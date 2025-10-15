Huế:Thị trường bất động sản phục hồi chậm trong quý 3/2025

Quý 3/2025, thị trường bất động sản Thành phố Huế tiếp tục trong giai đoạn phục hồi chậm, khi hoạt động giao dịch và đầu tư chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Mặc dù đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực, song sức mua vẫn hạn chế và chưa thể tạo ra sự bứt phá đáng kể cho thị trường…

Theo Sở Xây dựng Thành phố Huế, trong quý 3/2025, thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố chỉ ghi nhận 43 căn hộ chung cư và 36 căn nhà ở riêng lẻ được giao dịch, không có giao dịch đất nền. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế giao dịch được 2 căn nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị 19,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital giao dịch 43 căn hộ chung cư và 30 căn nhà ở riêng lẻ, tổng giá trị hơn 190,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn IUC – Công ty cổ phần Tập đoàn BGI giao dịch 4 căn nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị gần 28,5 tỷ đồng.

"Thị trường bất động sản quý 3/2025 nhìn chung đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, thống kê dựa trên báo cáo từ các chủ đầu tư cho thấy lượng giao dịch đất nền, nhà ở trong khu dân cư hiện hữu và tại các dự án bất động sản vẫn chưa tăng đáng kể so với hai quý đầu năm. Lượng tồn kho còn ở mức cao, với khoảng 1.512 căn thuộc các dự án đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa giao dịch", Sở Xây dựng Thành phố nhận định.

Về tình hình phát triển dự án, trên địa bàn Thành phố hiện chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô khoảng 23,4 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.326 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 6 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, với tổng cộng 1.889 căn, bao gồm: Công ty cổ phần An Invest 106 căn; Công ty cổ phần Apecland Huế 226 căn; Công ty cổ phần Ariyana Vĩ Dạ 46 căn; Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital (663 căn), Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế 658 căn; Công ty cổ phần Tập đoàn IUC – Công ty cổ phần Tập đoàn BGI 190 căn.

Trong kỳ, không có dự án nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng để xây dựng nhà ở. Đồng thời, cũng không có dự án du lịch nghỉ dưỡng mới được cấp phép, đang triển khai hoặc đã hoàn thành.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, trong quý 3/2025, chưa có dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư mới. Hiện, trên địa bàn chỉ 1 dự án nhà ở xã hội độc lập đang triển khai xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, nhiều dự án bất động sản trên địa bàn vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý như xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng việc xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vốn, bao gồm tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và vốn huy động từ khách hàng… tiếp tục là trở ngại lớn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cũng như khả năng phục hồi của thị trường bất động sản Huế.