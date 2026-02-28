Năm 2030, Hà Nội chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện

Thành phố sẽ hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng thương mại đối với các hợp đồng vay phục vụ chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tạo điều kiện để các đơn vị này tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn.

Trong kế hoạch, TP Hà Nội đặt ra lộ trình chậm nhất đến năm 2030, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ xe taxi chạy xăng dầu, sang xe điện, năng lượng xanh. Để thực hiện kế hoạch, thành phố xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp taxi chủ động chuyển đổi phương tiện.

Cụ thể, UBND TP sẽ xây dựng và trình HĐND TP ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Thành phố sẽ hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng thương mại đối với các hợp đồng vay phục vụ chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tạo điều kiện để các đơn vị này tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Các đơn vị kinh doanh taxi được hỗ trợ, giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số lần đầu đối với xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Thành phố cũng xem xét ưu đãi giá dịch vụ trông giữ xe đối với taxi điện, năng lượng xanh tại bãi đỗ công cộng. Ưu đãi cho đơn vị đầu tư hạ tầng trạm sạc công cộng.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ (miễn 100%) đối với ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh, đặc biệt ưu tiên cho phương tiện của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Về lộ trình chuyển đổi xe taxi sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sang xe điện, năng lượng xanh, thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đạt 64%, năm 2027 đạt 68 - 70%, năm 2028 đạt 74 - 77%, năm 2029 đạt 88 - 96%, đến năm 2030 đạt 100%.

Sau năm 2030, thành phố tập trung duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với taxi điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp.

Theo thống kê hiện nay, Hà Nội có hơn 14.300 taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe là xe điện. Ngoài ra, khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động và chờ thay thế. Tổng số phương tiện dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe.

Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội làm cơ quan đầu mối, chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Cơ quan này có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ rà soát, lắp đặt trạm sạc, đồng thời bố trí các điểm dừng, đỗ phục vụ hoạt động đón trả khách của taxi điện.

Trong công tác quản lý, Công an thành phố Hà Nội được giao rà soát quy trình thủ tục liên quan đến đăng ký và cấp đổi biển số định danh phục vụ chuyển đổi phương tiện, hướng dẫn thống nhất nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động nhằm phục vụ quản lý phương tiện và kiểm soát vi phạm trong các vùng phát thải thấp.