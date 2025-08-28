Từ 28/8, gần 336 triệu cổ phiếu ORS ra khỏi diện cảnh báo

Nguyên nhân do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong -TPS (mã ORS-HOSE) ra khỏi diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE công bố quyết định đưa gần 336 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS (mã ORS) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 28/08/2025.

Nguyên nhân do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trước đó, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu ORS vào diện cảnh báo, từ ngày 16/04/2025 do tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Chứng khoán TPS là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Cụ thể, ý kiến ngoại trừ đề cập đến các ngày 25/02/2025 và 20/03/2025, các lô trái phiếu BCLCH2124001, GKCCH2124001, GKCCH2124002, HISCH2124001 và TCDH2227002 phát hành bởi các công ty: Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Gia Khang, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đã bị tạm ngừng giao dịch với tổng giá trị là 8.990 tỷ đồng. Đây là các lô trái phiếu do TPS là đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng và đại diện người sở hữu trái phiếu. Tại ngày 31/12/2024, công ty có khoản phí dịch vụ phải thu liên quan tới các trái phiếu này là 28.025.753.424 đồng.

Cho tới thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, TPS vẫn chưa thu được khoản phí dịch vụ này, do đó kiểm toán viên đã nêu ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Chứng khoán Tiên Phong cho biết, công ty vẫn đang tích cực làm việc với Công ty Cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Gia Khang, Công ty cổ phần Đầu tư và Dich vụ Helios, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi để thu hồi công nợ nêu trên.

Mới đây, TPS công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. TPS cho biết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông đã nhất trí thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn lực cho các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Theo phương án đã được thông qua, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ tối da 350 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cố phiếu.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - hiện là cổ đông tổ chức lớn nhất - bày tỏ mong muốn tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% và trở thành ngân hàng mẹ của công ty và đây được xem là bước đi chiến lược, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa lĩnh vực tài chính của TPBank.

Theo TPS, việc trở thành công ty con của TPBank không chỉ tiếp tục khẳng định sự đồng hành lâu dài, bền chặt của TPBank cùng với công ty, mà còn mở ra những cơ hội và lợi thế vượt trội từ sự hợp lực của hệ sinh thái để thúc đẩy công ty phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, kiên định với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và mang đến lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Do đó, Hội đồng quản trị TPS nhận thấy cần tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của công ty - trong đó cụ thể là chào bán riêng lẻ 287,9 triệu cổ phiếu cho TPBank với giá chào bán là 12.500 dồng/cổ phiếu (cao hơn đáng kể so với mức giá 10.000 đồng/cố phiếu đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 vừa qua).

Về kết quả quả kinh doanh của Chứng khoán Tiên Phong, TPS ghi nhận doanh thu giảm 29,24% xuống gần 742 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 1,54% lên gần 842 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế giảm 145,65% và 161,14% tương ứng đạt âm hơn 100 tỷ và âm gần 113 tỷ đồng.

Theo giải trình từ TPS, doanh thu giảm mạnh 29.24% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu thực hiện giảm 328,4 tỷ đồng - tương đương giảm 35% do điều kiện thị trường không thuận lợi, đồng thời công ty chủ động điều chỉnh, tái cấu trúc, thu hẹp một số hoạt động theo dịnh hướng an toàn và bền vững.

Chốt phiên ngày 27/8, giá cổ phiếu ORS tăng 3,21% lên 14.450 đồng/cổ phiếu.