Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

Như Quỳnh

25/09/2025, 17:32

Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...

VnEconomy

Theo báo cáo CxO Sustainability Report 2024 của Deloitte, chỉ 45% doanh nghiệp đã điều chỉnh mô hình kinh doanh để đặt ESG và biến đổi khí hậu ở trung tâm. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động thực tiễn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng.

Tại tọa đàm: “ESG – Chìa khóa hội nhập toàn cầu” diễn ra tại TP.HCM, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng ESG không chỉ là yêu cầu từ thị trường quốc tế mà còn là yếu tố sống còn cho doanh nghiệp trong nước. Ông Aru David, Giám đốc khu vực của tổ chức ASSIST, cho rằng doanh nghiệp cần khẩn trương hành động để không bị tụt lại phía sau. Ông chỉ ra bốn lý do chính để doanh nghiệp cần chú trọng đến ESG: tiếp cận thị trường quốc tế, thu hút vốn đầu tư, xây dựng thương hiệu và giữ chân nhân tài.

Bà Phạm Minh Hương, Phó Giám đốc dịch vụ phát triển bền vững Deloitte Việt Nam, cho biết ESG đã trở thành tiêu chuẩn nội địa bắt buộc nhờ vào quy định pháp lý, nhu cầu từ nhà đầu tư và yêu cầu từ khách hàng. Khảo sát của Deloitte cho thấy 51% doanh nghiệp cảm thấy áp lực từ các bên liên quan về yêu cầu ESG, nhưng 38% trong số đó cũng nhận thấy cơ hội tạo thêm doanh thu từ sản phẩm mới nhờ vào việc áp dụng các tiêu chuẩn này.

Ông Lê Anh, Giám đốc phát triển bền vững Duy Tân Recycling, chia sẻ rằng để xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, doanh nghiệp cần đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng đầu tư vào ESG không phải là chi phí mà là một khoản đầu tư cần thiết để tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý cho ESG, các doanh nghiệp cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, từ việc hiểu và lên kế hoạch cho đến công bố kết quả. ESG không chỉ là một khái niệm xa vời mà là chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong dài hạn...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

biến đổi khí hậu chứng chỉ quốc tế deloitte doanh nghiệp ESG phát triển bền vững

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc thêm

Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất

Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất

Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...

Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Trước tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương siết chặt kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, quan trắc và công bố AQI, tập trung xử lý ô nhiễm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; đẩy nhanh xây dựng và thực hiện các chương trình “vùng phát thải thấp” ở đô thị lớn...

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy