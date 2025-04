Dùng 58 công ty "ma" mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa, 40 tuổi, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường phát hiện Trần Thị Hoa có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương,…

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế…

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động tại Phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở các tỉnh thành trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án mua, bán trái phép hóa đơn, khởi tố bốn bị can do Lê Thiện Nhật Thi, sinh năm 1989, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Các đối tượng này đã mua thông tin căn cước công dân của người dân để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trục lợi bất chính.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng trong đường dây đã thành lập hơn 80 công ty chỉ để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.

Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng Lê Thiện Nhật Thi, Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân... đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, hơn 120 hồ sơ thành lập công ty “ma” cùng nhiều phương tiện, máy móc kỹ thuật liên quan.

Trong các vụ việc nổi lên vấn nạn sử dụng pháp nhân "ma" để thực hiện các hành vi mua bán hóa đơn khống.

Cơ quan điều tra Bộ Công an từng kiến nghị cơ quan quản lý thuế các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các công ty/hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường, tài sản không tương xứng với doanh thu...