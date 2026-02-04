Australia trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên tăng lãi suất trong năm 2026

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vừa trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới nâng lãi suất cơ bản trong năm nay, khi áp lực lạm phát dai dẳng buộc cơ quan này phải siết chính sách tiền tệ...

Trong thông cáo ngày 3/2, RBA cho biết đã nâng lãi suất qua đêm từ 3,6% lên 3,85%. Với quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, cơ quan này đã đảo ngược 1 trong 3 lần giảm lãi suất của năm ngoái.

Trong cuộc họp đầu tiên của năm 2026, hội đồng chính sách gồm 9 thành viên của RBA đều bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất.

“Loạt dữ liệu trong những tháng gần đây cho thấy áp lực lạm phát đã gia tăng đáng kể trong nửa sau của năm 2025. Rõ ràng, nhu cầu trong khu vực tư nhân đang tăng nhanh hơn dự báo”, thông cáo nêu rõ.

Sau quyết định trên, lợi suất trái phiếu chính phủ Australia kỳ hạn 3 năm tăng 0,05 điểm phần trăm lên 4,34%, trong khi đôla Australia tăng lên mức 0,6992 USD đổi 1 đôla Australia.

Những tháng gần đây, RBA khá bất ngờ khi áp lực tăng giá quay trở lại, chủ yếu do giá dịch vụ và chi phí nhà ở tăng lên, trong bối cảnh thị trường lao động vẫn thắt chặt. Năm ngoái, Australia nằm trong số ít nền kinh tế phát triển trải qua chu kỳ nới lỏng ngắn và mức nới lỏng khiêm tốn nhất.

Trong Báo cáo Chính sách Tiền tệ hàng quý gần đây nhất, RBA nâng dự báo lạm phát, tăng trưởng kinh tế và việc làm cho năm nay, dù kịch bản cơ sở vẫn tính đến 2 lần tăng lãi suất. Chỉ số lạm phát lõi - chỉ số sau khi loại bỏ các cấu phần biến động mạnh nhất - của nước này được dự báo vẫn cao hơn khoảng mục tiêu 2-3% trong năm nay và đến hết năm 2027 mới trở lại mức giữa khoảng mục tiêu. Lạm phát lõi bình quân là thước đo lạm phát cơ bản được RBA ưa chuộng.

Nền kinh tế Australia đang vận hành gần mức công suất tối đa, với tỷ lệ thất nghiệp ở vùng thấp kỷ lục và lạm phát quay lại vượt ngưỡng trên của mục tiêu 2-3%. Dữ liệu công bố tuần này cho thấy số tin tuyển dụng trong tháng 1/2026 tại Australia - một thước đo sớm về việc làm trong nền kinh tế - tăng mạnh nhất nhất kể từ tháng 2/2022. Một bộ số liệu khác cho thấy giá nhà tại Australia tiếp tục tăng mạnh trong tháng 1.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nước này vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Chi tiêu thực bình quân đầu người gần như đi ngang trong tháng 1, trong khi tỷ lệ tiết kiệm tăng nhẹ. Do đó, nhiều nhà kinh tế cho rằng đợt tăng lãi suất này có thể chỉ là động thái riêng lẻ, thay vì khởi đầu cho một chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, đa số các nhà kinh tế dự báo Australia sẽ bước vào giai đoạn giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài. Tuy nhiên, thị trường tiền tệ vẫn nhận định khả năng sẽ có thêm 1 lần tăng lãi suất trong năm 2026, theo đó đưa lãi suất qua đêm lên 4,1%.

Tại Mỹ, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Sự trái ngược về triển vọng chính sách so với Mỹ đã kéo theo một đợt bán mạnh trái phiếu Australia, khiến mức chênh lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Australia kỳ hạn 10 năm và trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn tương đương tăng lên gần mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

RBA vận hành theo khuôn khổ mục tiêu kép là đưa lạm phát về mức 2,5% - điểm giữa của khoảng mục tiêu - đồng thời duy trì việc làm ở mức tối đa nhưng vẫn bền vững.

Báo cáo công bố tuần trước cho thấy chỉ số lạm phát lõi trong quý 4/2025 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn dự báo. Số liệu này được công bố chỉ vài ngày sau khi báo cáo việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm trở lại 4,1% trong tháng 12/2025. Các số liệu này cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng trong nền kinh tế.