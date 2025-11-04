Thứ Ba, 04/11/2025

Trang chủ Du lịch

Etihad Airways khai trương đường bay mới đến Việt Nam

Minh Anh

04/11/2025, 17:06

Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways...

Đường bay Hà Nội – Abu Dhabi khai thác dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner.
Đường bay Hà Nội – Abu Dhabi khai thác dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Thực tế cho thấy nhu cầu đi lại gia tăng và sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt Nam đến du lịch Abu Dhabi, trung tâm của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Từ đó, đường bay mới Hà Nội - Abu Dhabi của hãng hàng không Etihad mang đến cho hành khách từ hai quốc gia thêm lựa chọn bay thuận tiện cho những chuyến đi.

Chuyến bay đầu tiên tới Hà Nội của hãng hàng không Etihad Airways hạ cánh vào ngày 2/11/2025 vừa qua đã đánh dấu mốc đáng nhớ trong năm tăng trưởng kỷ lục của hãng: chính thức khai trương đường bay mới tới Hà Nội.

VnEconomy

Đường bay Hà Nội – Abu Dhabi khai thác dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại của Etihad, một trong những dòng tân tiến và tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới. Mẫu máy bay này được thiết kế để mang đến sự thoải mái tối đa trong các chuyến bay đường dài.

Khoang thương gia Business Studio® từng thắng nhiều giải thưởng, được trang bị hệ thống ghế ngồi hạng sang có thể ngả phẳng hoàn toàn, lối đi riêng và không gian riêng tư. Hạng phổ thông Economy Smart có chỗ để chân rộng rãi, phần tựa đầu của ghế có thể điều chỉnh linh hoạt và được trang bị hệ thống giải trí hiện đại.

Ông Antonoaldo Neves, Tổng giám đốc điều hành của Etihad Airways, cho biết: “Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón du khách từ Việt Nam đến với Abu Dhabi, một thành phố năng động và giàu bản sắc.

VnEconomy

Đây đồng thời sẽ mở ra cơ hội mới về thương mại và du lịch giữa Abu Dhabi cùng các điểm đến chiến lược trên khắp Đông Nam Á. Hà Nội là hình ảnh tiêu biểu cho sức sống và sự đa dạng của châu Á. Chúng tôi trân trọng mối liên kết ngày càng lớn giữa Hà Nội với UAE, dù là về du lịch, thương mại hay giao lưu văn hóa”.

Với tần suất 6 chuyến mỗi tuần, đường bay mới này giúp hành khách kết nối thuận tiện hơn với các điểm đến trong mạng lưới toàn cầu của Etihad, trải dài khắp châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ.

Đây còn là cơ hội để du khách từ UAE và nhiều quốc gia khác khám phá Việt Nam – một trong những điểm đến được yêu thích nhất châu Á, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú và di sản văn hóa giàu bản sắc.

Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

08:35, 04/11/2025

Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

Việt Nam xây dựng mô hình du lịch carbon thấp

14:48, 03/11/2025

Việt Nam xây dựng mô hình du lịch carbon thấp

Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch đến thị trường Malaysia

09:05, 29/10/2025

Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch đến thị trường Malaysia

Đọc thêm

Du lịch Việt tìm cách “sống chung” với mưa lũ

Du lịch Việt tìm cách “sống chung” với mưa lũ

Từ đầu tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung liên tục hứng chịu những đợt mưa lũ kéo dài. Tuyến Huế - Hội An - Đà Nẵng vốn là "xương sống" của du lịch miền Trung phải tạm ngưng khai thác vì không đảm bảo được lộ trình an toàn cho du khách…

Xây dựng môi trường số lành mạnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Xây dựng môi trường số lành mạnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều ngày 3/11, tại Hội chợ Mùa Thu 2025, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Tổng Công ty VTC đồng chủ trì Lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…

Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9. Dù vẫn tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024, đà sụt giảm theo tháng cho thấy ngành du lịch cần tăng tốc trong mùa cao điểm cuối năm...

Việt Nam xây dựng mô hình du lịch carbon thấp

Việt Nam xây dựng mô hình du lịch carbon thấp

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động rõ nét đến hệ sinh thái du lịch, câu chuyện phát triển du lịch xanh, du lịch carbon thấp, không còn là khẩu hiệu, mà trở thành đòi hỏi cấp bách đối với mọi điểm đến…

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10/2025

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10/2025

TP.Hồ Chí Minh từ lâu đã hấp dẫn du khách bởi hệ thống di tích lịch sử và đời sống nghệ thuật đặc sắc. Đây là lợi thế để thành phố phát triển chuỗi sự kiện văn hoá, lễ hội quanh năm – hướng đi được xem là “chìa khóa” kích cầu du lịch…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

1

Tháo gỡ hàng nghìn kiến nghị, vướng mắc về đất đai tại 34 địa phương

Chính sách

2

Warren Buffett có thể đã bán thêm cổ phiếu Apple

Thế giới

3

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Tiêu điểm

4

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Dân sinh

5

Khi dòng người - dòng vốn cùng dịch chuyển: "Nam tiến" không chỉ là xu hướng đầu tư

Bất động sản

