Đưa Luật Phát triển đô thị thành động lực phát triển mới cho TP.Hồ Chí Minh
TThiên Di
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Luật Phát triển đô thị mở thêm cơ sở pháp lý để TP. Hồ Chí Minh khai thác các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển...
Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tập trung vào đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua mở thêm dư địa để TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa các cơ chế mới, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển.
CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Phát biểu tại Kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cho biết việc Quốc hội thông qua Luật
Phát triển đô thị là dấu mốc quan trọng, tạo thêm hành lang pháp lý để Thành
phố khai thác các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ,
đồng thời mở ra không gian và động lực phát triển mới.
Từ Nghị quyết số
98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 đến Luật Phát triển đô thị, Trung
ương đã trao cho TP. Hồ Chí Minh nhiều cơ chế, chính sách mới. Chủ tịch HĐND
Thành phố cho rằng đây là sự tin tưởng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nhanh
chóng biến các cơ chế thành nguồn lực và kết quả cụ thể.
Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh việc Luật được thông qua mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị của Luật chỉ được phát huy khi được tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn.
Ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch
HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố rà soát các nội dung Luật giao địa phương
quy định hoặc cần cụ thể hóa; xác định từng chính sách, cơ quan chủ trì, tiến
độ xây dựng và thời điểm trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định.
Thành phố cần chủ động về
thể chế, không để khoảng trống pháp lý hoặc chậm trễ chính sách làm mất cơ hội
phát triển, đồng thời bảo đảm chất lượng và tính khả thi.
Đối với HĐND Thành phố,
trách nhiệm không chỉ dừng ở việc xem xét, thông qua nghị quyết mà còn phát huy
vai trò quyết định chính sách, tham gia từ quá trình xây dựng, thẩm tra và lựa
chọn các vấn đề trọng tâm.
Các nghị quyết thời gian
tới cần đánh giá về nguồn lực, ngân sách, tổ chức thực hiện, cải cách hành
chính, chuyển đổi số, đời sống người dân và khả năng tạo động lực phát triển;
đồng thời xác định rõ chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, nguồn lực huy động và giá
trị tạo ra cho Thành phố và người dân.
Chủ tịch HĐND Thành phố
đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tham gia từ quá
trình xây dựng chính sách, tăng cường khảo sát, giám sát, lắng nghe ý kiến
chuyên gia, doanh nghiệp, người dân và cơ sở.
Tinh thần được nhấn mạnh
là HĐND Thành phố quyết định đúng và trúng; UBND Thành phố tổ chức thực hiện
quyết liệt, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu phát triển
chung.
Cùng với tổ chức thi hành
Luật Phát triển đô thị, các nghị quyết về đầu tư, đất đai, chỉnh trang đô thị,
hạ tầng giao thông, môi trường và chính sách kinh tế - xã hội được thông qua
tại Kỳ họp cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm
rõ ràng.
Trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian
tới, lãnh đạo HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai
các nghị quyết, đồng thời chuẩn bị nội dung để tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát
triển đô thị tại các kỳ họp tiếp theo.
THÚC ĐẨY LOẠT DỰ ÁN HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM
Trong lĩnh vực đầu tư
công, HĐND Thành phố xem xét, thông qua chủ trương đối với nhiều dự án hạ tầng, bao gồm: Dự án Sửa chữa và nâng
cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên) có tổng mức đầu tư khoảng 1.135 tỷ đồng,
nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, hoàn chỉnh mạng lưới giao
thông khu vực, nâng cao khả năng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông sau khi
cầu Rạch Tra và 10 cầu trên Tỉnh lộ 9 hoàn thành;
Dự án Cải tạo rạch Thủ
Đức, phường Thủ Đức có tổng mức đầu tư khoảng 5.124 tỷ đồng, gồm nạo vét, cải
tạo rạch Thủ Đức kết hợp nâng công suất trạm bơm nhằm giải quyết tình trạng
ngập úng tại khu vực trung tâm Thủ Đức. Dự án còn hướng đến nâng
cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống giao thông, hạ
tầng kỹ thuật và công viên cây xanh; đồng thời chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở
trên và ven sông, kênh, rạch.
HĐND Thành phố cũng xem
xét Dự án Xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ
1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 15.975 tỷ đồng.
Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ
tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển
giao thông liên vùng, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề ùn tắc giao
thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.
Sau khi sắp xếp đơn vị
hành chính, TP. Hồ Chí Minh có mối liên kết chặt chẽ hơn với các tỉnh, thành
thuộc vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Thành phố xác định việc hoàn thiện giao
thông liên vùng là nhiệm vụ quan trọng.
Chủ tịch UBND Thành phố
cho biết sẽ nỗ lực bố trí nguồn lực để cơ bản hoàn thành các tuyến giao thông
liên vùng trong nhiệm kỳ.
Trong đó, Thành phố đang bổ sung ngân sách hoàn thiện nút giao
Tân Vạn thuộc Vành đai 3; nghiên cứu đầu tư đoạn Vành đai 4 qua khu vực Bình
Dương cũ. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh
tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công ngày 29/8/2026. Quốc lộ 22 được định hướng
đầu tư toàn tuyến; cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài phấn đấu khởi công trong
quý 4/2026 và hoàn thành năm 2030.
Ông Nguyễn Văn Được đề
nghị HĐND Thành phố, các Ban HĐND và các sở, ngành phối hợp, bố trí nguồn lực
để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thành phố sẽ nghiên cứu khai thác nguồn lực từ
ngân sách, quỹ đất công, hợp tác công - tư và các nguồn lực xã hội để đầu tư hệ
thống giao thông đồng bộ, hiện đại.
THÀNH LẬP 29 PHƯỜNG TRÊN CƠ SỞ CÁC XÃ
Một Nghị quyết đáng chú ý được thông qua tại Kỳ họp là việc thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.
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