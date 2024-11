Eaton Park đạt danh hiệu “Dự án căn hộ định hình phong cách sống xuất sắc nhất Việt Nam 2024”

Trong đó, nổi bật nhất là giải “Dự án căn hộ định hình phong cách sống xuất sắc nhất - Best Lifestyle Condo Development” và giải “Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc nhất TP.HCM - Best Luxury Condo Development (HCMC)”.

Trước đó, vào đầu tháng 11 năm nay, 2 tòa tháp Alpine và Forest thuộc Eaton Park cũng vừa đạt được chứng nhận công trình xanh EDGE - tiêu chuẩn quốc tế từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

TIÊU CHUẨN “XANH” TRONG THI CÔNG

Với tầm nhìn tiên phong từ Gamuda Land, Eaton Park đã đặt ra chuẩn mực mới cho cuộc sống đô thị tương lai, nơi lối sống hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên trong tất cả khía cạnh. Nguyên lý thiết kế Biophilic - “ưa sinh học” ở Eaton Park được áp dụng triệt để, từ quy hoạch tổng thể hạ tầng cho đến thiết kế kiến trúc nhằm tăng cường kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Các khối nhà tại Eaton Park được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp. Dù là đường nét, hình khối kiến trúc, bố trí cảnh quan cho đến các khoảng không, chiếu sáng tại sảnh lễ tân hay trong từng căn hộ cũng đều được chủ đầu tư tính toán hợp lý, xây dựng cẩn thận với độ chính xác cao mà vẫn đảm bảo hài hòa với môi trường xung quanh.

Sáu tòa tháp tại Eaton Park được sắp xếp theo phương pháp bất đối xứng độc đáo, giúp các căn hộ đều có tầm nhìn mở, hướng ra bầu trời. Sảnh lễ tân cao 8m, chiều cao trần mỗi căn hộ là 3,5m, đảm bảo đối lưu không khí tốt nhất. Không những vậy, tất cả các căn hộ tại Eaton Park đều sở hữu ban công hoặc loggia. Nhờ đó, căn hộ nào cũng đều luôn tràn ngập khí trời và ánh sáng tự nhiên.

Eaton Park đều được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp và hài hòa với vẻ đẹp của môi trường tự nhiên.

Nhằm mang lại cuộc sống tiện nghi và chất lượng nhất cho mọi cư dân, Eaton Park được quy hoạch thông thoáng với chỉ 10 căn hộ/tầng và 6 thang máy cho mỗi tầng, bảo trì định kỳ nghiêm ngặt, giảm tối đa thời gian chờ đợi khi di chuyển giữa các tầng hoặc khối nhà.

Hướng đến cam kết giảm phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp xuống 30% trong năm 2025 và đạt mức 45% vào năm 2030, Gamuda Land sử dụng sản phẩm chống thấm và vật liệu chất lượng, thân thiện với môi trường nhằm bảo đảm hiệu suất hệ thống, giảm thiểu chi phí bảo trì khi hoàn thiện. Các toà nhà tại Eaton Park tiết kiệm tới gần 30% năng lượng và hơn 40% lượng nước tiêu thụ so với các công trình thông thường, đồng thời cũng đã giảm đến 28% vật liệu carbon thải ra môi trường.

Phát triển dự án dựa trên bảng tiêu chí “xanh” chuẩn quốc tế giúp Eaton Park củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa con người với thiên nhiên, với cộng đồng trong mọi không gian: sống, làm việc, vui chơi giải trí.

CHIẾM TRỌN “SPOTLIGHT” PHÂN KHÚC CĂN HỘ TẠI “VIETNAM PROPERTY AWARDS 2024”

Eaton Park ghi dấu ấn mạnh mẽ với Ban giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2024 nhờ chuỗi tiện ích vượt trội, thậm chí có nhiều hạng mục lần đầu xuất hiện trên thị trường.

Tại Eaton Park, nếu phòng cigar & billiard lounge mang đến những phút chill riêng có cho “hội” quý ông, thì phòng ice-sauna - tiện ích độc đáo lần đầu xuất hiện tại một dự án căn hộ cao cấp ở TP.HCM sẽ là nơi cư dân được trải nghiệm liệu trình xông hơi tuyết, kết hợp tái tạo năng lượng và thư giãn mọi giác quan khi hoà mình vào làn nước ấm của hồ onsen ngoài trời hướng bờ kênh xanh.

Eaton Park cũng là dự án căn hộ đầu tiên tại Việt Nam mang đến các không gian tiện ích thời thượng cho giới trẻ, càng đặc biệt hơn nữa là những trang bị mang tính chất đặc thù cho “content-creator” - những nhà sáng tạo nội dung.

Đó là studio sáng tạo với phòng thu cách âm chuyên nghiệp và phòng livestream TikTok/YouTube chuyên dụng; không gian Co-Working với các trang thiết bị bài bản, được thiết kế đặc biệt nhằm tăng cường cảm hứng làm việc cho cư dân. Ngoài ra còn có sân tập pickleball, phòng pilates-yoga và gym với đa dạng thiết bị, dụng cụ tập luyện nhập khẩu...

Các không gian sáng tạo của Eaton Park là những tiện ích dẫn đầu xu thế lần đầu xuất hiện tại một dự án căn hộ cao tầng.

Nằm tại mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, khu vực trung tâm thành phố Thủ Đức, Eaton Park sở hữu vị thế đắc địa, tâm điểm đa kết nối khi chỉ mất vài phút để di chuyển từ dự án đến các trung tâm thương mại, dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí quốc tế trong khu vực An Phú - Thủ Thiêm.

Hơn 100 tiện ích đương đại, dẫn đầu xu hướng đã giúp Eaton Park chinh phục nhiều hạng mục giải thưởng của Vietnam PropertyGuru Awards 2024, và đặc biệt toả sáng với vị thế “Dự án căn hộ định hình phong cách sống xuất sắc nhất”, hướng tới tạo lập cộng đồng cư dân hạnh phúc, năng động và thịnh vượng.

Các hạng mục giải thưởng vinh danh Eaton Park tại Vietnam PropertyGuru Awards 2024:

Dự án căn hộ định hình phong cách sống xuất sắc nhất: Best Lifestyle Condo Development;

Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc nhất (TP.HCM): Best Luxury Condo Development (HCMC);

Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất: Best Condo Architectural Design;

Dự án căn hộ có thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất: Best Condo Landscape Design;

Dự án căn hộ ven sông xuất sắc: Best Waterfront Condo Development;

Dự án căn hộ thân thiện với thú cưng xuất sắc nhất: Best Pet Friendly Residential Development.

* Đầu tháng 12 tới đây, Eaton Park sẽ chính thức ra mắt thị trường 2 tòa tháp tiếp theo là Alpine và Forest với mức giá dự kiến từ 115 triệu đồng/m2 (chưa thuế).