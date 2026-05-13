Bộ Y tế đề xuất tổ chức và thành lập 2 đơn vị cấp cục

Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, Bộ Y tế đề xuất tổ chức lại 2 đơn vị và thành lập Cục Bảo hiểm y tế, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số...

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tổ chức lại để thành lập mới 2 đơn vị cấp Cục.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên 4 vụ (Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế); giữ nguyên 10 Cục và 2 đơn vị sự nghiệp (Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống), bỏ tổ chức Thanh tra Bộ (theo quy định tại Luật Thanh tra 2025).

Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất tổ chức lại Vụ Bảo hiểm y tế thành Cục Bảo hiểm Y tế. Tổ chức lại Trung tâm Thông tin y tế quốc gia thành Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Lý giải về việc tổ chức lại 2 đơn vị (Vụ Bảo hiểm y tế, Trung tâm Thông tin y tế quốc gia) thành tổ chức Cục thuộc bộ, Bộ Y tế cho biết Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (trước tháng 11/2022 là Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Bộ Y tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế rất nặng nề theo mục tiêu của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của Nhân dân, người bệnh.

Hiện tại, chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được phân công cho Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Phòng Quản lý công nghệ thông tin); nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện được phân công cho Trung tâm Thông tin y tế quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chồng chéo. Do vậy, cần thiết tổ chức lại thành một đầu mối (Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc Bộ Y tế) để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý nhà nước và hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Bộ Y tế, ngành y tế.

Đối với việc tổ chức lại Vụ Bảo hiểm y tế để thành lập Cục Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết Vụ Bảo hiểm y tế là tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Vụ được giao 9 nhóm nhiệm vụ chuyên ngành về bảo hiểm y tế, thêm một số nhiệm vụ mới được giao bổ sung, trong đó các các nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên hằng năm như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế; xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể, phát triển bảo hiểm y tế; giải pháp tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các y tế cơ sở; các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư (Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chỉ thị số 52-CT/TW) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhằm bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế cho rằng, việc tổ chức lại Vụ Bảo hiểm y tế thành Cục Bảo hiểm y tế là yêu cầu cần thiết.

Theo Bộ Y tế, việc thành lập 2 Cục: Bảo hiểm y tế; Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số đáp ứng các tiêu chí tại Nghị định số 303/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đó là, Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cục.

Về tiêu chí thành lập Cục, có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Được phân cấp của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực theo phân công của Chính phủ; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.