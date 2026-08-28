Thứ Sáu, 28/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đưa Luật Phát triển đô thị thành động lực phát triển mới cho TP.Hồ Chí Minh

T Thiên Di

Luật Phát triển đô thị mở thêm cơ sở pháp lý để TP. Hồ Chí Minh khai thác các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển...

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.
Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.

Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tập trung vào đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua mở thêm dư địa để TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa các cơ chế mới, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển.

CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cho biết việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị là dấu mốc quan trọng, tạo thêm hành lang pháp lý để Thành phố khai thác các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ, đồng thời mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Từ Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 đến Luật Phát triển đô thị, Trung ương đã trao cho TP. Hồ Chí Minh nhiều cơ chế, chính sách mới. Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng đây là sự tin tưởng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nhanh chóng biến các cơ chế thành nguồn lực và kết quả cụ thể.

Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh việc Luật được thông qua mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị của Luật chỉ được phát huy khi được tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố rà soát các nội dung Luật giao địa phương quy định hoặc cần cụ thể hóa; xác định từng chính sách, cơ quan chủ trì, tiến độ xây dựng và thời điểm trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố cần chủ động về thể chế, không để khoảng trống pháp lý hoặc chậm trễ chính sách làm mất cơ hội phát triển, đồng thời bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Đối với HĐND Thành phố, trách nhiệm không chỉ dừng ở việc xem xét, thông qua nghị quyết mà còn phát huy vai trò quyết định chính sách, tham gia từ quá trình xây dựng, thẩm tra và lựa chọn các vấn đề trọng tâm.

Các nghị quyết thời gian tới cần đánh giá về nguồn lực, ngân sách, tổ chức thực hiện, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đời sống người dân và khả năng tạo động lực phát triển; đồng thời xác định rõ chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, nguồn lực huy động và giá trị tạo ra cho Thành phố và người dân.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tham gia từ quá trình xây dựng chính sách, tăng cường khảo sát, giám sát, lắng nghe ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân và cơ sở.

Tinh thần được nhấn mạnh là HĐND Thành phố quyết định đúng và trúng; UBND Thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu phát triển chung.

Cùng với tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, các nghị quyết về đầu tư, đất đai, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, môi trường và chính sách kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, lãnh đạo HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết, đồng thời chuẩn bị nội dung để tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị tại các kỳ họp tiếp theo.

THÚC ĐẨY LOẠT DỰ ÁN HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM

Trong lĩnh vực đầu tư công, HĐND Thành phố xem xét, thông qua chủ trương đối với nhiều dự án hạ tầng, bao gồm: Dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên) có tổng mức đầu tư khoảng 1.135 tỷ đồng, nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, nâng cao khả năng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông sau khi cầu Rạch Tra và 10 cầu trên Tỉnh lộ 9 hoàn thành;

Dự án Cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức có tổng mức đầu tư khoảng 5.124 tỷ đồng, gồm nạo vét, cải tạo rạch Thủ Đức kết hợp nâng công suất trạm bơm nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm Thủ Đức. Dự án còn hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh; đồng thời chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch.

HĐND Thành phố cũng xem xét Dự án Xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 15.975 tỷ đồng.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển giao thông liên vùng, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Hồ Chí Minh có mối liên kết chặt chẽ hơn với các tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Thành phố xác định việc hoàn thiện giao thông liên vùng là nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được  phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết sẽ nỗ lực bố trí nguồn lực để cơ bản hoàn thành các tuyến giao thông liên vùng trong nhiệm kỳ.

Trong đó, Thành phố đang bổ sung ngân sách hoàn thiện nút giao Tân Vạn thuộc Vành đai 3; nghiên cứu đầu tư đoạn Vành đai 4 qua khu vực Bình Dương cũ. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công ngày 29/8/2026. Quốc lộ 22 được định hướng đầu tư toàn tuyến; cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài phấn đấu khởi công trong quý 4/2026 và hoàn thành năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị HĐND Thành phố, các Ban HĐND và các sở, ngành phối hợp, bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thành phố sẽ nghiên cứu khai thác nguồn lực từ ngân sách, quỹ đất công, hợp tác công - tư và các nguồn lực xã hội để đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.

THÀNH LẬP 29 PHƯỜNG TRÊN CƠ SỞ CÁC XÃ

Một Nghị quyết đáng chú ý được thông qua tại Kỳ họp là việc thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Các đơn vị này được xác định đã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Sau khi thành lập 29 phường, TP.Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu. Việc sắp xếp không làm thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố mà chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 29 xã và tăng 29 phường.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cơ chế chính sách VnEconomy cơ chế chính sách mới VnEconomy Đầu tư công VnEconomy Dự án hạ tầng VnEconomy giao thông liên vùng VnEconomy HĐND TP. Hồ Chí Minh VnEconomy Luật Phát triển đô thị VnEconomy ngân sách đầu tư VnEconomy quy hoạch đô thị VnEconomy thành lập phường mới VnEconomy TP. Hồ Chí Minh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hướng tới khung pháp lý đất đai rõ ràng, hiệu quả

Hướng tới khung pháp lý đất đai rõ ràng, hiệu quả

Mục tiêu của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững...

Trung tâm mới trên đảo Vũ Yên lớn mạnh từ nhịp sống thực với cộng đồng ngày càng đông đúc

Trung tâm mới trên đảo Vũ Yên lớn mạnh từ nhịp sống thực với cộng đồng ngày càng đông đúc

Với khoảng 2.500 cư dân đang sinh sống thường xuyên và hàng nghìn cư dân dự kiến tiếp tục về ở, Vinhomes Royal Island đang lớn mạnh bằng nhịp sống thực. Những ô cửa sáng đèn mỗi tối, các gia đình dạo bộ trong công viên và các tiện ích vận hành mỗi ngày cho thấy một trung tâm mới trên đảo Vũ Yên đã thành hình, mang tới chuẩn sống mới cho giới thượng lưu đất Cảng.

Mua nhà thông minh trong giai đoạn thị trường chọn lọc

Mua nhà thông minh trong giai đoạn thị trường chọn lọc

Đối với cả người mua để ở và người mua tích sản dài hạn, quyết định xuống tiền ngày càng dựa trên ba yếu tố: Giá trị thực của tài sản, khả năng kiểm soát dòng tiền và mức độ hiện hữu của những động lực gia tăng giá trị trong tương lai.

Vật liệu xây dựng cần đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Vật liệu xây dựng cần đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Vật liệu xây dựng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về công năng, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu của các công trình. Cùng với việc cải tiến công nghệ, sản phẩm được chú trọng theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng và xu hướng phát triển của hoạt động xây dựng...

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

VnEconomy Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy