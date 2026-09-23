Thúc đẩy hợp tác với Ghana, Bhutan, Vatican và Liên hợp quốc

Trong các cuộc gặp tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Ghana, Bhutan, Tòa thánh Vatican, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn cho các ưu tiên của Liên hợp quốc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81 Khalilur Rahman. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, ngày 22/9 (giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman.

* Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Ghana John Mahama bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng đối với các quốc gia châu Phi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống Ghana mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.

Nhất trí với các đề xuất của Ghana, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan sớm triển khai theo hướng hiệu quả, thực chất. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Gặp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thủ tướng Tshering Tobgay đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tháng 8/2025 là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước; khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp với Việt Nam triển khai những kết quả đạt được trong chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương, trong đó Bộ Ngoại giao hai nước sớm xây dựng cơ chế trao đổi nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa Việt Nam và Bhutan.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan; tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch; nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và các diễn đàn liên nghị viện; thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện; nhất trí tăng cường tiếp xúc nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tòa thánh Vatican khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican, cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện để Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả; tin tưởng quan hệ hai bên tiếp tục có những bước phát triển mới.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; tăng cường phối hợp giữa Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican với các cơ quan hữu quan Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững.

Gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ những định hướng phát triển lớn của Việt Nam, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn chuyển hóa nội lực và kinh nghiệm phát triển thành những cam kết, đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh những đóng góp tích cực của Việt Nam tại các cơ chế của Liên hợp quốc và trong hoạt động gìn giữ hòa bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp, đóng góp vào các ưu tiên, sáng kiến của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc; tiếp tục tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện và sẵn sàng cử cán bộ làm việc tại Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện, trước mắt là quá trình xây dựng văn kiện Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 4 (UNOC4), dự kiến do Hàn Quốc và Chile đồng tổ chức năm 2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng Liên hợp quốc thúc đẩy thảo luận các giải pháp hỗ trợ những quốc gia thu nhập trung bình, nhất là tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới mô hình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm tính bao trùm, minh bạch, sự tham gia rộng rãi của các quốc gia và phản ánh đầy đủ lợi ích của các nước đang phát triển; thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng, thu hẹp khoảng cách số và tăng cường các sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman đánh giá cao sự ủng hộ và đóng góp tích cực của Việt Nam; nhấn mạnh cần tăng cường tiếng nói của các nước phương Nam và phát huy vai trò của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong thể hiện quan điểm, bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí ủng hộ ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh và phát triển khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman thăm Việt Nam trong thời gian tới.