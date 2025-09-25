ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...

Theo báo cáo CxO Sustainability Report 2024 của Deloitte, chỉ 45% doanh nghiệp đã điều chỉnh mô hình kinh doanh để đặt ESG và biến đổi khí hậu ở trung tâm. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động thực tiễn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng.

Tại tọa đàm: “ESG – Chìa khóa hội nhập toàn cầu” diễn ra tại TP.HCM, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng ESG không chỉ là yêu cầu từ thị trường quốc tế mà còn là yếu tố sống còn cho doanh nghiệp trong nước. Ông Aru David, Giám đốc khu vực của tổ chức ASSIST, cho rằng doanh nghiệp cần khẩn trương hành động để không bị tụt lại phía sau. Ông chỉ ra bốn lý do chính để doanh nghiệp cần chú trọng đến ESG: tiếp cận thị trường quốc tế, thu hút vốn đầu tư, xây dựng thương hiệu và giữ chân nhân tài.

Bà Phạm Minh Hương, Phó Giám đốc dịch vụ phát triển bền vững Deloitte Việt Nam, cho biết ESG đã trở thành tiêu chuẩn nội địa bắt buộc nhờ vào quy định pháp lý, nhu cầu từ nhà đầu tư và yêu cầu từ khách hàng. Khảo sát của Deloitte cho thấy 51% doanh nghiệp cảm thấy áp lực từ các bên liên quan về yêu cầu ESG, nhưng 38% trong số đó cũng nhận thấy cơ hội tạo thêm doanh thu từ sản phẩm mới nhờ vào việc áp dụng các tiêu chuẩn này.

Ông Lê Anh, Giám đốc phát triển bền vững Duy Tân Recycling, chia sẻ rằng để xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, doanh nghiệp cần đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng đầu tư vào ESG không phải là chi phí mà là một khoản đầu tư cần thiết để tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý cho ESG, các doanh nghiệp cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, từ việc hiểu và lên kế hoạch cho đến công bố kết quả. ESG không chỉ là một khái niệm xa vời mà là chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong dài hạn...

