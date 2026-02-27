Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả dùng hàn the

Sử dụng chất cấm hàn the trong sản xuất hàng loạt giò chả, xúc xích để bán ra thị trường, chủ cơ sở Đoàn Huyền cùng đồng phạm vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”...

Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 27/01/2026 đến 30/01/2026, bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1970) - chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên đã sử dụng hàn the để sản xuất thực phẩm.

Hàn the (Natri tetraborat) là chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất này đã dùng hàn the để chế biến hàng loạt sản phẩm nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ, bất chấp các nguy cơ về sức khỏe đối với người tiêu dùng.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 30/01/2026, khi Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở của bà Huyền tại chợ Đông Tảo.

Cơ sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn thành phẩm vi phạm với tổng khối lượng lên tới 1.285 kg. Danh mục hàng hóa bị niêm phong bao gồm: 750 chiếc giò lợn (loại 1 kg); 720 túi xúc xích và 130 túi chả sụn (loại 500 g); 1.420 chiếc giò bò và 30 chiếc giò gà; 150 kg giò sống cùng nhiều máy móc, phụ gia không rõ nguồn gốc.

Kết quả test nhanh cho thấy 6/12 mẫu thành phẩm và nguyên liệu dương tính với hàn the. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính khoảng 178,63 triệu đồng. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lô hàng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương)

Trước những chứng cứ rõ ràng, ngày 12/02/2026, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Văn Trường về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm trôi nổi. Kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.