùng 80% phiên hoạt động.

Nhìn chung, Android vẫn dẫn đầu về độ phủ, trong khi iOS vượt trội về hiệu quả và giá trị người dùng. Để tận dụng các lợi thế này, các nhà quảng cáo Việt Nam đang dần cân bằng hai trục chiến lược: mở rộng qua Android và tối đa hóa lợi nhuận qua iOS.

DOANH NGHIỆP MUỐN THU HÚT ĐẦU TƯ HÃY BẮT ĐẦU VỚI “DỮ LIỆU SẠCH”

Theo ông Ronen Mense, một hệ sinh thái ứng dụng trưởng thành đồng nghĩa với sự ổn định là yếu tố then chốt để thu hút vốn đầu tư. Việc các marketer bắt đầu ưu tiên giữ chân khách hàng và tối ưu hóa doanh thu, từ đó hiệu quả đơn vị (unit economics) được cải thiện rõ rệt cũng là cách để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Sự thay đổi về thị trường cho thấy môi trường dữ liệu tại Việt Nam đang “sạch” hơn đáng kể. Minh chứng ở con số gian lận lượt cài đặt đã giảm 40–45% trong năm qua trên cả Android và iOS. “Dữ liệu sạch đồng nghĩa ROI rõ ràng, và sự minh bạch này đang biến Việt Nam thành điểm sáng đối với nhà đầu tư khu vực,” ông Ronen nhấn mạnh.

Đặc biệt là trong ngành game, mô hình kiếm tiền “lai” giữa kết hợp mua hàng trong ứng dụng (IAP) và quảng cáo trong ứng dụng (IAA) đang trở thành chiến lược chủ đạo. Mô hình này tăng hơn 40% theo năm và hiện được gần 30% studio Việt Nam áp dụng. “Thu hút người dùng là bạc, giữ chân là vàng. Những studio cân bằng được hai yếu tố này sẽ dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo,” ông Ronen nhận định.

Dù bức tranh chung đã cải thiện, gian lận vẫn là mối nguy lớn tại những lĩnh vực có chi phí UA cao như Tài chính. Hiện 43% lượt cài Android và 27% lượt cài iOS trong ngành này vẫn là gian lận, chủ yếu do bot.

Ông khuyến nghị để cải thiện môi trường cho “dữ liệu sạch”, cần sử dụng nền tảng đo lường đã được kiểm chứng, tránh nguồn media chất lượng thấp và theo dõi hiệu suất chiến dịch liên tục. “Doanh nghiệp muốn thu hút nhà đầu tư số hãy bắt đầu với dữ liệu sạch”, ông khẳng định.

Ông Ronen dự báo trong 3–5 năm tới, thị trường ứng dụng Việt Nam sẽ xoay quanh độ chính xác thay vì quy mô. Các lĩnh vực chủ lực như Tài chính, Tiện ích và Game sẽ tiếp tục dẫn dắt về tương tác và doanh thu, nhưng lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở khả năng đo lường, giữ chân người dùng và tối ưu hóa giá trị vòng đời.

Đại diện Google cho biết dù Việt Nam đang ở vị thế là “cường quốc ứng dụng” ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hệ sinh thái đang chuyển mình trở thành thị trường có giá trị cao và tinh vi hơn nhưng để giữ chân người dùng, cần cải thiện ba yếu tố sau:

Thứ nhất, nâng chuẩn chất lượng và khả năng được khám phá. Người dùng kỳ vọng trải nghiệm liền mạch, trong khi các nhà phát triển Việt sở hữu lợi thế văn hóa địa phương để tạo sự khác biệt.

Thứ hai, tối ưu hóa toàn bộ tiềm năng kiếm tiền thông qua mô hình monetization lai (IAP IAA), đòi hỏi hệ thống thanh toán linh hoạt và hỗ trợ đa dạng phương thức địa phương.

Thứ ba, khai thác dữ liệu và AI để tối ưu LTV. Trong môi trường cạnh tranh cao, các nhà phát triển đang rời bỏ mô hình thu hút người dùng (acquisition) đại trà và áp dụng chiến lược dựa trên dữ liệu nhằm thu hút nhóm người dùng giá trị cao.

Ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành Google Play khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia.

Theo ông Aditya, thành công của ứng dụng Việt Nam sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: chất lượng vượt chuẩn, tư duy AI-native và mô hình kiếm tiền lai kết hợp chiến lược thu hút người dùng giá trị cao.

“Google Play sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà phát triển, cung cấp công nghệ, công cụ và chuyên môn để họ khai mở trọn vẹn tiềm năng trong nền kinh tế số Việt Nam,” ông nói.

“Với gần 80 triệu người dùng Internet và 127 triệu kết nối di động, dư địa tăng trưởng còn lớn nhưng chỉ dành cho những nhà phát triển sở hữu năng lực đo lường sắc bén, chiến lược giữ chân hiệu quả và hiểu sâu về lifetime value”, đại diện Appflyers nhấn mạnh.