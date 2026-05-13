Giá vàng biến động dữ dội, SPDR Gold Trust nhảy vào bắt đáy
Điệp Vũ
13/05/2026, 07:34
Giá vàng chạm đáy của phiên sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo thống kê cho thấy sự tăng tốc của lạm phát...
Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phạm vi rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12/5), khi cùng lúc chịu tác động của giá dầu cao hơn, đồng USD tăng, số liệu lạm phát “nóng” nhất gần 3 năm của Mỹ, và lực bắt đáy. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.716,4 USD/oz, giảm 20,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay đạt 86,69 USD/oz, tăng 0,47 USD/oz, tương đương tăng 0,55%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,9%, chốt ở mức 4.686,7 USD/oz.
Trong phiên, giá vàng giao ngay có lúc tăng tới hơn 4.774 USD/oz và có lúc giảm tới gần 4.638 USD/oz, tương đương phạm vi dao động gần 140 USD/oz.
Giá dầu tiếp tục leo thang trong phiên này, khi triển vọng Mỹ và Iran sớm đạt một thỏa thuận hòa bình đã suy giảm nhiều. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 3,4%, chốt phiên ở mức gần 108 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,2%, chốt ở mức gần 102,2 USD/thùng.
Kể từ khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, sự leo thang của giá dầu đã gây áp lực mất giá mạnh lên thị trường kim loại quý vì giá dầu cao làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.
Trong bối cảnh bế tắc của đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran, đồng USD được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng như một “hầm trú ẩn”. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi từ vị thế của Mỹ với tư cách là một nước xuất khẩu ròng năng lượng.
Phiên này, chỉ số Dollar Index tăng 0,34%, chốt ở mức 98,29 điểm.
Giá vàng chạm đáy của phiên sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo thống kê cho thấy sự tăng tốc của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của giới phân tích.
Số liệu này một lần nữa đẩy lùi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay. Sự dịch chuyển của kỳ vọng lãi suất theo chiều hướng cao hơn lâu hơn gây bất lợi cho giá của vàng, một tài sản không mang lãi suất. Thị trường cũng đang dự báo các ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Anh và eurozone sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
“Giá dầu cao hơn đang làm gia tăng khả năng Fed và các ngân hàng trung ương khác có thể phải tăng lãi suất để ứng phó với tình trạng đình lạm. Giá vàng đang phản ứng với điều đó”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét.
Tuy nhiên, lực bắt đáy đã xuất hiện ở vùng giá dưới 4.650 USD/oz, đưa giá vàng bật trở lại và chốt phiên trên mức chủ chốt 4.700 USD/oz.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 2 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.038,3 tấn vàng.
Một số nhà phân tích tin rằng nếu cuộc chiến tranh ở Trung Đông đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng đình lạm - sự kết hợp giữa tăng trưởng trì trệ và lạm phát cao - vàng sẽ phát huy tốt trở lại vài trò kênh đầu tư an toàn. Việc giá vàng giữ được mốc 4.700 USD/oz trong phiên này dù giá dầu và đồng USD vẫn tăng cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của kim loại quý có thể đang được thiết lập trở lại.
Chiến lược gia Joni Teves của ngân hàng đầu tư UBS Investment Bank vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng, nhấn mạnh rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn duy trì. “Chúng tôi vẫn cho rằng giá vàng sẽ phục hồi từ vùng hiện tại và tiếp tục lập kỷ lục trong năm nay”, bà nói.
Về giá bạc, kim loại quý này đang được hỗ trợ bởi tình trạng thâm hụt nguồn cung bạc vật chất kéo dài. Một báo cáo của Công ty SP Angel nhấn mạnh rằng giá dầu tăng cao đang thúc đẩy doanh số ô tô điện và nhu cầu đối với các sản phẩm năng lượng tái tạo - những lĩnh vực sử dụng bạc làm nguyên liệu sản xuất.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (13/5), giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.
Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,04%, so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.718,5 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc tăng 0,13%, đạt 86,8 USD/oz.
Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.099 đồng (mua vào) và 26.379 đồng (bán ra), tăng 6 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
