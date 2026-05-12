Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Trình bày tham luận với chủ đề: “Những đóng góp của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong việc thực hiện chương trình hành động của Mặt trận thời gian qua và một số đề xuất nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới”, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, cho biết hiện nay cộng đồng người Việt tại châu Âu có hơn một triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tập trung đông tại Pháp, Đức, Séc, Ba Lan và Nga; là lực lượng có trình độ học vấn tương đối cao, khả năng hội nhập tốt và ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại.

Ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Cùng với đó, cộng đồng này đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa đến khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo.

Những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng, hệ thống hội đoàn người Việt Nam tại châu Âu không ngừng được củng cố và phát triển. Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, được thành lập năm 2016, từng bước khẳng định vai trò là đầu mối kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó với Tổ quốc, Liên hiệp Hội đã tích cực triển khai các chương trình hành động, hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận, như củng cố khối đoàn kết cộng đồng, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn tiếng Việt trong thế hệ trẻ, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng kiến nghị tiếp tục đổi mới phương thức kết nối và vận động kiều bào theo hướng hiện đại, linh hoạt, tăng cường ứng dụng các nền tảng số để mở rộng tương tác, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.

Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Các kiến nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi hơn về quốc tịch, đầu tư, hồi hương; có cơ chế thu hút, trọng dụng trí thức, doanh nhân kiều bào tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thông qua lựa chọn, bồi dưỡng những cá nhân có uy tín, tâm huyết và năng lực để lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Đình Thắng đề xuất tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và cơ quan liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác kiều bào, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và chiều sâu.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; có cơ chế ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Khẳng định trách nhiệm và tình cảm hướng về Tổ quốc, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.