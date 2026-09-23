Pfizer và VNVC tăng cường hợp tác nâng cao năng lực tiêm chủng, sản xuất vaccine tại Việt Nam

Theo TTXVN, ngày 22/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer.
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine, phòng bệnh tại Việt Nam.
Theo nội dung hợp tác, Pfizer và VNVC mong muốn phát huy chuyên môn, năng lực và nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế của Việt Nam; đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy tiêm chủng và tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng.
Hai bên cũng hướng tới tiếp tục mở rộng hợp tác trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, đóng góp vào các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.
Hợp tác giữa Pfizer và VNVC đã được triển khai từ trước trong lĩnh vực vaccine chất lượng cao . Tháng 3/2025, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai bên ký biên bản ghi nhớ nhằm chia sẻ kiến thức, phát triển năng lực trong lĩnh vực sản xuất vaccine chất lượng cao.
Theo thỏa thuận này, Pfizer hỗ trợ VNVC thông qua chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và phát triển năng lực phục vụ việc xây dựng cơ sở sản xuất vaccine theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Đây là một trong những bước chuẩn bị nhằm hướng tới sản xuất vaccine trong nước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cùng với Pfizer, VNVC đang mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn dược phẩm, vaccine lớn trên thế giới, tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam.
Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế được kỳ vọng góp phần tăng năng lực tiếp cận công nghệ, từng bước nâng cao khả năng chủ động về vaccine và củng cố năng lực y tế dự phòng trong nước.
* Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Miguel Ángel Moratinos, Phó Tổng Thư ký LHQ, Đại diện cấp cao của Liên minh các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC).
Tại cuộc gặp, Phó Tổng Thư ký, Đại diện cấp cao Miguel Ángel Moratinos bày tỏ trân trọng sâu sắc trước những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên Nhóm Bạn bè của UNAOC. UNAOC đang không ngừng nỗ lực triển khai các chương trình thiết thực trên 4 trụ cột cốt lõi gồm thế hệ trẻ, giáo dục, thông tin đối ngoại và di cư.
Đặc biệt, Đại diện cấp cao đã chia sẻ về sáng kiến mới mang tên "Lời kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh và tôn trọng luật pháp quốc tế" hướng tới thúc đẩy các cuộc đối thoại thực chất, chân thành; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam xem xét đăng cai tổ chức một hội nghị của UNAOC vào năm 2027.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt nam là quốc gia có lịch sử và truyền thống gắn liền với khát vọng hòa bình, luôn trân trọng những nỗ lực của LHQ nói chung và UNAOC nói riêng trong việc thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đoàn kết và giải quyết hòa bình các khác biệt.
Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường; là thành viên có trách nhiệm, tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến hòa bình và sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất trên của UNAOC.
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