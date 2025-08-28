E.City Tân Đức - Đô thị tiện ích toàn diện, An Khang khởi nguồn nhịp sống mới

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, E.City Tân Đức hiện lên như một bức tranh xanh mát, nơi cư dân tận hưởng không gian sống hài hòa với thiên nhiên, tích hợp tiện ích toàn diện.

Trong đó, phân khu thương mại An Khang chính là “trái tim” của dự án, khởi tạo một cộng đồng tiên phong với phong cách sống mới, văn minh và bền vững.

BỨC TRANH ĐÔ THỊ THẾ HỆ MỚI

Sau quá trình sáp nhập hành chính, nhiều khu vực đã vươn mình trở thành những cực tăng trưởng mới về hạ tầng và kinh tế. Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, E.City Tân Đức nổi bật như một đô thị hiện đại, hội tụ đầy đủ các tiện ích từ giáo dục, y tế, thương mại, giải trí đến văn hóa cộng đồng.

Với quy hoạch đồng bộ, E.City Tân Đức mang đến không gian sống gắn kết thiên nhiên, nơi mảng xanh, hồ nước và các tuyến phố được bố trí hài hòa. Phân khu An Khang tiên phong đặt nền móng cho một cộng đồng văn minh, khởi đầu cho lối sống bền vững và trọn vẹn.

E.City Tân Đức - khu vực nổi bật như một đô thị thế hệ mới, hội tụ đầy đủ tiện ích.

E.CITY – ĐÔ THỊ TIỆN ÍCH TOÀN DIỆN, KIẾN TẠO LỐI SỐNG VĂN MINH

Trên diện tích 356 ha, E.City Tân Đức được định hình là một đô thị xanh, thông minh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cộng đồng hiện đại. Mỗi năm, khu vực này đón hơn 10.000 cư dân mới, cùng với sự hiện diện của 13 khu công nghiệp quy mô lớn, kéo theo nhu cầu an cư, kinh doanh và tận hưởng ngày càng tăng. E.City Tân Đức ra đời để đón đầu xu thế, mang đến chuẩn sống hiện đại, bền vững và tiện nghi.

Giáo dục: Nuôi dưỡng tri thức, mở lối tương lai

Nằm trong lòng đô thị E.City, Đại học Tân Tạo (TTU) - thành lập ngày 25/11/2010, hiện diện như một “ngọn đuốc tri thức”, biểu tượng cho tầm nhìn dài hạn và sự phát triển bền vững. Với thế mạnh về Y khoa và Công nghệ thông tin, TTU quy tụ giảng viên quốc tế, sinh viên năng động cùng hệ thống phòng lab, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu hiện đại. Đặc biệt, sinh viên Y khoa theo chương trình liên kết với Duke University còn có cơ hội thực tập tại Mỹ trong năm cuối.

Đại học Tân Tạo (TTU) hiện diện như biểu tượng cho sự phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn.

Y tế: Sức khỏe an khang, sống vui mỗi ngày

Trung tâm y khoa và Bệnh viện đại học tiên tiến ngay trong nội khu mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giúp cư dân tiếp cận y tế toàn diện mà không cần di chuyển xa. Hạ tầng y tế hiện đại còn là yếu tố bảo chứng giá trị dài hạn cho khu đô thị, thu hút các nhà đầu tư thông thái.

Giải trí và Văn hóa: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc



E.City Tân Đức là một hệ sinh thái sống động đậm chất miền Tây. Quảng trường trung tâm rộn ràng với đờn ca tài tử, múa lân, lễ hội sông nước, thả đèn hoa đăng hay những cánh diều rực rỡ trên bầu trời. Đồng thời, đây cũng là nơi trân trọng những giá trị văn hóa ngàn đời với tượng đài uy nghiêm và mười hai linh vật dân gian - biểu tượng vòng quay thời gian, kể lại những câu chuyện ý nghĩa của đất Việt, mang đến trải nghiệm vừa giải trí vừa bồi đắp truyền thống.

Sinh thái: Tận hưởng thiên nhiên giữa lòng đô thị

E.City được bao bọc bởi hệ thống sông hồ tự nhiên và nhân tạo do chủ đầu tư xây dựng, điểm xuyết thêm những mảng xanh trải dài trên từng con phố. Mỗi bước chân là một hành trình hòa mình vào thiên nhiên: buổi sáng dạo bộ dưới hàng cây rợp bóng, buổi chiều thư thái bên dòng Nam Tước thơ mộng. Đây không chỉ là nơi an cư, mà còn là “khúc ca xanh” dịu dàng giữa lòng đô thị náo nhiệt, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện.

E.City Tân Đức không chỉ đáp ứng đầy đủ tiện ích, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái sống trọn vẹn, cân bằng giữa vật chất, tinh thần và văn hóa.

AN KHANG - PHÂN KHU KHỞI TẠO NHỊP SỐNG MỚI

Nếu E.City Tân Đức là một cơ thể hoàn chỉnh, thì An Khang chính là trái tim sôi động. Đây là phân khu thương mại kết hợp an cư tiên phong, hội tụ mọi ưu thế để tạo nên nhịp sống hiện đại và giá trị đầu tư bền vững.

An Khang vừa là điểm đến thương mại nhộn nhịp, vừa là chốn ở thể hiện phong cách sống hiện đại.

Ngoài ra, An Khang còn là sản phẩm đất nền với nhiều diện tích để khách hàng lựa chọn 6x20 – 7x20 – 7.5x20 và được xây dựng tự do. Các lô đất có mặt tiền rộng, thuận tiện kinh doanh buôn bán, đồng thời là không gian an cư thoáng đãng, đón nắng gió và khí lưu thông. Chiều dài đủ để người sở hữu bố trí khoảng lùi trước - sau, vừa phù hợp mở cửa hàng, vừa dễ dàng thiết kế sân vườn cho gia đình.

An Khang không chỉ là bất động sản, mà còn là một phong cách sống tiên phong. Những cư dân đầu tiên tại đây sẽ trở thành thế hệ dẫn dắt, lan tỏa nhịp sống mới cho toàn khu đô thị. Từ những buổi sáng nhộn nhịp đón khách, những buổi tối quây quần tại quảng trường, đến các lễ hội và hoạt động cộng đồng, An Khang sẽ là nơi khởi nguồn những dấu ấn khó quên.

DẤU ẤN CỘNG ĐỒNG – TRẢI NGHIỆM PHONG CÁCH SỐNG MỚI

Không gian mở của An Khang là nơi kiến tạo văn hóa cộng đồng gắn kết và bền vững. Cư dân không chỉ phát triển kinh doanh mà còn cùng nhau vun đắp những ký ức đáng nhớ: thả diều trên bãi cỏ, hòa mình vào lễ hội, hay quây quần bên những buổi chiếu phim ngoài trời. Những khoảnh khắc bình dị ấy chính là “dấu ấn cộng đồng” – giá trị khác biệt của một đô thị hiện đại.

E.City Tân Đức là biểu tượng của chuẩn sống văn minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về giáo dục, y tế, thương mại, giải trí và phong cách sống cân bằng. Trong đó, phân khu An Khang – trái tim của dự án – là nơi nhịp sống hiện đại được khởi nguồn, nơi những cư dân tiên phong kiến tạo một cộng đồng năng động, an vui và bền vững.