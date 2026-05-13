Nghệ An đặt kỳ vọng lớn vào hạ tầng và FDI để bứt phá kinh tế

Không chỉ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, Nghệ An còn đặt kỳ vọng lớn vào các dự án hạ tầng liên kết vùng, logistics và công nghiệp để tạo sức bật mới cho nền kinh tế địa phương trong những năm tới...

Chiều 11/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nghệ An về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội liên quan mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số cùng các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông.

THU HÚT ĐẦU TƯ TĂNG MẠNH, NHIỀU CHỈ SỐ KINH TẾ KHỞI SẮC

Theo báo cáo tại buổi làm việc trong 4 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 ước đạt 8,15%, cao hơn mức 6,95% của cùng kỳ năm 2025 và đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt 11.863 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần cùng kỳ năm 2025. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện rõ nét, từng bước củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Hiện tỉnh Nghệ An đang tập trung cao độ để bảo đảm các tiến độ đã đề ra, dự kiến chính thức khởi công dự án vào ngày 18/5 tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết mặc dù chỉ tiêu Chính phủ giao về phát triển kinh tế - xã hội cao hơn so với mục tiêu ban đầu của địa phương nhưng tỉnh vẫn đang nỗ lực bám sát lộ trình để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng với việc tập trung đầu tư các dự án hạ tầng động lực nhằm tạo dư địa phát triển liên vùng và quốc tế, Nghệ An xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

Tỉnh cũng đang đẩy mạnh thu hút vốn FDI với việc hoàn thành VSIP 4 để sẵn sàng cấp phép đầu tư; đồng thời kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư vào du lịch tâm linh nhằm đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO “TRỤC CỘT”

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu phát triển tất yếu đối với Nghệ An trong giai đoạn mới. Qua phân tích, so sánh với nhiều địa phương khác, đoàn công tác cho rằng Nghệ An cần sớm xác định một “siêu dự án” hoặc ngành kinh tế mũi nhọn đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa, dẫn dắt tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ tư duy “tăng trưởng phân tán” sang “tăng trưởng tập trung theo trục cột”. Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam được xác định là hạt nhân tăng trưởng với các ngành chủ lực như công nghiệp chế biến, năng lượng và dịch vụ logistics.

Bên cạnh đó, việc phát huy hiệu quả lợi thế của Cảng Cửa Lò để trở thành trung tâm logistics của khu vực Bắc Trung Bộ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh.

Các đại biểu đánh giá Nghệ An có tiềm năng phát triển rất lớn, tuy nhiên nhiều dư địa vẫn chưa được khai thác tương xứng. Để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tỉnh đang nỗ lực cắt giảm từ 30% đến 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng linh hoạt gắn với quản trị rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội liên quan lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh phân bổ nguồn vốn, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp.