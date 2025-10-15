“Gãy trụ”, cổ phiếu lao dốc, thanh khoản giảm mạnh

Những tín hiệu phát đi từ VIC, VHM hôm qua đã được xác nhận trong sáng nay. Tác động lên diễn biến thị trường chung là khá tiêu cực, dù VN-Index vẫn chưa giảm nhiều. Số cổ phiếu đỏ đang nhiều gấp đôi số xanh, thậm chí 101 mã đang rơi quá 1%.

Cả VIC lẫn VHM đều có thêm một nhịp tăng ngắn trong sáng nay. VIC lên cao nhất tăng 1,42%, VHM tăng 0,47%, sau đó lao dốc. Chốt phiên sáng VIC giảm 1,13%, VHM giảm 2,91%. Ngoài ra hai mã còn lại trong nhóm Vin cũng kém: VPL giảm 2,89%, VRE giảm 3,63%. 4 cổ phiếu này lấy đi xấp xỉ 7 điểm của VN-Index.

Chỉ số này từ chỗ tăng cao nhất 0,72% đã thủng tham chiếu, giảm 0,23%, tương đương mất 2,98 điểm. Khả năng đổi trụ là khá mờ nhạt, dù vẫn còn một số cổ phiếu khá lớn bù lại: VPB tăng 4,15%, MBB tăng 1,11%, LPB tăng 1,55%, VJC tăng 6,69%. Ảnh hưởng của nhóm này rõ nét hơn đối với VN30-Index, giúp chỉ số này giảm nhẹ 0,05% dù cũng chỉ có 11 mã tăng/17 mã giảm.

Điểm khá đặc biệt là thanh khoản trong nhóm blue-chips giảm tới 23% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 10.572 tỷ đồng. Tới 36% mức thanh khoản này tập trung ở VPB và SHB, với tương ứng 2.271 tỷ đồng và 1.449 tỷ đồng. So với sáng hôm qua, VPB tăng thanh khoản 29,4% và SHB tăng 54%. Điều này càng làm nổi bật tình trạng sụt giảm thanh khoản ở các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30.

Hiện tượng “gãy trụ” đã được nhà đầu tư quan sát từ trước và diễn biến rung lắc hôm qua là một bằng chứng. Thị trường ngay lập tức suy yếu rõ nét, thậm chí có bán tháo. Sáng nay khi VIC và VHM bắt đầu đảo chiều, độ rộng cũng thay đổi rất nhanh. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h5, vẫn có 153 mã tăng/110 mã giảm, nhưng đến 11h chỉ còn 122 mã tăng/175 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE ghi nhận 96 mã tăng/210 mã giảm.

Mặc dù chỉ số mới đang giảm nhẹ 0,23% nhưng toàn sàn HoSE đang có 101 cổ phiếu giảm quá 1%, tương đương 29% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch. Tuy vậy cũng không có áp lực bán tháo quá mạnh xuất hiện, tổng thanh khoản nhóm này hiện chiếm 20,5% giao dịch thị trường. Ngoài nhóm Vin, một số mã cũng bị bán đáng chú ý là FPT với 575,5 tỷ đồng, giá giảm 1,3%; CII với 265,1 tỷ, giá giảm 1,01%; KDH với 239,7 tỷ, giá giảm 1,88%; KBC với 205,4 tỷ, giá giảm 2,11%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Áp lực bán không lớn là một tín hiệu tốt, ít nhất thể hiện sự sợ hãi chưa kích thích hành động đột biến. Dù vậy trong trường hợp các cổ phiếu dẫn dắt điều chỉnh đáng kể, tâm lý sẽ bị tác động mạnh hơn. Hôm qua khi VN-Index bốc hơi nhiều điểm, cả trăm cổ phiếu cũng bốc hơi 2% trở lên. Sức ép là khác nhau với từng nhóm nhà đầu tư.

Nhóm tăng giá ngược dòng sáng nay cũng tương tự như các phiên trước, chỉ bó gọn trong một nhóm rất hẹp cổ phiếu. Trong 96 mã còn xanh, giao dịch tập trung vào 15 cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất và giá còn tăng trên 1%. Ngoài các blue-chips VPB, MBB, VJC, TPB, có thể kể tới VIX tăng 1,41%, GEX tăng 4,25%, PDR tăng 1,2%, VSC tăng 2,16%, EIB tăng 1,13%, ORS tăng 5,15%, GEE tăng 6,97%; GMD tăng 2,79%. Đây là các cổ phiếu đều đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mạnh cường độ giao dịch. Phía mua vào trên sàn HoSE giảm 27% so với sáng hôm qua, bán ra giảm 29%. Mức ròng đạt -633,9 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu tuần. Các cổ phiếu bị bán nhiều là KDH -158,8 tỷ, FPT -133,6 tỷ, VRE -111,5 tỷ, VIC -89,8 tỷ, HDB -72 tỷ. Phía mua ròng có SHB +161,2 tỷ, TPB +105,6 tỷ, VCB +54,9 tỷ, VNM +58,5 tỷ.

Hiện tại xu hướng thị trường đang phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của các trụ, đặc biệt là VIC và VHM, cũng như phản ứng của nhà đầu tư với hiện tượng này. Khả năng thay thế bằng nhóm ngân hàng là một kịch bản lạc quan. Tuy nhiên sức nặng của nhóm cổ phiếu Vin là điều mà một vài cổ phiếu ngân hàng không thể thay thế được.