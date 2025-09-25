ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Như Quỳnh
25/09/2025, 17:32
Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...
Theo báo cáo CxO Sustainability Report 2024 của Deloitte, chỉ 45% doanh nghiệp đã điều chỉnh mô hình kinh doanh để đặt ESG và biến đổi khí hậu ở trung tâm. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động thực tiễn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng.
Tại tọa đàm: “ESG – Chìa khóa hội nhập toàn cầu” diễn ra tại TP.HCM, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng ESG không chỉ là yêu cầu từ thị trường quốc tế mà còn là yếu tố sống còn cho doanh nghiệp trong nước. Ông Aru David, Giám đốc khu vực của tổ chức ASSIST, cho rằng doanh nghiệp cần khẩn trương hành động để không bị tụt lại phía sau. Ông chỉ ra bốn lý do chính để doanh nghiệp cần chú trọng đến ESG: tiếp cận thị trường quốc tế, thu hút vốn đầu tư, xây dựng thương hiệu và giữ chân nhân tài.
Bà Phạm Minh Hương, Phó Giám đốc dịch vụ phát triển bền vững Deloitte Việt Nam, cho biết ESG đã trở thành tiêu chuẩn nội địa bắt buộc nhờ vào quy định pháp lý, nhu cầu từ nhà đầu tư và yêu cầu từ khách hàng. Khảo sát của Deloitte cho thấy 51% doanh nghiệp cảm thấy áp lực từ các bên liên quan về yêu cầu ESG, nhưng 38% trong số đó cũng nhận thấy cơ hội tạo thêm doanh thu từ sản phẩm mới nhờ vào việc áp dụng các tiêu chuẩn này.
Ông Lê Anh, Giám đốc phát triển bền vững Duy Tân Recycling, chia sẻ rằng để xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, doanh nghiệp cần đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng đầu tư vào ESG không phải là chi phí mà là một khoản đầu tư cần thiết để tiếp cận thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý cho ESG, các doanh nghiệp cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, từ việc hiểu và lên kế hoạch cho đến công bố kết quả. ESG không chỉ là một khái niệm xa vời mà là chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong dài hạn...
Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...
Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...
Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...
Trước tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương siết chặt kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, quan trắc và công bố AQI, tập trung xử lý ô nhiễm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; đẩy nhanh xây dựng và thực hiện các chương trình “vùng phát thải thấp” ở đô thị lớn...
Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: