Hạ tầng phát triển tạo cú hích mới cho bất động sản cửa ngõ Tây TP.HCM
Khánh Huyền
21/08/2025, 15:27
Từ đầu năm 2025, Quốc lộ 1A qua TP.HCM chính thức mang tên các nguyên lãnh đạo cấp cao. Đáng chú ý, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến giáp Long An (cũ) được đặt tên đường Lê Khả Phiêu, vừa là sự tri ân, vừa mở ra cột mốc phát triển mới cho đô thị cửa ngõ Tây thành phố.
Được biết, đoạn đường này nằm trong kế hoạch đầu tư mở rộng lên 10-12 làn xe với mặt đường rộng 60m.
Nằm trên trục Quốc lộ 1A - tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long - đoạn đường Lê Khả Phiêu giữ vai trò “xương sống” liên kết nhiều mạch giao thông trọng điểm. Từ đây, cư dân có thể thuận lợi kết nối vào trung tâm qua đại lộ Võ Văn Kiệt, di chuyển về khu Nam qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, hoặc đi thẳng về miền Tây qua cao tốc TP.HCM –- Trung Lương. Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành từng phần đưa vào khai thác, tuyến đường này càng trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi giao thông Đông - Tây của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Thực tế phát triển đô thị TP.HCM cho thấy, mỗi khi một trục đường lớn được định danh và đồng bộ hạ tầng, diện mạo kinh tế – xã hội khu vực đều thay đổi mạnh mẽ. Đại lộ Phạm Văn Đồng từng tạo sức hút với hàng loạt dự án căn hộ, trở thành nơi an cư của hàng chục nghìn gia đình trẻ.
Đại lộ Võ Văn Kiệt sau hơn một thập kỷ khai thác đã hình thành dải đô thị sầm uất kéo dài từ Quận 1 đến Bình Tân. Trong khi đó, Nguyễn Văn Linh được xem là cú hích đưa Phú Mỹ Hưng trở thành biểu tượng đô thị hiện đại của thành phố. Những “tiền lệ vàng” này đang được nhiều chuyên gia nhắc lại khi nói về tương lai của đường Lê Khả Phiêu.
Nổi bật trên trục mới này, dự án Destino Centro đang trở thành tâm điểm chú ý, tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh mới (là Long An trước đây), dự án do Seaholdings phát triển. Với quy mô hơn 2.000 căn hộ, Destino Centro mang đến một quần thể sống hiện đại với 4 hồ bơi, công viên, phòng gym, trường mầm non và hệ thống thương mại.
Vị trí của dự án cho phép cư dân chỉ mất khoảng 25–30 phút để kết nối về trung tâm quận 1, đồng thời thuận lợi di chuyển tới các khu công nghiệp và cụm logistics đang phát triển mạnh ở khu vực.
Được biết, dự án vững vàng pháp lý với việc hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất và giấy phép xây dựng, hiện có tiến độ xây dựng nhanh chóng. Đây là yếu tố quan trọng, không chỉ khẳng định thương hiệu của nhà phát triển mà còn tạo dựng niềm tin cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại khu vực. Seaholdings cũng đang giới thiệu tháp thứ 3 Cielo, với hơn 400 căn, được nhiều khách hàng quan tâm với mức giá dễ sở hữu, đặc biệt vào thời điểm hiện nay.
Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và sự xuất hiện của những dự án tiên phong như Destino Centro, đường Lê Khả Phiêu được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” phát triển mới cho toàn bộ cửa ngõ Tây TP.HCM.
Có thể thấy, vị trí kết nối đa hướng, cộng hưởng cùng kế hoạch mở rộng cửa ngõ Tây, tuyến đường hứa hẹn trở thành động lực thu hút thêm các dự án nhà ở, thương mại và dịch vụ logistics trong thời gian tới, đặc biệt là gia tăng giá trị căn hộ Cielo.
