Trang chủ Tiêu điểm

Đưa mối quan hệ đoàn kết nhân dân Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Như Nguyệt

26/11/2025, 08:22

Sáng 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 13.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin nhanh về Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 được tổ chức vào ngày 24/11 vừa qua tại Hà Nội.

Với chủ đề "75 năm hữu nghị Việt - Trung - Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc", diễn đàn năm nay xoay quanh các nội dung về 75 năm quan hệ hữu nghị Việt - Trung; mô hình, quan điểm quản trị quốc gia; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và hợp tác giáo dục - khoa học công nghệ.

Sự kiện góp phần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước và đóng góp thiết thực cho xây dựng quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn mới.

Ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc dự diễn đàn, cho biết năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc - Việt Nam, đồng thời cũng là năm giao lưu nhân văn Trung Quốc - Việt Nam.

Diễn đàn nhân dân Trung Quốc và Việt Nam lần này là dự án cơ chế quan trọng được ghi trong Tuyên bố chung Trung Quốc - Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Từ khi khởi xướng vào năm 2010 đến nay, diễn đàn đã được tổ chức 13 kỳ. Chủ đề của diễn đàn lần này là "75 năm hữu nghị Việt - Trung - Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc" góp phần củng cố nền tảng đồng thuận của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu nhất quán của Hội Hữu nghị Trung Quốc luôn kiên trì theo đuổi.

Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lịch sử và sứ mạnh cao cả, triển khai hiệu quả phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt"; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để cùng triển khai các chương trình chung mà lãnh đạo hai nước đã đề ra; góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của hai tổ chức nói riêng, cũng như nhân dân hai nước nói chung.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết việc tổ chức diễn đàn diễn ra đúng vào dịp hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và đặc biệt là có nhiều hoạt động tích cực triển khai nhận thức chung giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tại 3 phiên thảo luận tại diễn đàn, các đại biểu, các học giả đã có những chuyên đề thảo luận về chủ đề 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, nhất là những vấn đề hai nước đang quan tâm như: vấn đề về lý luận, về quản trị đất nước, về hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ,…

Thông qua diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp, cơ chế nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em của hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định ngoại giao nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam; tin tưởng các đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc ngày càng khăng khít.

diễn đàn nhân dân hợp tác việt trung Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

