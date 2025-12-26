Đường sắt tăng thêm khoảng 20.000 chỗ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm các chuyến tàu và nối thêm toa xe trên nhiều tuyến trọng điểm...
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn ra từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp này, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết đã xây dựng kế hoạch tăng cường vận tải hành khách trên toàn mạng lưới.
Theo đó, ngoài các đoàn tàu khách chạy thường xuyên hằng ngày trên trục Bắc – Nam và các tuyến khu đoạn, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu và nối thêm toa xe vào các đoàn tàu hiện hữu. Tổng số chỗ cung ứng thêm trong dịp cao điểm Tết Dương lịch ước khoảng 20.000 chỗ.
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn trên những tuyến có nhu cầu lớn. Tuyến Sài Gòn – Nha Trang được bổ sung thêm 2 chuyến tàu, chạy vào các ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ. Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết cũng được tăng thêm 2 chuyến nhằm phục vụ nhu cầu du lịch và đi lại ngắn ngày.
Trên các tuyến phía Bắc, đường sắt sẽ tăng cường mạnh các chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng với tổng cộng 8 chuyến bổ sung trong các ngày từ 1 đến 4/1/2026. Tuyến Hà Nội – Lào Cai dự kiến chạy thêm 4 chuyến vào các ngày cận và trong kỳ nghỉ. Tổng số chỗ cung ứng từ các chuyến tàu lập thêm khoảng 13.400 chỗ.
Bên cạnh việc tăng chuyến, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cũng thực hiện nối thêm toa xe vào các đoàn tàu đang khai thác hằng ngày. Trên trục Bắc – Nam, các đoàn tàu Thống nhất sẽ được bổ sung thêm khoảng 2.260 chỗ. Các tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết đều được tăng thêm từ 800 đến gần 900 chỗ mỗi tuyến.
Ở phía Bắc, tuyến Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Hải Phòng cũng được nối thêm toa xe, cung cấp thêm khoảng 2.000 chỗ cho hành khách. Tổng số chỗ bổ sung thông qua phương án nối thêm toa xe ước khoảng 6.600 chỗ.
Như vậy, tổng số chỗ tăng thêm trong đợt vận tải phục vụ Tết Dương lịch 2026 của ngành đường sắt vào khoảng 20.000 chỗ. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình bán vé và nhu cầu thực tế để có phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ đầu năm.
Năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Cần Thơ ước đạt 7,23%. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, địa phương này quyết tâm đạt mục tiêu tăng GRDP năm 2026 trên 10%...
Vietnam Airlines chính thức khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối TP. HCM và Điện Biên vào ngày 24/12. Chuyến bay mang số hiệu VN1160 khởi hành lúc 09h35 từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Điện Biên lúc 11h55, chuyên chở gần 100 hành khách.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt dự án thành phần 1 về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1...
Khi mạng lưới cao tốc quốc gia đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhanh, đặc biệt trên trục Bắc – Nam phía Đông, yêu cầu đặt ra không chỉ là thông tuyến, mà còn là tổ chức khai thác đồng bộ, trong đó trạm dừng nghỉ được xác định là cấu phần hạ tầng bắt buộc, gắn trực tiếp với an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: