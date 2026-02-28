Thứ Bảy, 28/02/2026

Trang chủ Kinh tế xanh

Năm 2030, Hà Nội chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện

Song Hoàng

28/02/2026, 08:37

Thành phố sẽ hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng thương mại đối với các hợp đồng vay phục vụ chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tạo điều kiện để các đơn vị này tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố...

Hà Nội đang tắc đường, ô nhiễm không khí trầm trọng do lượng khí thải từ phương tiện cơ giới
Hà Nội đang tắc đường, ô nhiễm không khí trầm trọng do lượng khí thải từ phương tiện cơ giới

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn.

Trong kế hoạch, TP Hà Nội đặt ra lộ trình chậm nhất đến năm 2030, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ xe taxi chạy xăng dầu, sang xe điện, năng lượng xanh. Để thực hiện kế hoạch, thành phố xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp taxi chủ động chuyển đổi phương tiện.

Cụ thể, UBND TP sẽ xây dựng và trình HĐND TP ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Thành phố sẽ hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng thương mại đối với các hợp đồng vay phục vụ chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tạo điều kiện để các đơn vị này tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Các đơn vị kinh doanh taxi được hỗ trợ, giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số lần đầu đối với xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Thành phố cũng xem xét ưu đãi giá dịch vụ trông giữ xe đối với taxi điện, năng lượng xanh tại bãi đỗ công cộng. Ưu đãi cho đơn vị đầu tư hạ tầng trạm sạc công cộng.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ (miễn 100%) đối với ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh, đặc biệt ưu tiên cho phương tiện của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Về lộ trình chuyển đổi xe taxi sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sang xe điện, năng lượng xanh, thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đạt 64%, năm 2027 đạt 68 - 70%, năm 2028 đạt 74 - 77%, năm 2029 đạt 88 - 96%, đến năm 2030 đạt 100%.

Sau năm 2030, thành phố tập trung duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với taxi điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp.

Theo thống kê hiện nay, Hà Nội có hơn 14.300 taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe là xe điện. Ngoài ra, khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động và chờ thay thế. Tổng số phương tiện dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe.

Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội làm cơ quan đầu mối, chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Cơ quan này có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ rà soát, lắp đặt trạm sạc, đồng thời bố trí các điểm dừng, đỗ phục vụ hoạt động đón trả khách của taxi điện.

Trong công tác quản lý, Công an thành phố Hà Nội được giao rà soát quy trình thủ tục liên quan đến đăng ký và cấp đổi biển số định danh phục vụ chuyển đổi phương tiện, hướng dẫn thống nhất nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động nhằm phục vụ quản lý phương tiện và kiểm soát vi phạm trong các vùng phát thải thấp.

Làm chủ công nghệ là động lực then chốt tăng tốc chuyển dịch năng lượng bền vững

Làm chủ công nghệ là động lực then chốt tăng tốc chuyển dịch năng lượng bền vững

Chuyển dịch năng lượng Việt Nam bước vào giai đoạn then chốt, với yêu cầu biến mục tiêu quy hoạch thành năng lực vận hành thực tế thông qua làm chủ công nghệ, hiện đại hóa lưới điện và tăng cường hợp tác phát triển hệ sinh thái năng lượng…

Không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu

Không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu

Hoạt động về đất hiếm phải bảo đảm các nguyên tắc bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; khai thác, chế biến gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm tự chủ về công nghệ; không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu theo quy định và chỉ được xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp mã, seri cho hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp mã, seri cho hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan duy nhất cấp và quản lý mã trong nước, số sê-ri cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên Hệ thống đăng ký quốc gia. Mã trong nước dùng để định danh duy nhất hạn ngạch phát thải hoặc tín chỉ carbon trên lãnh thổ Việt Nam, được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử và không được tái cấp sau khi đã hủy...

Khởi động mô hình lúa phát thải thấp tại Ninh Bình

Khởi động mô hình lúa phát thải thấp tại Ninh Bình

Việc triển khai mô hình canh tác lúa hiệu quả cao, phát thải thấp tại Ninh Bình không chỉ là giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị hạt gạo vùng Đồng bằng sông Hồng...

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

Thanh Hóa đưa vào vận hành máy xạ trị ung thư hiện đại

Y tế

2

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Đầu tư

3

Rà soát phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt

Dân sinh

4

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Chứng khoán

5

Biến động giá năng lượng ở châu Âu sau 4 năm chiến tranh Nga - Ukraine

Thế giới

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy