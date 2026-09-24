Đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Trong các hoạt động tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên các trụ cột kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

KINH TẾ - THƯƠNG MẠI TIẾP TỤC LÀ TRỤ CỘT QUAN TRỌNG

Tại cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Thượng nghị sĩ đối với quan hệ hai nước, trong đó có việc cùng Thượng nghị sĩ Jeff Merkley thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế - thương mại cần tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân; đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Thượng nghị sĩ Steve Daines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực, cho rằng hai bên còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế - thương mại, nông nghiệp và năng lượng.

Thượng nghị sĩ cho biết sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường hiểu biết và tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

HỢP TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH CỦNG CỐ LÒNG TIN

Gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng vượt qua những đau thương của quá khứ, từng bước xây dựng lòng tin, đưa quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là lĩnh vực hợp tác thiết thực mà còn góp phần hàn gắn những vết thương lịch sử, xây dựng lòng tin và hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ghi nhận vai trò của USABC trong huy động nguồn lực, thiết bị, công nghệ và chuyên môn kỹ thuật cho Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, thể hiện chính sách nhất quán trong hợp tác hàn gắn hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng thời là trách nhiệm đối với người có công, thân nhân liệt sĩ và những gia đình vẫn đang chờ đợi thông tin về người thân.

Hiện Việt Nam còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong bối cảnh nhân chứng lịch sử ngày càng ít, dấu tích chiến trường biến đổi và nhiều mẫu hài cốt suy thoái theo thời gian, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc khai thác tư liệu do Hoa Kỳ lưu giữ và ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) có ý nghĩa quan trọng.

Đây cũng là một trong những nội dung cần được đẩy mạnh trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên cả nước.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị USABC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động các doanh nghiệp thành viên và khu vực tư nhân Hoa Kỳ chia sẻ tư liệu, thông tin, kỷ vật phục vụ công tác tìm kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, trọng tâm là cung cấp hệ thống NGS, vật tư và hóa chất chuyên dụng, qua đó nâng cao năng lực hoạt động của các phòng thí nghiệm Việt Nam.

Đại diện USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết cộng đồng doanh nghiệp đã huy động thiết bị, công nghệ và tài chính; phối hợp với Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Texas Tech thu thập, số hóa, kiểm chứng và chia sẻ tư liệu thời chiến; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý dữ liệu, tìm kiếm, giám định ADN và xác định danh tính bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh.

USABC cam kết tiếp tục huy động sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, khu vực tư nhân, giới nghiên cứu và cựu chiến binh Hoa Kỳ, góp phần hỗ trợ các gia đình Việt Nam tìm kiếm thông tin về người thân, đồng thời củng cố lòng tin và quan hệ giữa hai nước.