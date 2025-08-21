Hạ tầng bứt phá, bất động sản Đông Bắc Hà Nội khai mở tiềm năng trong kỷ nguyên mới

Đồng hành cùng khí thế 80 năm lịch sử của đất nước, phía Đông Bắc Hà Nội vươn lên thành tâm điểm bất động sản trong kỷ nguyên mới nhờ những thay đổi vượt bậc về hạ tầng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã tham dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), công trình trọng điểm quốc gia, tầm vóc quốc tế, tọa lạc tại Đông Anh, Hà Nội.

ĐÔNG BẮC HÀ NỘI TRONG NHỊP CHUYỂN MÌNH CÙNG VẬN HỘI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Với quy mô vượt trội, VEC xác lập vị thế Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và Top 10 trên thế giới. Đây là nơi dự kiến sẽ diễn ra các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch của Việt Nam và quốc tế, trở thành một công trình biểu tượng không chỉ của Thủ đô Hà Nội mà còn của quốc gia.

Trong sáng 19/8, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Với công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm, sân bay Gia Bình mở ra tiềm năng đưa Đông Bắc Hà Nội thành trung tâm thương mại - dịch vụ quốc tế mới.

Cùng ngày, tuyến đường kết nối trực tiếp từ sân bay Gia Bình đến nút giao cầu Tứ Liên cũng chính thức khởi công, được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Gia Bình về trung tâm Thủ đô.

Đông Bắc Hà Nội trở thành tâm điểm lựa chọn an cư hấp dẫn.

Trước đó, cầu Tứ Liên đã được khởi công vào cuối tháng 5. Với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, công trình này sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, rút ngắn thời gian di chuyển từ các khu vực Đông Bắc, sân bay quốc tế đến trung tâm thành phố Hà Nội và các khu vực phía Tây.

Sự “trỗi dậy” mạnh mẽ của khu vực Đông Bắc còn phải kể đến các dự án “nghìn tỷ” như: Cầu Thượng Cát; đường vành đai 4 Đông Bắc qua Hà Nội, dự kiến hoàn thành năm 2027. Xa hơn, công trình tuyến đường sắt đô thị số 4 kết nối Mê Linh - Đông Anh - Gia Lâm - Hoàng Mai - Mai Dịch - Thượng Cát đã quy hoạch cũng góp phần xây dựng mạng lưới giao thông đa chiều đến khu vực nội đô.

CÚ HÍCH LỚN CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG BẮC

Giới chuyên gia bất động sản nhận định, làn sóng hạ tầng không chỉ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản Đông Bắc, mà còn định hình một “thành phố tương lai” nơi hội tụ các doanh nhân, quản lý cấp cao và tập đoàn đa quốc gia…

Theo nghiên cứu thị trường của công ty bất động sản CBRE Vietnam, Đông Anh thuộc khu vực sẽ dẫn đầu về nguồn cung căn hộ trong tương lai gần, chiếm tới 60–80% tổng nguồn cung sơ cấp Hà Nội vài năm tới. “Khu vực Đông Bắc được đánh giá có dư địa tăng giá cao nhất nhờ quỹ đất còn rộng, hạ tầng đang hoàn thiện và dòng tiền từ các nhà đầu tư lớn đổ vào,” báo cáo viết.

Báo cáo Thị trường bất động sản quý 1/2025 của Savills cho biết, cơ cấu sản phẩm trên thị trường tiếp tục ghi nhận sự dịch chuyển về các khu vực mới, trong đó Đông Anh chiếm 52% tổng lượng giao dịch sơ cấp. Công ty tư vấn này đánh giá các giao dịch tại Đông Anh, vốn chiếm hơn 80% nguồn cung được hấp thụ, dẫn dắt sự sôi động của thị trường bất động sản Hà Nội.

MẢNH GHÉP MỚI HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG BẮC

Trong bối cảnh sôi động ấy, Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, ra mắt dự án LUMIÈRE Prime Hills, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

LUMIÈRE Prime Hills đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của bộ sưu tập hạng sang LUMIÈRE Series tại trung tâm quốc tế Global Gate, Hà Nội. LUMIÈRE Series đã khẳng định vị thế qua chuỗi dự án từ Nam ra Bắc như LUMIÈRE Boulevard, LUMIÈRE riverside, LUMIÈRE Midtown tại TP. HCM, cùng LUMIÈRE Evergreen và LUMIÈRE SpringBay tại Hà Nội.

Lumière Prime Hills khai mở một không gian sống tái tạo năng lượng.

Thừa hưởng trọn vẹn những giá trị cốt lõi của thương hiệu LUMIÈRE Series, LUMIÈRE Prime Hills hứa hẹn trở thành biểu tượng của thế hệ tiên phong khẳng định giá trị trong kỷ nguyên vươn mình. Dự án ứng dụng phong cách thiết kế Biophilic, khai mở một không gian sống tái tạo năng lượng. LUMIÈRE Prime Hills còn gây ấn tượng với hệ tiêu chuẩn bàn giao và vận hành chuẩn quốc tế cùng hệ 57 tiện ích đẳng cấp.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại Global Gate, nằm trên trục giao thông Trường Sa – Vành đai 2 khép kín và là tâm điểm giữa hai sân bay quốc tế Nội Bài và Gia Bình, mang tiềm năng kết nối trong nước và trên toàn cầu.

Với uy tín từ nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes cùng loạt đối tác toàn cầu tên tuổi như Belt Collins, Studio HBA và 10 Design, và bộ giá trị cốt lõi đã được chứng minh của LUMIÈRE Series, LUMIÈRE Prime Hills được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu Sống – Làm việc – Giải trí – Giao thương của giới chuyên gia, người nước ngoài và các chủ doanh nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, LUMIÈRE Prime Hills vừa ra mắt tòa thứ 2 trong dự án - tòa CITYLINE. Khai mở một không gian nơi mỗi nhịp sống đô thị đánh thức cảm hứng mỗi ngày, các căn hộ tại CITYLINE đều sở hữu một tầm nhìn không giới hạn, trực diện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, những đại lộ giao thông nhộn nhịp, cầu Nhật Tân, hồ cảnh quan yên bình.

Sự xuất hiện của LUMIÈRE Prime Hills không chỉ kiến tạo chuẩn giá trị sống quốc tế tại khu Đông Bắc Hà Nội, mà còn là đòn bẩy quan trọng, góp phần nâng tầm vị thế phát triển của khu vực trong tương lai.