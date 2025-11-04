Etihad Airways khai trương đường bay mới đến Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 04/11/2025
Minh Anh
04/11/2025, 17:06
Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways...
Thực tế cho thấy nhu cầu đi lại gia tăng và sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt Nam đến du lịch Abu Dhabi, trung tâm của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Từ đó, đường bay mới Hà Nội - Abu Dhabi của hãng hàng không Etihad mang đến cho hành khách từ hai quốc gia thêm lựa chọn bay thuận tiện cho những chuyến đi.
Chuyến bay đầu tiên tới Hà Nội của hãng hàng không Etihad Airways hạ cánh vào ngày 2/11/2025 vừa qua đã đánh dấu mốc đáng nhớ trong năm tăng trưởng kỷ lục của hãng: chính thức khai trương đường bay mới tới Hà Nội.
Đường bay Hà Nội – Abu Dhabi khai thác dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại của Etihad, một trong những dòng tân tiến và tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới. Mẫu máy bay này được thiết kế để mang đến sự thoải mái tối đa trong các chuyến bay đường dài.
Khoang thương gia Business Studio® từng thắng nhiều giải thưởng, được trang bị hệ thống ghế ngồi hạng sang có thể ngả phẳng hoàn toàn, lối đi riêng và không gian riêng tư. Hạng phổ thông Economy Smart có chỗ để chân rộng rãi, phần tựa đầu của ghế có thể điều chỉnh linh hoạt và được trang bị hệ thống giải trí hiện đại.
Ông Antonoaldo Neves, Tổng giám đốc điều hành của Etihad Airways, cho biết: “Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón du khách từ Việt Nam đến với Abu Dhabi, một thành phố năng động và giàu bản sắc.
Đây đồng thời sẽ mở ra cơ hội mới về thương mại và du lịch giữa Abu Dhabi cùng các điểm đến chiến lược trên khắp Đông Nam Á. Hà Nội là hình ảnh tiêu biểu cho sức sống và sự đa dạng của châu Á. Chúng tôi trân trọng mối liên kết ngày càng lớn giữa Hà Nội với UAE, dù là về du lịch, thương mại hay giao lưu văn hóa”.
Với tần suất 6 chuyến mỗi tuần, đường bay mới này giúp hành khách kết nối thuận tiện hơn với các điểm đến trong mạng lưới toàn cầu của Etihad, trải dài khắp châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ.
Đây còn là cơ hội để du khách từ UAE và nhiều quốc gia khác khám phá Việt Nam – một trong những điểm đến được yêu thích nhất châu Á, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú và di sản văn hóa giàu bản sắc.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
