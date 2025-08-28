Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông quan trọng hơn 650 tỷ đồng

Trong bối cảnh phát triển hạ tầng giao thông ngày càng trở nên cấp thiết, tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực thúc đẩy tiến độ hai dự án giao thông quan trọng với tổng vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng. Hai dự án này bao gồm Dự án đường nối trung tâm Đồng Hới – sân bay Đồng Hới và Dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2025.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Dự án đường nối từ trung tâm Đồng Hới đi sân bay Đồng Hới có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2022 – 2025.

Tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án mới đạt 32,38% (1,45/4,478 km), tiến độ xây lắp chỉ đạt 25% khối lượng hợp đồng. Nguyên nhân chính là việc trích đo đoạn từ đường Cao Thắng đến sân bay còn chậm, trong khi vẫn còn 74 hộ dân chưa được ban hành thông báo thu hồi đất. Bên cạnh đó, thời gian xử lý nền đất yếu kéo dài từ 6 – 6,5 tháng (gia tải chờ lún) cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Cụ thể, vướng mắc tập trung tại Hợp tác xã Hữu Cung, 3 hộ dân phường Đồng Phú (2 hộ dự kiến có quyết định đền bù trước 5/9/2025, 1 hộ đang xác định nhân khẩu để công khai phương án đền bù), cùng 135 hộ phường Đồng Thuận (61 hộ đã có thông báo thu hồi đất, 74 hộ chưa hoàn tất trích đo). Những trường hợp này liên quan đến sự khác biệt giữa đất hợp tác xã và đất cá nhân xã viên, khiến quá trình pháp lý kéo dài.

Các hạng mục dự án đang được triển khai thi công

Để giải quyết những vướng mắc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, không ngày nghỉ để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vướng mắc. Nhà thầu cũng được yêu cầu tính toán giải pháp thi công hợp lý, tăng ca, tăng kíp, tập trung máy móc và nhân lực nhằm bù đắp tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Song song với đó, Dự án thành phần 1 – Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn, thuộc Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh, cũng đang gặp nhiều trở ngại. Tuyến đường dài 5,76 km, nối từ Quốc lộ 1A (xã Quảng Trạch) đến phường Ba Đồn, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, vận tốc 80 km/h, với tổng mức đầu tư ban đầu gần 419 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 447 tỷ đồng.

Đây là tuyến huyết mạch kết nối từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tới các cảng Hòn La, Vũng Áng, góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế khu vực. Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng đạt 97,4% (5,61/5,76 km).

Tuy nhiên, vẫn còn một số “nút thắt” chưa được xử lý: tại phường Ba Đồn còn vướng đất và tài sản của 4 hộ dân ở khu vực nút giao với đường Nguyễn Trãi; tại xã Quảng Trạch còn 22 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường tại nút giao đầu tuyến với Quốc lộ 1; ngoài ra, một số hạng mục liên quan đến đường dây điện 500kV chưa thể triển khai do vướng mặt bằng.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra tiến độ thi công dự án trong chiều ngày 27/8

Những tồn tại này ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục trọng điểm như lắp dầm cầu vượt, hạ ngầm đường dây, hoàn thiện nút giao Quốc lộ 1. Bộ Xây dựng đã nhiều lần yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025, đồng thời cảnh báo nếu không xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng thì sẽ xem xét dừng dự án, bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Để đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 9. Ông nhấn mạnh: cần tuân thủ trình tự pháp luật, vận động và tuyên truyền để người dân đồng thuận trước, sau đó lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; chỉ khi cần thiết mới áp dụng biện pháp cưỡng chế.