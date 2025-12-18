Hội nghị quốc gia về Net Zero: “Tỏa sáng di sản xanh Huế, hướng tới phát triển bền vững”

Với chủ đề “Tỏa sáng di sản xanh Huế, hướng tới phát triển bền vững”, chiều ngày 17/12 tại Huế đã diễn ra Hội nghị quốc gia về Net Zero. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển du lịch xanh không phát thải ròng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu...

Đại diện lãnh đạo thành phố Huế, ngành Du lịch Huế cùng đông đảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch môi trường, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp du lịch lữ hành và các đơn vị liên quan tham dự sự kiện.

Hội nghị là dịp để các bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ ngành du lịch Việt Nam từng bước chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

CHUYỂN ĐỔI SANG DU LỊCH NET ZERO LÀ QUÁ TRÌNH DÀI HẠN

Thành phố Huế là vùng đất di sản, nơi hội tụ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên hài hòa, cùng chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa riêng có, là điểm đến giàu tiềm năng cho du lịch Net Zero, nên việc lựa chọn Huế làm địa điểm tổ chức hội nghị mang nhiều ý nghĩa.

Với vai trò là điểm đến di sản tiêu biểu của Việt Nam, Huế đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong xu hướng du lịch xanh – du lịch Net Zero, góp phần lan tỏa thông điệp phát triển bền vững gắn với bảo tồn di sản và giá trị tự nhiên.

Hội nghị quốc gia về Du lịch Net Zero diễn ra tại thành phố Huế không chỉ là sự kiện mang tính chuyên môn, mà còn là diễn đàn kết nối các bên liên quan, cùng chung tay hành động vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam. Thông qua các phiên thảo luận, chia sẻ và hoạt động thực tiễn, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động cụ thể trong việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa – di sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng chuyển đổi sang du lịch Net Zero là quá trình dài hạn, cần sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và du khách. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách, định hướng; doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp triển khai; cộng đồng và du khách chính là những chủ thể góp phần quyết định sự thành công của mô hình này.

Toàn cảnh Hội nghị quốc gia về Net Zero tại Huế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Giang cũng thừa nhận địa phương vẫn còn tồn tại những hạn chế về hạ tầng du lịch, liên kết vùng và năng lực quản lý du lịch xanh…

Vì vậy, "Hội nghị hôm nay là cơ hội để thành phố Huế được lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp", ông Giang nhấn mạnh

Theo Ban Tổ chức Hội nghị, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và hoạt động du lịch tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học không chỉ ảnh hưởng đến điểm đến mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về thay đổi mô hình phát triển du lịch theo hướng bền vững, có trách nhiệm hơn với môi trường.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu Net Zero – phát thải ròng bằng “0” được xem là giải pháp then chốt nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5°C, ngưỡng an toàn để tránh những hệ lụy nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia cần giảm mạnh lượng khí thải nhà kính phát sinh từ các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng như công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và đặc biệt là du lịch lữ hành, ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều tác động đến môi trường.

DU LỊCH XANH VÀ DU LỊCH NET ZERO LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU

Các đại biểu là chuyên gia về du lịch bền vững nhận định: "Du lịch Net Zero không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành yêu cầu hiện tại. Nếu không chuyển đổi kịp thời, các điểm đến sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm tài nguyên, giảm sức cạnh tranh và khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế".

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về khái niệm Du lịch Net Zero (Net Zero Tourism) và những giải pháp khả thi để áp dụng trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Du lịch Net Zero hướng tới mô hình phát triển không gây tổn hại đến môi trường trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ quy hoạch điểm đến, vận hành cơ sở lưu trú, tổ chức tour tuyến cho đến hành vi tiêu dùng của du khách.

Vì vậy, các doanh nghiệp du lịch được khuyến khích áp dụng các giải pháp giảm phát thải carbon như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện nước, tối ưu hóa vận chuyển, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và gìn giữ giá trị văn hóa bản địa.

Đại biểu chia sẻ về phát triển du lịch xanh theo định hướng Net Zero.

Hội nghị cũng dành thời gian chia sẻ các mô hình, sáng kiến du lịch xanh đã và đang được triển khai tại một số địa phương, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhân rộng trên phạm vi cả nước, phù hợp với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết Huế xác định phát triển du lịch bền vững là con đường lâu dài, trong đó du lịch xanh và du lịch Net Zero là xu hướng tất yếu. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức trong việc xây dựng môi trường du lịch thân thiện, hài hòa với thiên nhiên và di sản.”

Bà Trâm nhấn mạnh rằng chủ đề “Tỏa sáng di sản xanh Huế” không chỉ thể hiện lợi thế của địa phương mà còn gửi gắm thông điệp về việc phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững, coi di sản là nền tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, từ ngày 15-17/12, Ban Tổ chức thực hiện Chương trình khảo sát (famtrip) dành cho các doanh nghiệp du lịch trong nước, nhằm khảo sát, đánh giá thực tế các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu của Huế.

Đây là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng trao đổi, đề xuất sáng kiến phát triển môi trường du lịch bền vững, đồng thời xây dựng chương trình “Du lịch Net Zero – xu hướng hiện nay của Việt Nam và thế giới” gắn với Huế.

Chương trình famtrip có chủ đề Net Zero Tour, với các hoạt động hướng tới chuyển đổi xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp cũng như du khách.