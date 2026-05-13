Duplex The Rey Edition: Nơi “nếp nhà” hiện diện giữa “tầng mây”

Không khép mình trong ý niệm về một chuẩn sống biệt lập, mỗi căn duplex giữa tầng mây The Rey Edition là nơi “nếp nhà” và những giá trị sống đích thực vẫn hiện hữu trong phòng khách, căn bếp, ban công hiên nhà, nhưng được trao một hình hài mới hiện đại hơn, tinh chọn hơn.

Trong sự phát triển đô thị mới, không gian sống trên những tòa cao ốc được xem như biểu tượng của chuẩn sống hiện đại, nơi sự riêng tư được tối ưu, con người tìm thấy khoảng trời riêng và tách mình khỏi nhịp sống phố thị xô bồ, ồn ã.

NƠI ĐỜI SỐNG NẢY MẦM GIỮA TẦNG MÂY

Tại The Rey Edition, bộ sưu tập duplex thuộc dự án Rivea Residences được phát triển bởi Meygroup, tọa độ lưng trời ấy không chỉ dành cho sự riêng tư, biệt lập, mà là một cách khác để định nghĩa một tổ ấm hiện đại: Rộng mở hơn trong tầm nhìn, tinh tuyển hơn trong trải nghiệm, nhưng vẫn đủ gần gũi để nâng giữ những giá trị đã làm nên chiều sâu của đời sống gia đình.

Ý niệm ấy được đặt vào một tọa độ giàu kết nối của Hà Nội. Tọa lạc tại Vĩnh Hưng, khu vực giao thoa giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, Rivea Residences hiện diện trong lõi trung tâm mở rộng của Thủ đô - nơi vừa giữ nhịp liên kết năng động giữa quy hoạch hạ tầng hiện đại, vừa mở ra khoảng không gian sống xanh đắt giá liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15ha và nối liền sông Hồng trong tầm mắt.

The Rey Edition - “Biệt thự trên mây” phiên bản giới hạn. Ảnh: Phối cảnh dự án.

Ở cao độ này, Hà Nội không chỉ là những lát cắt đơn lẻ, chật chội mà hiện ra như một bức tranh mềm mại được dệt từ nhiều lớp cảnh quan: dòng sông Hồng như vắt vào phố cổ, các mảng xanh của công viên, mặt nước xen giữa ánh đèn đường. Tất cả được thu trọn vào mỗi căn duplex nhờ hệ kính Low-E full-height mở rộng tối đa tầm nhìn. Từ đó, “tầng mây” không chỉ là độ cao vật lý, mà thực sự trở thành nơi bầu trời chuyển sắc “in” trên từng ô cửa, đủ tĩnh tại để dung dưỡng không gian sống riêng tư, nhưng vẫn đủ gần để cảm thấy mình thuộc về mạch sống của thành phố.

Song giá trị của The Rey Edition không dừng lại ở tầm nhìn, mà là không gian sống được sắp xếp và bài trí hiện đại, tinh tế, gần gũi mang đậm chất "gia đình". Ở đó, giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở diện tích rộng, vật liệu sang trọng hay thiết kế thẩm mỹ, mà được nhận ra trong cách từng không gian thực hiện tối đa vai trò trong đời sống hàng ngày: Phòng khách để các thành viên ngồi lại bên nhau, căn bếp giữ hơi ấm của những bữa cơm, bàn ăn nối dài từng câu chuyện, còn phòng ngủ là khoảng riêng dành cho phút giây nghỉ ngơi và tái tạo tâm trí. Những điều tưởng như quen thuộc ấy âm thầm làm nên giá trị thực sự của không gian sống - nơi “nếp nhà” được bao bọc, vun đắp và trao truyền từng thế hệ.

KHÔNG GIAN SỐNG ĐƯỢC MAY ĐO CHO NHỮNG NẾP NHÀ HIỆN ĐẠI

Mỗi căn duplex The Rey Edition có diện tích khoảng 225 - 304 m2, thiết kế thông tầng với chiều cao khoảng 6,8 m. Khoảng cao ấy mở ra cảm giác khoáng đạt hiếm gặp trong căn hộ nội đô. Với 4 phòng ngủ, trong đó có 2 master suite, căn hộ phù hợp với gia đình đa thế hệ - để ông bà, cha mẹ, con trẻ có thể cùng hiện diện dưới một mái nhà mà vẫn giữ được khoảng riêng tư cần thiết.

Tổ ấm cho gia đình đa thế hệ giữa tầng mây. Ảnh: Phối cảnh dự án.

Điểm nhấn hồ bơi riêng và khu vườn riêng tại ban công tiếp tục mở rộng trải nghiệm đầy riêng tư và tinh tế cho chủ sở hữu. Những yếu tố vốn thường gắn với biệt thự mặt đất được đưa lên tầng cao, tạo nên một khoảng nghỉ dưỡng riêng trong chính căn nhà của mình.

Ban công mở ra không gian sống thực thụ giữa tầng không khi kết nối trực tiếp với hồ bơi và khu vườn riêng, kiến tạo nên trải nghiệm sống mang tinh thần resort.

Dưới sự tư vấn thiết kế của Aedas, mỗi căn duplex sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản, tỉ lệ cân bằng và khả năng cá nhân hóa cao tạo nên một không gian không chạy theo hiệu ứng thị giác tức thời mà tập trung vào cảm giác và trải nghiệm. Đó là tinh thần “quiet luxury” đúng nghĩa: Chuẩn mực nhưng không cứng nhắc, tinh tế mà không cần lên tiếng quá nhiều.

Bên cạnh đó, các đặc quyền như thang máy riêng, chỗ đỗ xe định danh, Business Lounge cùng hệ tiện ích và dịch vụ vận hành theo chuẩn riêng dành cho cư dân duplex góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống. Những chi tiết này không xuất hiện như phần cộng thêm hào nhoáng, mà như hệ đặc quyền vận hành kín đáo, bảo toàn sự riêng tư, tính thuận tiện và cảm giác được chăm sóc trong từng hành trình trở về.

The Rey Edition vì vậy không chỉ là một bộ sưu tập duplex hiếm có trong lõi trung tâm của Hà Nội. Đằng sau những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, kiến trúc, xây dựng, vận hành, giá trị đáng chú ý hơn nằm ở cách chủ đầu tư gửi gắm tâm huyết để kiến tạo một không gian sống có ý nghĩa và chiều sâu.

Ở The Rey Edition, “nếp nhà” không xa khỏi gốc rễ và những giá trị truyền thống. Ngược lại, giữa khoảng trời riêng của Hà Nội đương đại, những giá trị gia đình đáng quý được hiện diện đậm bản sắc trong một hình hài mới - tĩnh tại hơn, tinh tuyển hơn và đủ bền vững để tiếp tục được giữ gìn, phát triển và trao truyền như một di sản sống.