Duplex The Rey Edition: Nơi “nếp nhà” hiện diện giữa “tầng mây”
Tuấn Sơn
13/05/2026, 08:00
Không khép mình trong ý niệm về một chuẩn sống biệt lập, mỗi căn duplex giữa tầng mây The Rey Edition là nơi “nếp nhà” và những giá trị sống đích thực vẫn hiện hữu trong phòng khách, căn bếp, ban công hiên nhà, nhưng được trao một hình hài mới hiện đại hơn, tinh chọn hơn.
Trong sự phát triển đô thị mới, không gian sống trên những tòa cao ốc được xem như biểu tượng của chuẩn sống hiện đại, nơi sự riêng tư được tối ưu, con người tìm thấy khoảng trời riêng và tách mình khỏi nhịp sống phố thị xô bồ, ồn ã.
NƠI ĐỜI SỐNG NẢY MẦM GIỮA TẦNG MÂY
Tại The Rey Edition, bộ sưu tập duplex thuộc dự án Rivea Residences được phát triển bởi Meygroup, tọa độ lưng trời ấy không chỉ dành cho sự riêng tư, biệt lập, mà là một cách khác để định nghĩa một tổ ấm hiện đại: Rộng mở hơn trong tầm nhìn, tinh tuyển hơn trong trải nghiệm, nhưng vẫn đủ gần gũi để nâng giữ những giá trị đã làm nên chiều sâu của đời sống gia đình.
Ý niệm ấy được đặt vào một tọa độ giàu kết nối của Hà Nội. Tọa lạc tại Vĩnh Hưng, khu vực giao thoa giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, Rivea Residences hiện diện trong lõi trung tâm mở rộng của Thủ đô - nơi vừa giữ nhịp liên kết năng động giữa quy hoạch hạ tầng hiện đại, vừa mở ra khoảng không gian sống xanh đắt giá liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15ha và nối liền sông Hồng trong tầm mắt.
Ở cao độ này, Hà Nội không chỉ là những lát cắt đơn lẻ, chật chội mà hiện ra như một bức tranh mềm mại được dệt từ nhiều lớp cảnh quan: dòng sông Hồng như vắt vào phố cổ, các mảng xanh của công viên, mặt nước xen giữa ánh đèn đường. Tất cả được thu trọn vào mỗi căn duplex nhờ hệ kính Low-E full-height mở rộng tối đa tầm nhìn. Từ đó, “tầng mây” không chỉ là độ cao vật lý, mà thực sự trở thành nơi bầu trời chuyển sắc “in” trên từng ô cửa, đủ tĩnh tại để dung dưỡng không gian sống riêng tư, nhưng vẫn đủ gần để cảm thấy mình thuộc về mạch sống của thành phố.
Song giá trị của The Rey Edition không dừng lại ở tầm nhìn, mà là không gian sống được sắp xếp và bài trí hiện đại, tinh tế, gần gũi mang đậm chất "gia đình". Ở đó, giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở diện tích rộng, vật liệu sang trọng hay thiết kế thẩm mỹ, mà được nhận ra trong cách từng không gian thực hiện tối đa vai trò trong đời sống hàng ngày: Phòng khách để các thành viên ngồi lại bên nhau, căn bếp giữ hơi ấm của những bữa cơm, bàn ăn nối dài từng câu chuyện, còn phòng ngủ là khoảng riêng dành cho phút giây nghỉ ngơi và tái tạo tâm trí. Những điều tưởng như quen thuộc ấy âm thầm làm nên giá trị thực sự của không gian sống - nơi “nếp nhà” được bao bọc, vun đắp và trao truyền từng thế hệ.
KHÔNG GIAN SỐNG ĐƯỢC MAY ĐO CHO NHỮNG NẾP NHÀ HIỆN ĐẠI
Mỗi căn duplex The Rey Edition có diện tích khoảng 225 - 304 m2, thiết kế thông tầng với chiều cao khoảng 6,8 m. Khoảng cao ấy mở ra cảm giác khoáng đạt hiếm gặp trong căn hộ nội đô. Với 4 phòng ngủ, trong đó có 2 master suite, căn hộ phù hợp với gia đình đa thế hệ - để ông bà, cha mẹ, con trẻ có thể cùng hiện diện dưới một mái nhà mà vẫn giữ được khoảng riêng tư cần thiết.
Điểm nhấn hồ bơi riêng và khu vườn riêng tại ban công tiếp tục mở rộng trải nghiệm đầy riêng tư và tinh tế cho chủ sở hữu. Những yếu tố vốn thường gắn với biệt thự mặt đất được đưa lên tầng cao, tạo nên một khoảng nghỉ dưỡng riêng trong chính căn nhà của mình.
Dưới sự tư vấn thiết kế của Aedas, mỗi căn duplex sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản, tỉ lệ cân bằng và khả năng cá nhân hóa cao tạo nên một không gian không chạy theo hiệu ứng thị giác tức thời mà tập trung vào cảm giác và trải nghiệm. Đó là tinh thần “quiet luxury” đúng nghĩa: Chuẩn mực nhưng không cứng nhắc, tinh tế mà không cần lên tiếng quá nhiều.
Bên cạnh đó, các đặc quyền như thang máy riêng, chỗ đỗ xe định danh, Business Lounge cùng hệ tiện ích và dịch vụ vận hành theo chuẩn riêng dành cho cư dân duplex góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống. Những chi tiết này không xuất hiện như phần cộng thêm hào nhoáng, mà như hệ đặc quyền vận hành kín đáo, bảo toàn sự riêng tư, tính thuận tiện và cảm giác được chăm sóc trong từng hành trình trở về.
The Rey Edition vì vậy không chỉ là một bộ sưu tập duplex hiếm có trong lõi trung tâm của Hà Nội. Đằng sau những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, kiến trúc, xây dựng, vận hành, giá trị đáng chú ý hơn nằm ở cách chủ đầu tư gửi gắm tâm huyết để kiến tạo một không gian sống có ý nghĩa và chiều sâu.
Ở The Rey Edition, “nếp nhà” không xa khỏi gốc rễ và những giá trị truyền thống. Ngược lại, giữa khoảng trời riêng của Hà Nội đương đại, những giá trị gia đình đáng quý được hiện diện đậm bản sắc trong một hình hài mới - tĩnh tại hơn, tinh tuyển hơn và đủ bền vững để tiếp tục được giữ gìn, phát triển và trao truyền như một di sản sống.
Lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị Hà Nội. Vì vậy, đổi mới mô hình quản lý rác thải theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững…
Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?
Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường không nhìn biến động thị trường như những tín hiệu ngắn hạn, mà xem đó là bản đồ dịch chuyển của dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường nhiều rung lắc, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản sở hữu giá trị nội tại bền vững, đặc biệt là những tài sản mang tính khan hiếm cao và khó tái tạo.
Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng
Ngày 12/5/2026, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026, nhằm đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động trong ngành xây dựng...
Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương
Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…
Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn "khát" nguồn cung
Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ phục hồi mới nhờ lực đẩy từ đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, "bài toán" thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền vẫn là thách thức lớn khi giá nhà tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập của người dân…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: