Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Trong bối cảnh thiếu vắng nhóm trụ dẫn dắt và thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, thị trường vẫn tạo ra một phiên đảo chiều đáng chú ý, phản ánh rõ xu hướng xoay vòng dòng tiền thay vì một nhịp tăng dựa trên nền tảng dòng vốn mới.

VN-Index có thời điểm giảm hơn 16 điểm nhưng lực cầu bắt đáy cùng hoạt động cơ cấu danh mục liên tục đã giúp chỉ số đảo chiều thành công, đóng cửa tăng 5,6 điểm lên 1.901 điểm. Độ rộng thị trường cũng cải thiện đáng kể với 161 mã tăng so với 131 mã giảm, cho thấy dòng tiền đang chủ động tìm kiếm cơ hội ở từng nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Điểm đáng chú ý là đà tăng của thị trường không còn phụ thuộc vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Hai trụ quan trọng VIC và VHM lần lượt giảm 0,45% và 0,5%, trong khi nhóm ngân hàng lớn cũng không hỗ trợ chỉ số khi VCB giảm 0,66% và CTG mất gần 1%. Điều này cho thấy cấu trúc tăng hiện tại đang dịch chuyển rõ rệt sang nhóm vốn hóa vừa, nơi dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh hơn.

Nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh nhờ thông tin nâng hạng, với hàng loạt mã như VIX, SSI, VCI, VND đồng loạt điều chỉnh. Một số nhóm phòng thủ hơn như tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu cũng ghi nhận dòng tiền rút ra tại VNM, SAB, HPG hay nhóm điện với GEE.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền luân chuyển mạnh sang nhóm năng lượng – dầu khí, trở thành tâm điểm của thị trường. Việc BSR được thêm vào rổ VN30 đã tạo hiệu ứng tích cực khi cổ phiếu này tăng 3,86%, trong khi PLX, PVD, PVS, GAS cũng giao dịch khởi sắc.

Nhóm công nghệ thông tin và viễn thông cũng thu hút dòng tiền trở lại. Bên cạnh đó, các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu như MWG, VPL, PNJ cùng nhóm ngân hàng trung bình như HDB, LPB, STB, VPB đều duy trì sắc xanh tích cực.

Dù vậy, điểm hạn chế lớn nhất vẫn là thanh khoản khi giá trị khớp lệnh ba sàn chưa đến 22.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VRE, GEX, VPB, DCM, DXG, LPB, HDB, GEL, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, ACB, VCB, DGC, MSN, TCB, KDH, VNM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 968,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 892,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, TCB, VHM, ACB, STB, VPI, MSN, TPB, CII, KDH.

Phía bán rồng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: VPB, SHB, VIX, DXG, VSC, BID, HAH, VRE, GEE.

Tự doanh bán ròng 160,5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 57,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, STB, E1VFVN30, HPG, HDB, KBC, CTG, MBB, LPB, BID.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu bán ròng gồm MWG, TCB, FPT, GAS, KDH, PVT, VCB, VIC, VNM, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 12,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 149,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top bán ròng có VIC, VRE, STB, GEX, HDB, VPI, CII, LPB, TCH, KBC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VCB, VNM, MWG, HPG, SHB, DGC, CTD, PC1, VHM, ACB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.069,2 tỷ đồng, giảm 26,5%, chiếm 9,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở SHB với gần 25 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 347,4 tỷ đồng được giao dịch giữa Cá nhân và Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, VPB ghi nhận giao dịch thỏa thuận gần 9 triệu cổ phiếu, tương đương 242,8 tỷ đồng được trao tay giữa các Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Dầu khí, Thực phẩm, Kho bãi, Vật liệu xây dựng & Nội thất, Cao su; trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.