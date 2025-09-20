Thứ Bảy, 20/09/2025

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội

Song Hà

20/09/2025, 07:23

EC đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội có xuất xứ từ một số nước, trong đó có Việt Nam nhập khẩu vào EU. Giai đoạn điều tra bán phá giá: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2025...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết ngày 4/8/2025, Ủy ban Châu Âu (EC) đã nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu vào thị trường này từ Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER).

Đến ngày 18/9/2025, Ủy ban Châu Âu đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU).

Hàng hóa bị điều tra là: Thép cuộn cán nguội (loại trừ thép không gỉ, thép mạ, thép phủ màu). Mã CN tham khảo: ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 (mã TARIC tham khảo: 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99).

Giai đoạn điều tra bán phá giá, từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025.

Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2025.

Thời hạn điều tra: Vụ việc điều tra sẽ kết thúc trong vòng 01 năm, có thể được gia hạn những không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo khởi xướng.

Trong Thông báo khởi xướng, EC đã cung cấp chi tiết các nội dung liên quan tới bên yêu cầu, hàng hóa bị điều tra, cáo buộc bán phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, quy trình thủ tục điều tra và các thời hạn liên quan, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, hướng dẫn về các thủ tục tải và đăng tải tài liệu trên hệ thống điện tử TRON của EC.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu gửi kèm, hợp tác đầy đủ toàn diện với EC để cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định.

Đồng thời thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Cục Phòng vệ thương mại.

Vương quốc Anh đưa thép Việt Nam ra khỏi danh sách loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

17:05, 02/07/2025

Vương quốc Anh đưa thép Việt Nam ra khỏi danh sách loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

EU kết luận vụ việc điều tra chống bán phá giá thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam

06:45, 22/07/2025

EU kết luận vụ việc điều tra chống bán phá giá thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam

Thép Việt được dỡ bỏ thuế chống bán phá giá trên thị trường Malaysia

11:48, 28/06/2025

Thép Việt được dỡ bỏ thuế chống bán phá giá trên thị trường Malaysia

Cục Phòng vệ thương mại điều tra chống bán phá giá doanh nghiệp xuất khẩu Hiệp hội Thép Châu Âu hồ sơ yêu cầu hợp tác với EC thép cuộn cán nguội thời hạn điều tra Ủy ban châu Âu

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

