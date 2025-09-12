Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi): Tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn
Dũng Hiếu
12/09/2025, 16:11
Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với đại diện một số bộ, ngành, địa phương và chuyên gia để nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).
Mục tiêu của việc sửa đổi này là nhằm tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và an toàn cho hoạt động đầu tư xây dựng, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị trong lĩnh vực này.
TẬP TRUNG SỬA ĐỔI BỐN NHÓM VẤN ĐỀ LỚN
Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Theo đó, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, điều chỉnh 141/168 điều, sắp xếp lại thành 8 chương, 96 điều, tập trung vào bốn nhóm vấn đề lớn.
Thứ nhất là đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản trị trong đầu tư xây dựng.
Thứ hai là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.
Thứ ba là phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương, gắn trách nhiệm rõ ràng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình.
Thứ tư là chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc thuộc thẩm quyền Quốc hội, còn chi tiết giao Chính phủ quy định.
Liên quan đến quản lý định mức, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép tổ chức áp dụng định mức do cơ quan nhà nước ban hành cho dự án đầu tư công; đồng thời cho phép xây dựng, điều chỉnh, vận dụng hoặc sử dụng giá xây dựng trong trường hợp chưa có hoặc chưa phù hợp. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép cơ quan chủ quản được điều chỉnh nội bộ vốn giữa các dự án thành phần trong khi tổng mức đầu tư toàn dự án, mục tiêu, quy mô, tiến độ không thay đổi, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền, nhằm giảm bớt thủ tục.
Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất rằng việc sửa đổi Luật Xây dựng cần đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các luật liên quan để tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất trong quản lý. Đại diện Bộ Tư pháp đề nghị dự thảo tập trung xử lý vướng mắc, tách bạch quản lý dự án công và tư, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa quy định về hợp đồng xây dựng và các nội dung kỹ thuật để bảo đảm tính khả thi.
Đại diện UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hải Phòng cho rằng cần làm rõ thủ tục thanh quyết toán, nhất là trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính; đồng thời kiến nghị cải cách quy trình cấp phép xây dựng và thẩm định.
Lãnh đạo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam kiến nghị làm rõ quyền hạn điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư; cho phép tham khảo định mức, đơn giá nước ngoài; quy định bảo lãnh thanh toán tối thiểu 30% giá trị hợp đồng để bảo vệ nhà thầu và bổ sung trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu phụ.
BẢO ĐẢM ĐỒNG BỘ, TẠO THUẬN LỢI CHO ĐỊA PHƯƠNG
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định việc sửa đổi Luật Xây dựng là nhiệm vụ cấp bách nhằm thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp. Luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, qua đó tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực thi.
Phó Thủ tướng đề nghị phân loại các điều khoản trong dự thảo thành bốn nhóm. Thứ nhất là nhóm chỉnh sửa kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là nhóm thay đổi chính sách, cần phân tích sâu các vấn đề phân cấp, thẩm quyền và kỹ thuật quản lý. Thứ ba là nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới cắt giảm 50% công đoạn, áp dụng cơ chế “một cửa, một bộ hồ sơ”. Cuối cùng là nhóm về ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý xây dựng.
Về phân loại dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự thảo cần dựa trên tính chất công trình, mức độ phức tạp về công nghệ, ảnh hưởng đến an toàn, môi trường và xã hội.
Theo đó, đối tượng quản lý tập trung vào ba nhóm: chủ đầu tư và chủ quản đầu tư; tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định; cùng với nhà thầu chính và phụ. Ngay cả hộ gia đình, tổ chức nhỏ khi tham gia xây dựng cũng cần được điều chỉnh để gắn với trách nhiệm hợp đồng, thanh toán, bảo hành và bảo vệ quyền lợi các bên.
Đối với thủ tục cấp phép xây dựng, Phó Thủ tướng cho rằng đây là công cụ quản lý quan trọng, bảo đảm công trình đáp ứng quy hoạch, thiết kế, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Do đó, quy định về cấp phép cần được phân cấp, rút ngắn thời gian, tránh chồng chéo, nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về năng lực của cán bộ, đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý tình trạng thiếu quy chuẩn, định mức, đơn giá trong lĩnh vực xây dựng. Dự thảo Luật cần tham khảo, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ của nước sản xuất trong các lĩnh vực trong nước chưa ban hành hoặc đối với công trình mới như đường sắt tốc độ cao, cao tốc, sân bay. Đồng thời, Luật nên cho phép sử dụng tư vấn nước ngoài trong trường hợp trong nước chưa đủ năng lực để bảo đảm khách quan, khoa học.
Bên cạnh đó, việc tổ chức ban quản lý dự án phải linh hoạt, tránh gây ách tắc. Về thanh toán và quyết toán, Phó Thủ tướng nêu rõ hiện còn bất cập, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà thầu phụ. Do đó, cần nghiên cứu bỏ quy định chỉ thanh toán sau khi có kết luận thanh tra, kiểm toán, thay bằng cơ chế ràng buộc hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Luật cần tạo không gian cho chủ đầu tư áp dụng công nghệ mới, hướng tới công trình xanh, thông minh, chuyển đổi số. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi công nghệ phải được trao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ đầu tư, tránh tình trạng bị động hoặc phụ thuộc.
Đọc thêm
Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước
Ngày 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành nhằm xây dựng Đề án phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước.
450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Từ ngày 16-18/9/2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách khi nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt
Chiều 11/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ, nhằm bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt trong thời gian một số lãnh đạo chủ chốt vắng mặt.
Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ
Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả, tham mưu duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên...
Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: