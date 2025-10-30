Ecopark ra mắt Retreat Forest - Biệt thự rừng đầu tiên tại miền Nam

Retreat Forest là dòng biệt thự rừng lần đầu tiên được chủ đầu tư Ecopark giới thiệu ra thị trường. Được phát triển dựa trên liệu pháp tắm rừng của Nhật Bản, với diện tích túi rừng lên đến 135.000m2 và hầm trải nghiệm riêng tư kín đáo, biệt thự rừng Retreat Forest sẽ tạo nên phong cách sống hoàn toàn khác biệt, dẫn đầu xu hướng sống retreat giữa rừng trong lòng phố thị - rừng là nhà.

BIỆT THỰ RỪNG ĐẦU TIÊN CỦA ECOPARK TRONG 22 NĂM KIẾN TẠO, PHÁT TRIỂN

Sáng 29/10, sau hơn 22 năm phát triển, tích lũy kinh nghiệm, trở thành chủ đầu tư phát triển bất động sản xanh, bền vững tốt nhất Việt Nam, lần đầu tiên nhà sáng lập Ecopark ra mắt thị trường dòng sản phẩm mới - biệt thự rừng - nằm tại phân khu Retreat Forest của đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, nằm tại phía Tây TP.HCM).

Những căn biệt thự nằm dưới tán rừng, xung quanh là tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Retreat Forest nằm tại vùng lõi của “khu rừng” Eco Retreat. Với quy mô rộng 56,2 ha, nhà sáng lập Ecopark vẫn đi theo kim chỉ nam: Diện tích lớn nhất dành cho cảnh quan với tỉ trọng chiếm 68%, tiếp theo là diện tích hạ tầng chiếm 17% và thấp nhất là tỉ lệ xây dựng nhà ở chỉ chiếm 15%.

Retreat Forest được phát triển dựa trên cơ sở khoa học là liệu pháp tắm rừng nổi tiếng của Nhật Bản. Theo đó, cuộc sống của người dân và rừng “hòa” vào nhau: Rừng là nơi để thiền, thưởng thức trà đạo, nuôi dưỡng và ban tặng những loài thảo mộc, truyền cảm hứng để con người vận động, sống chậm tìm lại bản ngã cá nhân, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày,…

Không gian sống đắt giá tại Retreat Forest.

Tại Retreat Forest, nhà sáng lập Ecopark áp dụng phương pháp trồng túi rừng Miyawaki, đặt theo theo tên của Giáo sư Akira Miyawaki. Phương pháp Miyawaki cho phép những người am hiểu về thực vật bản địa và đủ chiều sâu về thực vật của Ecopark có thể tạo nên những khu rừng bằng cách phát triển đồng thời, cộng sinh từ 30 loài thực vật trở lên và được sắp xếp một cách phù hợp với sự tương tác của chúng trong tự nhiên.

Vườn Róc Rách tại Retreat Forest.

Dựa trên liệu pháp này, phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng của vùng đất màu mỡ phía Tây, TP.HCM, nhà sáng lập Ecopark kiến tạo Retreat Forest gồm 24 khu rừng tương ứng với 24 khu vườn tiện ích (vườn Sương Mai, vườn Đung Đưa, vườn Hoa Nhỏ, vườn Bình Minh, vườn Nghệ Thuật, vườn Thông, vườn Tùng, vườn Trà, vườn Bách, vườn Ánh Trăng, vườn Ngọc Lan,…) theo 4 chủ đề tương tác khác nhau, tạo nên hành trình trải nghiệm độc đáo đồng thời hình thành phong cách sống hoàn toàn khác biệt, dẫn đầu xu hướng sống retreat giữa rừng trong lòng phố thị – rừng là nhà.

Vườn Ngát Hương tại Retreat Forest.

RETREAT FOREST – RỪNG LÀ NHÀ

Tại Retreat Forest, cách kiến tạo 24 khu vườn tiện ích với diện tích lên đến 135.000m2 cũng tạo nên tính cộng đồng nhờ vào sự tương tác tại mỗi khu vườn. Mỗi khu vườn không chỉ có cảnh quan, trải nghiệm thiên nhiên mà còn có các tiện ích để cư dân tương tác với nhau, từ đó hình thành sự gắn kết trong cộng đồng những người có cùng sở thích, cùng tình yêu với thiên nhiên để hưởng lợi ích của thiên nhiên mang lại.

Phòng bếp, ăn của một căn biệt thự mẫu Retreat Forest.

Các căn biệt thự tại Retreat Forest cũng được thiết kế xoay quanh và nằm nép mình dưới những tán cây của 24 khu vườn chủ đề. Retreat Forest cũng được nhà sáng lập Ecopark thiết kế để giải quyết trăn trở: Nằm giữa những khu vườn, tiện ích cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư cần thiết, thông qua 23 mẫu thiết kế nhà 3 tầng trong đó 18 mẫu có tầng hầm trải nghiệm riêng tư.

Tầng hầm trải nghiệm tại biệt thự mẫu Retreat Forest.

Theo nhà sáng lập Ecopark, một không gian phổ biến thường gặp trong các thiết kế biệt thự hiện nay, đó là phòng khách tích hợp phòng sinh hoạt, giải trí của gia đình.

Những hoạt động nghỉ ngơi hay sự riêng tư của gia chủ thường được đưa vào không gian phòng ngủ master, ví dụ tích hợp phòng walk in closet, phòng trưng bày các bộ sưu tập hàng thời trang, trang sức.

Hay phòng sưu tầm đồ cổ thường tích hợp vào 1 phần của phòng khách. Cách thiết kế phổ biến này cũng đã gặp phải một thách thức khi xu hướng của sự cá nhân hóa ngày càng cao. Gia chủ cần những không gian riêng, trải nghiệm riêng – nơi không dành cho mọi vị khách.

Nói cách khác, trong phong cách sống thưởng thức của gia chủ, giờ đây đang đặt ra nhu cầu về “tầng trải nghiệm riêng tư” đúng với sở thích, cá tính và bản sắc rất riêng của gia chủ và Retreat Forest ra đời để giải bài toán này.

Rừng hòa vào cuộc sống của cư dân Retreat Forest. Ảnh chụp thực tế tại biệt thự mẫu Retreat Forest.

Retreat Forest cũng được thiết kế theo nguyên tắc lấy gió mát và đối lưu không khí bên trong tầng hầm tự nhiên, biến không gian này thành tầng trải nghiệm riêng tư, dẫn đầu xu hướng về phong cách sống quiet luxury (sang trọng trong thầm lặng, kín tiếng) trên thị trường.

Không chỉ tận hưởng không gian sống rừng là nhà, hay khoảnh khắc riêng tư kín đáo nhưng được là chính mình khi ở hầm trải nghiệm, tại Retreat Forest, nhà sáng lập Ecopark thiết kế clubhouse hiện đại rộng 4000m2 với nhiều công năng như: Bể bơi, nhà hàng, café, gym, yoga là nơi cư dân và người thân thưởng thức tiện ích đặc biệt, tiếp đón khách quý, đối tác hay chăm sóc nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Sống trở về với phiên bản của chính mình, tận hưởng cuộc sống giữa những tán rừng tại Retreat Forest. Ảnh chụp thực tế tại biệt thự mẫu Retreat Forest.

“Tại Retreat Forest, Eco Retreat chúng tôi không chỉ xây nhà. Chúng tôi kiến tạo nên một phong cách sống, một địa chỉ để trở về với chính mình, trở về với những kết nối bên những người thân yêu trong một môi trường sống không thể nhân bản tại thị trường phía Tây TP.HCM”, ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Đại diện Ecopark cũng cho biết thêm, hiện hệ thống cây xanh của Retreat Forest đã được ươm trồng từ nhiều năm trước tại các khu vườn gần dự án, thích nghi tốt với khí hậu địa phương, đảm bảo sinh trưởng tốt khi đưa về trồng để tạo nên túi rừng phát triển mạnh mẽ. Những túi rừng này sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ Ban cây xanh giàu kinh nghiệm của Ecopark, những người góp phần kiến tạo Ecopark - Thành phố triệu cây xanh, Khu đô thị có cảnh quan đẹp bậc nhất thế giới, Đại đô thị tốt bậc nhất châu Á.

* Khách hàng quan tâm Retreat Forest, Eco Retreat có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức để được hỗ trợ, tư vấn.