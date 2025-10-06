Duy trì đà tăng, vốn FDI thực hiện 9 tháng tiếp tục đạt kỷ lục 5 năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tiếp tục có tháng kỷ lục khi chạm mốc cao nhất trong vòng 5 năm qua…

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, về vốn đăng ký cấp mới, 9 tháng qua cả nước đã thu hút được 2.926 dự án mới, tăng 17,4% về số lượng dự án so với cùng kỳ. Mặc dù tổng số vốn đăng ký cấp mới đạt 12,39 tỷ USD, giảm nhẹ 8,6%, nhưng việc số lượng dự án tăng lên cho thấy các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn đang tích cực tìm kiếm cơ hội và mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.

Trong số các dự án mới, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là “xương sống” khi thu hút tới 7,27 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo sau với 2,57 tỷ USD, chiếm 20,7%.

Về đối tác đầu tư, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,43 tỷ USD vốn đăng ký mới (chiếm 27,7%), tiếp đến là Trung Quốc với 2,88 tỷ USD (23,3%) và Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) với 1,06 tỷ USD (8,5%).

Về vốn điều chỉnh, trong 9 tháng, đã có 1.092 lượt dự án hiện hữu đăng ký tăng thêm vốn với tổng giá trị lên tới 11,32 tỷ USD, tăng vọt 48,0% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng hết sức sôi động với 2.527 lượt, tổng giá trị góp vốn đạt 4,84 tỷ USD, tăng 35,0%. Hình thức đầu tư này cho thấy sự trưởng thành của thị trường M&A Việt Nam và sự quan tâm của các nhà đầu tư đến việc tham gia vào các doanh nghiệp nội địa có tiềm năng.

Nguồn Cục Thống kê.

Về vốn thực hiện, 9 tháng năm 2025 tiếp tục ghi mốc kỷ lục khi vốn FDI thực hiện ước đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ và là con số cao nhất của 9 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều đáng nói, mức kỷ lục này đã được duy trì trong nhiều tháng trở lại đây, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào các nhà máy, công xưởng.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về giải ngân với 15,56 tỷ USD, chiếm tới 82,8% tổng vốn thực hiện, khẳng định vai trò là động lực chính của nền kinh tế. Hoạt động kinh doanh bất động sản và sản xuất, phân phối điện lần lượt theo sau với 1,37 tỷ USD và 598,7 triệu USD.

Song song với dòng vốn FDI thu hút, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng gia tăng mạnh mẽ. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (cả cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng đạt 846,8 triệu USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 134 dự án mới được cấp phép với tổng vốn 709,3 triệu USD, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Lào tiếp tục là điểm đến đầu tư lớn nhất của các doanh nghiệp Việt với 397,2 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư. Các thị trường tiềm năng khác trong khu vực như Philippines (92 triệu USD) và Indonesia (64,6 triệu USD) cũng nhận được sự quan tâm lớn.