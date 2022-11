Dùng công nghệ xác thực vân tay trên căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh

Chiều ngày 11/11, Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và thị sát việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa An Việt (Hà Nội).

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa (Hà Nội) về việc triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ tích hợp xác thực sinh trắc vân tay tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của bảo hiểm xã hội quận.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giúp quản lý tốt Quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất với Chính phủ cho triển khai, phối hợp với Bộ Công an triển khai công nghệ xác thực sinh trắc (dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp và trên dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hiện công tác thí điểm cho người tham gia bảo hiểm y tế làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng công nghệ quét dấu vân tay, xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chíp đang được triển khai tại 5 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Bình.

Tại một trong những đơn vị được triển khai thí điểm, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa An Việt (Hà Nội) cho biết, việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đem đến nhiều thuận lợi cho người bệnh, nhân viên y tế và cán bộ giám định bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

Ứng dụng công nghệ này giúp giảm đáng kể thời gian, thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, tạo sự tiện lợi tối đa cho người bệnh. Mặt khác, còn giúp nhân viên y tế xác thực chính xác bệnh nhân thông qua nhận diện vân tay của người bệnh; người bệnh không thể mượn thẻ của người khác để đi khám chữa bệnh, nhờ đó Quỹ Bảo hiểm y tế được quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn.

“Trước đây, khi người dân chỉ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh, nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các trường hợp thẻ bị cũ, mờ thông tin nên mất rất nhiều thời gian cho việc so sánh, đối chiếu với thông tin, hình ảnh trong chứng minh thư nhân dân của người bệnh. Thủ tục khám chữa bệnh trước gồm nhiều bước, nay nhờ có việc ứng dụng công nghệ này vào khám chữa bệnh đã giúp đơn giản, tiết kiệm thời gian 3-4 lần so với trước”, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh.

Tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa, Đoàn công tác đã giới thiệu, hướng dẫn một số tính năng, tiện ích trong việc triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tích hợp xác thực sinh trắc vân tay.

Thông qua đó, viên chức tại Bộ phận Một cửa có thể xác định danh tính và an tâm giải quyết các quyền lợi liên quan cho người tham gia. Đồng thời, việc tích hợp xác thực sinh trắc vân tay trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cũng giúp cơ quan bảo hiểm xã hội giảm thời gian trong khâu tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo kiểm soát được thông tin người nộp hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân.

Trong thời gian qua, đã có trường hợp làm giả giấy tờ tùy thân một cách tinh vi để lạm dụng, trục lợi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu thông tin người nộp hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết chính sách cho người tham gia.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, với việc tích hợp xác thực sinh trắc vân tay vào khâu tiếp nhận hồ sơ sẽ giúp viên chức phụ trách khâu tiếp nhận hồ sơ có thể xác định chính xác thông tin người nộp hồ sơ một cách nhanh chóng, đảm bảo khâu giải quyết các quyền lợi liên quan đúng - đủ theo quy định. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng và hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa, trong quá trình triển khai thí điểm tổng hợp các ý kiến đánh giá, góp ý để Ngành hoàn thiện hơn nữa các tính năng liên quan nhằm phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tối ưu nhất.