ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 30/10, một quyết định đã được giới chuyên gia dự báo trước...

Đây là lần thứ ba liên tiếp ECB duy trì mức lãi suất cơ bản ở mức 2%, sau lần cắt giảm gần nhất vào tháng 6.

Sự “án binh bất động” này của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ ở Frankfurt diễn ra khi lạm phát trong khu vực đồng euro đạt mức mục tiêu 2% của ECB và chu kỳ nới lỏng này đã đưa lãi suất giảm một nửa từ mức cao kỷ lục 4% thiết lập vào năm ngoái.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn duy trì gần mức mục tiêu trung hạn 2% và đánh giá của Hội đồng Thống đốc ECB về triển vọng lạm phát không có nhiều thay đổi. Cơ quan này cũng lưu ý rằng nền kinh tế khu vực đồng euro tiếp tục tăng trưởng bất chấp môi trường toàn cầu đầy thách thức, nhờ vào thị trường lao động mạnh mẽ, bảng cân đối tài chính vững chắc của khu vực tư nhân và các đợt cắt giảm lãi suất trước đó của ECB.

Tuy nhiên, ECB cũng cảnh báo rằng triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt là do các tranh chấp thương mại toàn cầu đang diễn ra và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn.

Tỷ lệ lạm phát khu vực đồng euro đã nhích lên 2,2% trong tháng 9, tăng từ mức 2% của tháng trước đó. Lạm phát tăng là do giá dịch vụ tăng và các nhà kinh tế đã nhận định rằng ECB sẽ thận trọng trong việc điều chỉnh lãi suất vào thời điểm hiện tại.

Số liệu sơ bộ công bố tuần này cho thấy nền kinh tế eurozone đạt mức tăng trưởng 0,2% trong quý 3 so với quý 2. Con số này vượt qua kỳ vọng và cho thấy hoạt động kinh tế vẫn giữ nhịp bất chấp những bấp bênh đang tồn tại trong môi trường kinh doanh do thuế quan của Mỹ.

Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde, nhận định lĩnh vực dịch vụ ở eurozone tiếp tục tăng trưởng nhờ hoạt động du lịch mạnh mẽ và sự gia tăng của các dịch vụ kỹ thuật số, trong khi lĩnh vực sản xuất đang bị "kìm hãm bởi các mức thuế cao hơn, sự bất định vẫn còn cao và đồng euro mạnh lên".

Bà cũng cho biết sự khác biệt giữa nhu cầu bên ngoài và bên trong "có khả năng sẽ tiếp tục tồn tại" trong ngắn hạn. "Nền kinh tế eurozone sẽ được hưởng lợi từ việc người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn khi thu nhập thực tế tăng”, bà nói.

Từ góc độ chính sách tiền tệ, bà Lagarde cho rằng ECB "đang ở một vị thế tốt," nhưng cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một vị thế cố định và ECB sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo duy trì vị thế này.

Sau tuyên bố của ECB, đồng euro đã đảo ngược xu thế tăng trước đó, giảm giá gần 0,3% so với đồng USD, về mức 1,1571 USD đổi 1 USD.

Ông Mike Coop, Giám đốc đầu tư tại công ty Morningstar Wealth, nhận xét lạm phát eurozone đã trở lại mức ổn định, do đó không có gì ngạc nhiên khi ECB không vội vàng thay đổi lãi suất. Ông cũng chỉ ra rằng châu Âu vẫn đang thích nghi tốt với ba cú sốc lớn gồm việc mất đi nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, hàng rào thuế quan của Mỹ, và nhu cầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Ngoài ra, Mỹ đang hút đầu tư từ các khu vực khác trên thế giới, do đó châu Âu không có được sự kích thích mà Mỹ đang có để hỗ trợ tăng trưởng.

Giới chức ECB đã nhiều lần khẳng định rằng sẽ áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và từng cuộc họp để thiết lập lãi suất, và họ tiếp tục đưa ra quan điểm này sau cuộc họp ngày 30/10.

Tuy nhiên, một số quan chức ECB đã nói với hãng tin CNBC trong tháng này rằng chu kỳ nới lỏng đang gần kết thúc hoặc đã kết thúc. Ông Martin Kocher, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB và là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, cho biết rằng miễn là không có sự kiện bất ngờ nào đó xảy ra, kinh tế eurozone vẫn sẽ ổn.

Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters vào giữa tháng 10 cho thấy đa số các nhà kinh tế được hỏi cho rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi trong năm nay, trong khi 45 trong số 79 nhà kinh tế được hỏi (57%) dự báo không có sự thay đổi nào vào cuối năm 2026.