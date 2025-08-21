Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Misaki Tower - Kiến tạo chuẩn mực sống mới

Tuấn Sơn

21/08/2025, 17:01

Suốt gần hai thập kỷ, trong hành trình phát triển không ngừng của đô thị Việt Nam, một nhà phát triển bất động sản đã bền bỉ ghi dấu ấn qua những công trình biểu tượng, nổi bật trong đó là dự án Misaki Tower.

Phối cảnh Dự án Misaki Tower.
Phối cảnh Dự án Misaki Tower.

Với tầm nhìn chiến lược và triết lý phát triển bền vững, doanh nghiệp này đã không ngừng khẳng định vị thế bằng những dự án mang lại giá trị sống vượt trội. Trong 18 năm, dù không phải là quãng thời gian quá dài, họ đã chứng minh bản lĩnh và sự kiên định, đặt nền móng cho những chuẩn mực sống mới. Mỗi công trình không chỉ là nơi an cư mà còn là không gian tiện nghi, hiện đại, hòa quyện với thiên nhiên, nuôi dưỡng phong cách sống văn minh và bền vững.

MISAKI TOWER - BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ AN NHIÊN VÀ TINH TẾ

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu về không gian sống không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu cư trú mà còn phải thể hiện phong cách sống, sự thịnh vượng và giá trị lâu dài. Misaki Tower, tọa lạc tại vùng đất giàu tiềm năng du lịch và kinh tế của Hạ Long, chính là câu trả lời hoàn hảo cho những kỳ vọng ấy.

Dự án mang đến phong cách sống hài hòa với thiên nhiên, đồng thời đảm bảo kết nối linh hoạt với hạ tầng dịch vụ hoàn chỉnh. Misaki Tower không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản bền vững, nâng tầm giá trị sống trọn vẹn và khẳng định sức hút theo thời gian. Với thiết kế tinh tế mang cảm hứng Nhật Bản và hệ thống tiện ích hiện đại, dự án này đã trở thành biểu tượng của sự hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của cộng đồng hướng đến một lối sống đẳng cấp.

Dự án Ghomes Ha Long.
Dự án Ghomes Ha Long.

DẤU ẤN TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊN PHONG

Bên cạnh Misaki Tower, doanh nghiệp còn ghi dấu qua nhiều công trình nổi bật khác. Ghomes Ha Long, dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu, được phát triển với sứ mệnh nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Tọa lạc tại trung tâm mới của một thành phố trẻ, dự án mang đến cơ hội an cư bền vững với những thiết kế hiện đại và hệ tiện ích đa dạng.

Không chỉ là nơi để ở, Ghomes Ha Long còn là biểu tượng của sự sẻ chia, đồng hành cùng những nỗ lực xây dựng một cuộc sống ổn định, văn minh và đầy hy vọng. Trong khi đó, The Holiday Ha Long tổ hợp nghỉ dưỡng cao tầng với kiến trúc tiên phong và vị trí chiến lược, đã trở thành biểu tượng mới của đô thị, khẳng định tầm vóc của nhà phát triển trong việc định hình bản đồ kiến trúc thành phố.

Mỗi công trình mang một cá tính riêng nhưng đều thể hiện tầm nhìn đồng nhất: Kiến tạo những giá trị sống vượt trội, kết hợp giữa sự hiện đại, nhân văn và bền vững. Từ sự đẳng cấp của Misaki Tower, sự hài hòa của GHomes Ha Long, đến sự kiêu hãnh của The Holiday Ha Long, các dự án này không chỉ là nơi ở mà còn là minh chứng cho khát vọng định hình chuẩn mực mới cho đô thị Việt Nam.

Dự án The Holiday Ha Long.
Dự án The Holiday Ha Long.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ NIỀM TIN BỀN VỮNG

Sự kết nối giữa các dự án không chỉ nằm ở vị trí hay tiện ích mà còn ở năng lực phát triển toàn diện, khả năng đón đầu xu hướng thị trường và khát vọng kiến tạo giá trị trường tồn. Mỗi công trình là một bước tiến trong hành trình chiến lược dài hơi, đặt nền móng cho một thương hiệu bất động sản không ngừng lớn mạnh, đủ sức đồng hành cùng khách hàng và nhà đầu tư trên chặng đường dài.

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ, các dự án như GHomes Ha Long, Misaki Tower và The Holiday Ha Long, và sắp tới là Landmark 35 không chỉ là những điểm nhấn trên bản đồ đô thị mà còn là minh chứng cho uy tín, năng lực và tầm nhìn dài hạn. Trong một thị trường đầy biến động, niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư chính là nền tảng vững chắc nhất. Niềm tin ấy được bồi đắp qua từng công trình mang tính biểu tượng, qua cam kết đồng hành lâu dài và khát vọng kiến tạo không ngừng.

Misaki Tower, cùng với các dự án khác, không chỉ phục vụ hiện tại mà còn mở ra tương lai - nơi giá trị bền vững được bảo chứng và niềm tin của khách hàng được gìn giữ trọn vẹn.

Từ khóa:

Misaki Tower Vneconomy

Đọc thêm

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội

Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu

Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: