Đưa Luật Phát triển đô thị thành động lực phát triển mới cho TP.Hồ Chí Minh

Luật Phát triển đô thị mở thêm cơ sở pháp lý để TP. Hồ Chí Minh khai thác các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển...

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.

Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tập trung vào đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua mở thêm dư địa để TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa các cơ chế mới, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển.

CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cho biết việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị là dấu mốc quan trọng, tạo thêm hành lang pháp lý để Thành phố khai thác các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ, đồng thời mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Từ Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 đến Luật Phát triển đô thị, Trung ương đã trao cho TP. Hồ Chí Minh nhiều cơ chế, chính sách mới. Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng đây là sự tin tưởng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nhanh chóng biến các cơ chế thành nguồn lực và kết quả cụ thể.

Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh việc Luật được thông qua mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị của Luật chỉ được phát huy khi được tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố rà soát các nội dung Luật giao địa phương quy định hoặc cần cụ thể hóa; xác định từng chính sách, cơ quan chủ trì, tiến độ xây dựng và thời điểm trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố cần chủ động về thể chế, không để khoảng trống pháp lý hoặc chậm trễ chính sách làm mất cơ hội phát triển, đồng thời bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Đối với HĐND Thành phố, trách nhiệm không chỉ dừng ở việc xem xét, thông qua nghị quyết mà còn phát huy vai trò quyết định chính sách, tham gia từ quá trình xây dựng, thẩm tra và lựa chọn các vấn đề trọng tâm.

Các nghị quyết thời gian tới cần đánh giá về nguồn lực, ngân sách, tổ chức thực hiện, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đời sống người dân và khả năng tạo động lực phát triển; đồng thời xác định rõ chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, nguồn lực huy động và giá trị tạo ra cho Thành phố và người dân.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tham gia từ quá trình xây dựng chính sách, tăng cường khảo sát, giám sát, lắng nghe ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân và cơ sở.

Tinh thần được nhấn mạnh là HĐND Thành phố quyết định đúng và trúng; UBND Thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu phát triển chung.

Cùng với tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, các nghị quyết về đầu tư, đất đai, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, môi trường và chính sách kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, lãnh đạo HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết, đồng thời chuẩn bị nội dung để tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị tại các kỳ họp tiếp theo.

THÚC ĐẨY LOẠT DỰ ÁN HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM

Trong lĩnh vực đầu tư công, HĐND Thành phố xem xét, thông qua chủ trương đối với nhiều dự án hạ tầng, bao gồm: Dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên) có tổng mức đầu tư khoảng 1.135 tỷ đồng, nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, nâng cao khả năng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông sau khi cầu Rạch Tra và 10 cầu trên Tỉnh lộ 9 hoàn thành;

Dự án Cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức có tổng mức đầu tư khoảng 5.124 tỷ đồng, gồm nạo vét, cải tạo rạch Thủ Đức kết hợp nâng công suất trạm bơm nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm Thủ Đức. Dự án còn hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh; đồng thời chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch.

HĐND Thành phố cũng xem xét Dự án Xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 15.975 tỷ đồng.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển giao thông liên vùng, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Hồ Chí Minh có mối liên kết chặt chẽ hơn với các tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Thành phố xác định việc hoàn thiện giao thông liên vùng là nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết sẽ nỗ lực bố trí nguồn lực để cơ bản hoàn thành các tuyến giao thông liên vùng trong nhiệm kỳ.

Trong đó, Thành phố đang bổ sung ngân sách hoàn thiện nút giao Tân Vạn thuộc Vành đai 3; nghiên cứu đầu tư đoạn Vành đai 4 qua khu vực Bình Dương cũ. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công ngày 29/8/2026. Quốc lộ 22 được định hướng đầu tư toàn tuyến; cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài phấn đấu khởi công trong quý 4/2026 và hoàn thành năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị HĐND Thành phố, các Ban HĐND và các sở, ngành phối hợp, bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thành phố sẽ nghiên cứu khai thác nguồn lực từ ngân sách, quỹ đất công, hợp tác công - tư và các nguồn lực xã hội để đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.