EU hỗ trợ Việt Nam 430 triệu euro để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

Gói hỗ trợ sẽ tập trung vào Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái, một trong những dự án đầu tư trọng điểm trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)…

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu lần thứ hai năm 2025 (Global Gateway Forum - GGF2), ngày 9/10/2025 tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã dự sự kiện công bố gói hỗ trợ trị giá 430 triệu euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Việt Nam để thúc đẩy Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)

Theo thông cáo của Ủy ban châu Âu công bố tại Diễn đàn, gói 430 triệu euro do EU và Team Europe hỗ trợ tập trung vào Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái, một trong những dự án đầu tư trọng điểm trong khuôn khổ JETP. Dự án sẽ góp phần tăng cường an ninh năng lượng, cải thiện khả năng tiếp cận điện sạch, tạo việc làm cho cộng đồng tại địa phương, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện Việt Nam, qua đó tạo điều kiện tích hợp quy mô lớn năng lượng tái tạo và góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam.

Lễ công bố gói hỗ trợ JETP 430 triệu euro cho Việt Nam. Ảnh: MOIT.

Phát biểu tại lễ công bố, Cao ủy phụ trách Đối tác quốc tế của Ủy ban châu Âu Jozef Síkela nhấn mạnh dự án Bắc Ái là “hòn đá tảng” trong nỗ lực chung hướng tới hệ thống năng lượng xanh, tin cậy, hỗ trợ tăng trưởng bền vững và thu hút đầu tư tư nhân. Thông qua Global Gateway, EU “chuyển cam kết thành hành động cụ thể vì con người, hành tinh và thịnh vượng chung”.

Gói hỗ trợ được triển khai theo cách tiếp cận Team Europe, bao gồm EU, các quốc gia thành viên và các tổ chức tài chính phát triển như Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Ngân hàng Phát triển Đức (KfW), Cơ quan xúc tiến phát triển quốc gia của Italy (CDP), và Công ty Xúc tiến và Tham gia Hợp tác Kinh tế (PROPARCO), nhánh đầu tư khu vực tư nhân của AFD.

Cùng ngày trong khuôn khổ tham dự GGF2, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã cùng các Bộ trưởng năng lượng ASEAN dự Lễ Công bố hỗ trợ của EU về Lưới điện Năng lượng ASEAN (APG), nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác tăng cường kết nối điện trong khu vực.

Trong giai đoạn 2021–2027, EU cam kết ít nhất 293 triệu euro cho Việt Nam và EU, EIB cùng các nước thành viên đóng góp hơn 2,8 tỷ euro cho JETP, qua đó thúc đẩy hạ tầng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và kết nối điện năng trong khu vực ASEAN.