Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc

Theo TTXVN, chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên hợp quốc (LHQ) chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và LHQ.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc Điều hành Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) Diene Keita trao các Chương trình Hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027–2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển này.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo cũng trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi Nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội năm 2012.
Đạidiện Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) trao Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.
CHUYỂN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC THÀNH KẾT QUẢ CỤ THỂ
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của các tổ chức LHQ đối với Việt Nam trong các giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, Đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.
Sự đồng hành của UNDP, UNICEF và UNFPA đã góp phần vào giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những đóng góp này không chỉ có ý nghĩa về nguồn lực mà còn ở việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, các ý tưởng và giải pháp tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố nền tảng phát triển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc ký kết và trao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027–2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA.
Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới mà còn là cam kết nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Nhấn mạnh giai đoạn 2027–2031 có ý nghĩa bản lề đối với Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo tiền đề hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập cao vào năm 2045.
Việt Nam mong muốn UNDP, UNICEF và UNFPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, đồng hành trong đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên.
Ba tổ chức được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp trong hệ thống LHQ để tạo tác động toàn diện, lâu dài.
VIỆT NAM SẴN SÀNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức LHQ tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan LHQ đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam.
Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.
Lãnh đạo UNDP, UNICEF và UNFPA đánh giá cao chặng đường phát triển của Việt Nam.
Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo khẳng định quan hệ đối tác kéo dài 5 thập kỷ đã tạo nền tảng vững chắc, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nắm bắt các cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.
Giám đốc Điều hành UNICEF Catherine Russell nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam cho thấy đầu tư vào con người có thể tạo động lực cho chuyển đổi kinh tế - xã hội; đồng thời kỳ vọng Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thông qua hợp tác Nam – Nam và hợp tác ba bên.
Giám đốc Điều hành UNFPA Diene Keita đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao tuổi thọ, cải thiện y tế, giáo dục và giảm tỷ lệ tử vong ở sản phụ; mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các mục tiêu phát triển chung của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu thúc đẩy Sáng kiến Một Liên hợp quốc, trong đó Ngôi Nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội trở thành biểu tượng của hợp tác Việt Nam – LHQ. Việc sửa đổi thỏa thuận và gia hạn miễn tiền thuê nhà tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động của các cơ quan LHQ tại Việt Nam.
Trong khi đó, Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến đặt tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực ứng phó của khu vực, kết nối các nỗ lực quốc gia với cơ chế hợp tác của LHQ và thúc đẩy chia sẻ tri thức, công nghệ, nguồn lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Các văn kiện và thỏa thuận được trao tại New York tiếp tục mở rộng khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong giai đoạn phát triển mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và VNVC về nâng cao năng lực tiêm chủng, phòng bệnh, hướng tới tăng cường năng lực y tế và sản xuất vaccine tại Việt Nam.
Các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ, cân nhắc phạm vi áp dụng trưng dụng tài sản là cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng thông tin, hạ tầng số và tài sản số phù hợp với đặc tính kỹ thuật của từng loại tài sản.
Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp lãnh đạo Timor Leste, Thụy Sĩ và Phần Lan, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và phối hợp đa phương.
Trước những biến động sâu sắc của trật tự quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn nhằm khôi phục lòng tin, thúc đẩy phát triển bao trùm, quản trị công nghệ và củng cố chủ nghĩa đa phương.
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