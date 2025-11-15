Thương mại điện tử tăng trưởng vượt bậc sau khi… Nhà nước siết chặt quản lý

“Từ đầu năm đến nay, khi mà Nhà nước siết chặt quản lý, chúng tôi thấy thương mại điện tử tăng trưởng vượt bậc so với trước đây”...

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng giám đốc TikTok Việt Nam, nói với VnEconomy bên lề sự kiện “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”, khai mạc tối 14/11 tại Hà Nội, giữa thời điểm thị trường thương mại điện tử Việt Nam trải qua nhiều biến động, hàng loạt trường hợp bán hàng giả, hàng kém chất lượng bị phanh phui.

Đại diện TikTok Việt Nam giải thích khi Nhà nước tạo dựng khung pháp lý chặt chẽ, các nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và các bên liên quan trên thị trường sẽ càng nắm rõ “luật chơi”.

Chính điều này tạo ra sức ép buộc họ phải tập trung vào nâng cao chất lượng hàng hóa, cải thiện chăm sóc khách hàng, đồng thời quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm tốt hơn.

“Những biến động từ đầu năm nay đã sàng lọc thị trường: chỉ các nhãn hàng có chất lượng thực sự mới có thể duy trì và phát triển. Điều này giúp họ yên tâm đầu tư, nguồn lực rót vào thương mại điện tử cho chiến lược dài hạn ngày càng lớn. Và việc cơ quan chức năng đẩy mạnh biện pháp quản lý thị trường để loại bỏ hàng hóa kém chất lượng, sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm hơn”, vị này nhấn mạnh khi chia sẻ với VnEconomy.

Ông cũng tiết lộ bên quản lý của TikTok Shop cũng đã tự đặt mua và kiểm tra ngẫu nhiên một số sản phẩm được kinh doanh trên sàn.

“Trường hợp phát hiện vi phạm, TikTok Shop không chỉ gỡ bỏ sản phẩm mà còn xử lý, trừng phạt nhà bán hàng có hành vi sai trái. Chúng tôi phải siết chặt các hoạt động để bảo đảm hàng hóa ở trên nền tảng của TikTok Shop có chất lượng tốt, tương xứng với chi phí người mua bỏ ra”, Tổng giám đốc TikTok Việt Nam khẳng định.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng lớn vào năm 2026, rằng khi Luật Thương mại điện tử được Quốc hội thông qua trong năm nay, Việt Nam lần đầu tiên có một đạo luật hoàn chỉnh cho lĩnh vực, sẽ tạo ra không gian pháp lý đầy đủ và sẵn sàng cho sự phát triển của toàn thị trường.

Khi năm 2025 đã đi vào giai đoạn cuối, ông Thanh nhận định thương mại điện tử ở Việt Nam đang phát triển bền vững hơn, nhưng cũng khẳng định tốc độ tăng trưởng lại không hề giảm so với những năm trước.

Tính từ đầu năm đến tháng 11, thương mại điện tử đều ghi nhận tăng trưởng vượt bậc, với tốc độ cao gấp khoảng 3 – 4 lần so với tăng trưởng của thị trường bán lẻ nói chung. Theo đại diện TikTok Shop, tốc độ tăng trưởng của sàn có thể đã vượt hơn 2 lần so với mức tăng trưởng trung bình toàn ngành.

Những tháng cuối cùng của năm, thời điểm thường được xem là “mùa gặt” của thương mại điện tử, các sàn đều đang hoạt động hết công suất. Những chiến lược “giảm giá” tất tay để kích cầu mua sắm và thu hút khách hàng được các sàn đồng loạt tung ra, với kỳ vọng sẽ được chia “miếng bánh to nhất” trong dịp này.

Trong nửa đầu tháng 11, đại diện Lazada thông tin rằng đã đầu tư tới gần 700 tỷ đồng cho khuyến mãi và chương trình tiếp thị liên kết trên toàn khu vực Đông Nam Á. Loạt mã giảm giá đến 50%, trợ giá tới 11 triệu đồng, miễn phí vận chuyển toàn sàn đã được Lazada tung ra tại thị trường Việt Nam.

Lazada cho biết riêng trong ngày 11/11, 20 gian hàng LazMall hàng đầu đã ghi nhận tăng trưởng doanh số hơn 500% so với đợt sale 9.9 năm nay. Số lượng đơn hàng cũng tăng gần gấp 4 lần và giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng 51%.

Shopee hay TikTok Shop cũng tung vô số mã giảm giá lên đến 20%, đồng thời miễn phí vận chuyển xuyên suốt để thu hút khác hàng mua sắm.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh số thương mại điện tử (của bốn sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, và TikTok Shop) sẽ đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng quý 4 năm nay. Nếu thị trường thực sự diễn biến theo đúng dự báo, doanh thu của bốn sàn này trong năm nay sẽ là khoảng 410 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 28,5% so với năm 2024 (387,5 nghìn tỷ đồng).

Trong khi báo cáo cuối năm ngoái của Metric.vn dự báo con số này là 21,5%. Điều này có nghĩa mức tăng này cao hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tổng giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cũng cho rằng doanh số tăng trưởng thương mại điện tử quý cuối năm thực tế sẽ cao hơn con số dự báo.