Xuất khẩu Thanh Hóa tăng tốc cuối năm, mở rộng thị trường nhờ sản xuất xanh

Tháng 12/2025, hoạt động xuất khẩu của Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với điểm nhấn là sự bứt lên của nhiều mặt hàng chủ lực, cùng chiến lược mở rộng thị trường và thúc đẩy sản xuất xanh, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do...

Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, trong tháng 12/2025, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 693,3 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế đối ngoại, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ. Lưu huỳnh dạng hạt đạt 26.285 tấn, tăng 56,1%; ba lô du lịch đạt 11,5 triệu chiếc, tăng 53,2%; thịt súc sản đạt 87 tấn, tăng 45,6%; dăm gỗ đạt 92 nghìn m3, tăng 26,4%. Các sản phẩm công nghiệp truyền thống tiếp tục giữ vai trò trụ cột, trong đó xi măng đạt 173.027 tấn, tăng 13,3%; giày dép đạt 44,94 triệu đôi, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Tính chung năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ và đạt 91,3% kế hoạch. Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, mở rộng đơn hàng và chủ động thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 12/2025, giá trị nhập khẩu hàng hóa của Thanh Hóa ước đạt 913,4 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phục vụ sản xuất tiếp tục tăng, trong đó nguyên phụ liệu sản xuất thuốc tân dược đạt 1,8 triệu USD, tăng 37,2%; vải may mặc đạt 48,6 triệu USD, tăng 28,3%; máy móc, thiết bị đạt 39 triệu USD, tăng 10%. Ngoài ra, phụ liệu hàng may mặc đạt 6,5 triệu USD, tăng 8,8%; phụ liệu giày dép đạt 23 triệu USD, tăng 0,9%.

Lũy kế cả năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt khoảng 10,17 tỷ USD, tương đương 99,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu nhập khẩu cho thấy xu hướng đầu tư cho sản xuất tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong các ngành dệt may, da giày, dược phẩm và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Giai đoạn 2021–2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thanh Hóa ước đạt hơn 73,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 29,27 tỷ USD, tăng bình quân gần 15%/năm. Hàng hóa sản xuất tại Thanh Hóa hiện đã có mặt tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 55 nhóm sản phẩm chủ lực như dệt may, da giày, dầu thô, thủy sản, dăm gỗ, xi măng, hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, bên cạnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động mở rộng xuất khẩu sang châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi. Việc đa dạng hóa thị trường giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, ổn định đầu ra và nâng cao khả năng ứng phó với các biến động về thuế quan cũng như rào cản thương mại mới.

Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nắm vững quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA như EVFTA, UKVFTA và CPTPP. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp giảm chi phí, gia tăng lợi thế cạnh tranh và mở rộng quy mô sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn.

Đáng chú ý, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE với cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 99% kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Thanh Hóa thâm nhập thị trường Trung Đông. Nhiều doanh nghiệp nông sản, thực phẩm chế biến trong tỉnh đã chủ động đạt chứng nhận Halal, sẵn sàng khai thác các thị trường Hồi giáo tiềm năng.

Không chỉ tập trung vào xuất khẩu hàng hóa, Thanh Hóa còn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đô thị thông minh với Hàn Quốc và Nhật Bản. Các chương trình hợp tác với Seongnam và Niigata đang tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, qua đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.