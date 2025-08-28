Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông quan trọng hơn 650 tỷ đồng
Nguyễn Thuấn
28/08/2025, 08:24
Trong bối cảnh phát triển hạ tầng giao thông ngày càng trở nên cấp thiết, tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực thúc đẩy tiến độ hai dự án giao thông quan trọng với tổng vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng. Hai dự án này bao gồm Dự án đường nối trung tâm Đồng Hới – sân bay Đồng Hới và Dự án Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2025.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Dự án đường nối từ trung tâm Đồng Hới đi sân bay Đồng Hới có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2022 – 2025.
Tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án mới đạt 32,38% (1,45/4,478 km), tiến độ xây lắp chỉ đạt 25% khối lượng hợp đồng. Nguyên nhân chính là việc trích đo đoạn từ đường Cao Thắng đến sân bay còn chậm, trong khi vẫn còn 74 hộ dân chưa được ban hành thông báo thu hồi đất. Bên cạnh đó, thời gian xử lý nền đất yếu kéo dài từ 6 – 6,5 tháng (gia tải chờ lún) cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.
Cụ thể, vướng mắc tập trung tại Hợp tác xã Hữu Cung, 3 hộ dân phường Đồng Phú (2 hộ dự kiến có quyết định đền bù trước 5/9/2025, 1 hộ đang xác định nhân khẩu để công khai phương án đền bù), cùng 135 hộ phường Đồng Thuận (61 hộ đã có thông báo thu hồi đất, 74 hộ chưa hoàn tất trích đo). Những trường hợp này liên quan đến sự khác biệt giữa đất hợp tác xã và đất cá nhân xã viên, khiến quá trình pháp lý kéo dài.
Để giải quyết những vướng mắc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, không ngày nghỉ để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vướng mắc. Nhà thầu cũng được yêu cầu tính toán giải pháp thi công hợp lý, tăng ca, tăng kíp, tập trung máy móc và nhân lực nhằm bù đắp tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.
Song song với đó, Dự án thành phần 1 – Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn, thuộc Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh, cũng đang gặp nhiều trở ngại. Tuyến đường dài 5,76 km, nối từ Quốc lộ 1A (xã Quảng Trạch) đến phường Ba Đồn, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, vận tốc 80 km/h, với tổng mức đầu tư ban đầu gần 419 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 447 tỷ đồng.
Đây là tuyến huyết mạch kết nối từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tới các cảng Hòn La, Vũng Áng, góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế khu vực. Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng đạt 97,4% (5,61/5,76 km).
Tuy nhiên, vẫn còn một số “nút thắt” chưa được xử lý: tại phường Ba Đồn còn vướng đất và tài sản của 4 hộ dân ở khu vực nút giao với đường Nguyễn Trãi; tại xã Quảng Trạch còn 22 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường tại nút giao đầu tuyến với Quốc lộ 1; ngoài ra, một số hạng mục liên quan đến đường dây điện 500kV chưa thể triển khai do vướng mặt bằng.
Những tồn tại này ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục trọng điểm như lắp dầm cầu vượt, hạ ngầm đường dây, hoàn thiện nút giao Quốc lộ 1. Bộ Xây dựng đã nhiều lần yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025, đồng thời cảnh báo nếu không xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng thì sẽ xem xét dừng dự án, bàn giao lại cho địa phương quản lý.
Để đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 9. Ông nhấn mạnh: cần tuân thủ trình tự pháp luật, vận động và tuyên truyền để người dân đồng thuận trước, sau đó lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; chỉ khi cần thiết mới áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Quảng Trị rà soát, xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ
09:51, 19/08/2025
Hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị giai đoạn mới
14:33, 17/08/2025
Quảng Trị thúc tiến độ hai dự án trọng điểm vốn trên 4.400 tỷ đồng
Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành
UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành; đồng thời, nghiên cứu phương án mượn tạm đất để thi công dự án…
Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2915/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các quy định liên quan đến quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo…
Bộ Xây dựng triển khai công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5
Cơn bão số 5 (bão Kajiki) gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước tình hình này, Bộ Xây dựng nhanh chóng triển khai các phương án khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phục hồi hạ tầng...
Ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng nguyên tử
Theo dự thảo Nghị định liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngân sách trung ương, địa phương cùng với quỹ và vốn hợp pháp của doanh nghiệp sẽ được huy động để ưu tiên đầu tư vào các dự án, chương trình năng lượng nguyên tử...
Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn
Ngày 27/8, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có các cuộc làm việc quan trọng với Tập đoàn AUO (Singapore) và Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group, mở ra nhiều triển vọng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược vào địa bàn sau hợp nhất ba địa phương.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: