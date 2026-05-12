Trang chủ Chứng khoán

Thị trường đang tìm điểm cân bằng mới

Hà Anh

12/05/2026, 22:36

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/5/2026

Theo VCBS, thị trường ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên khá mạnh đi cùng sự phân hóa khá rõ nét ở cả nhóm vốn hóa lớn cũng như phần còn lại của thị trường.
Kết phiên 12/5, VN-Index tăng 5,6 điểm, tương đương 0,3% lên mốc 1.901,1 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 5,22 điểm, tương đương 2,1% lên 253,28 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang chuyển sang giai đoạn đi ngang để cân bằng lại sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Chỉ số có thể sẽ hình thành vùng dao động quanh đỉnh cũ trong khoảng từ 1838-1843 điểm đến 1918-1927 điểm. Diễn biến các nhóm cổ phiếu có thể không chịu áp lực giảm trên diện rộng mà sẽ phân hóa mạnh và luân phiên tăng điểm trong kịch bản thị trường điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức hợp lý. Cơ cấu lại các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ theo hướng bán chốt lời từng phần.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư vẫn ưu tiên T+ và tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu đang dao động tích lũy tại các vùng hỗ trợ”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống ngưỡng 1875 trước khi tăng trở lại trong phiên chiều và đóng cửa tại mốc 1901,10 điểm, tăng gần 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Bảo hiểm, Hóa chất… Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp đã điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Dòng tiền đang chủ yếu luân chuyển qua các ngành để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn; xu hướng chưa rõ ràng. Thị trường đang tìm điểm cân bằng mới”.

VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng đỉnh cũ tháng 01/2026

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm, dưới ảnh hưởng luân chuyển giữ nhịp của nhóm ngân hàng. Vùng kháng cự mạnh quanh 1920 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 1/2026 và giá cao nhất ngày 11/05/2026. Trong khi VN30 có kháng cự gần nhất quanh 2.080 điểm, vùng giá đỉnh tháng 2/2026. Dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group lên mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index. Sau giai đoạn tăng giá mạnh từ vùng đáy quanh 1600 điểm, VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng đỉnh cũ tháng 01/2026.

Thị trường phục hồi dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu ngân hàng, năng lượng. Đây là nhóm cổ phiếu tích lũy tương đối tốt sau giai đoạn giảm mạnh với nhiều cổ phiếu vượt trội đã quay trở lại xu hướng tăng trưởng. Hiện tại tổng vốn hóa 27 ngân hàng niêm yết trên thị trường hiện tại khoảng 111 tỉ USD, với các thông số định giá cơ bản P/E 9,55, P/B 1,47. Chúng tôi cho rằng đây là vùng định giá tương đối hợp lý của nhóm ngân hàng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn thị trường. Bên cạnh những doanh nghiệp ở các nhóm ngành khác cũng có mức định giá khá hấp dẫn với kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư tỉ trọng hợp lý, có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

TVS duy trì mục tiêu 1940 - 1950 của VN-Index trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 5,6 điểm (+0,3%), đóng cửa tại mức 1901,1 điểm. Chỉ số duy trì giảm điểm trong phiên sáng, tuy nhiên, lực cầu mạnh mẽ quay trở lại vào phiên chiều chủ yếu tập trung tại nhóm ngành Ngân Hàng (STB, LPB và HDB) đã kéo chỉ số tăng điểm trở lại và đóng cửa trên mức tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm trong phiên hôm nay với GTGD đạt 21,153 tỷ VND.

Với diễn biến thị trường thuận lợi trong phiên hôm nay, chúng tôi duy trì mục tiêu 1940 - 1950 của VN-Index trong ngắn hạn. Chúng tôi nhận thấy một số yếu tố tích cực có thể tiếp diễn trong các phiên tới: (1) áp lực bán tại nhóm Vingroup đã giảm bớt và lực cầu đang quay trở lại, (2) sự hồi phục của nhóm

Dầu khí sau khi tạo nền trong thời gian qua sẽ hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Về kỹ thuật, VN-Index đã kiểm định hỗ trợ tại MA10 ngày và tăng lại cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và có thể cân nhắc chốt lời một phần khi VN-Index tiến đến vùng mục tiêu nêu trên”.

Thanh khoản không cải thiện, khả năng chỉ số sẽ chưa thể vượt được vùng cản bên trên 1920-1926 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index hồi phục trở lại sau phiên điều chỉnh liền trước nhưng thanh khoản chưa cải thiện. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA9 phiên và chỉ số có thể tiếp tục đà tăng trong các phiên tới nhưng nếu thanh khoản đi kèm không cải thiện, khả năng chỉ số sẽ chưa thể vượt được vùng cản bên trên 1920-1926 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và mua nhẹ nếu thị trường điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên. Đồng thời, xem xét cơ cấu danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng 1926 điểm”.

Dòng tiền vẫn luân chuyển ổn định trên thị trường

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer tăng điểm nhẹ nhờ nỗ lực của cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD vận động ở vùng cao nên diễn biến giằng co trong phiên là điều bình thường. Chỉ báo CMF hướng lên trở lại cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển ổn định trên thị trường. Cùng với đó, đường +DI và ADX vẫn đồng thuận trên mốc 25 nên kỳ vọng chỉ số sẽ quay lại xu hướng tăng điểm sau khi hoàn thành kiểm định cung-cầu.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hướng lên từ vùng thấp, đồng thời đường +DI quay lại trên mốc 25 trong khi đường -DI hướng xuống giúp phần củng cố cho vận động cân bằng của VN-Index ở khu vực 1880-1900.

Thị trường ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên khá mạnh đi cùng sự phân hóa khá rõ nét ở cả nhóm vốn hóa lớn cũng như phần còn lại của thị trường. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu có tín hiệu thu hút dòng tiền sau khi đã kiểm tra thành công các mốc hỗ trợ/kháng cự để cân nhắc gia tăng tỷ trọng/mở vị thế mua mới ở những mã này khi thị trường có tín hiệu cân bằng trở lại trong các phiên tiếp theo. Một số nhóm nên lưu ý bao gồm Ngân hàng, Logistics và Dầu khí/Phân bón”.

VN-Index hồi phục nhẹ vào cuối ngày

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp hoàn toàn đà giảm trong ngày sau khi tiếp cận vùng giá thấp 1870 điểm và đây sẽ là hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, áp lực bán thuyên giảm sẽ tạo điều kiện cho chỉ số tăng giá trong phiên 13/05 với mục tiêu gần tại khu vực 1930 điểm”.

VN-Index tiếp diễn trạng thái giằng co và rung lắc trên vùng giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp diễn trạng thái giằng co và rung lắc trên vùng giá cao, song vẫn ghi nhận phản ứng hồi phục từ vùng 1880 – 1890. Khu vực trên kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện giúp chỉ số duy trì xu hướng Tích cực với cơ hội kiểm định vùng đỉnh cũ 1920”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

