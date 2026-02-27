Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả dùng hàn the

Sử dụng chất cấm hàn the trong sản xuất hàng loạt giò chả, xúc xích để bán ra thị trường, chủ cơ sở Đoàn Huyền cùng đồng phạm vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”...
Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 27/01/2026 đến 30/01/2026, bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1970) - chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên đã sử dụng hàn the để sản xuất thực phẩm.
Hàn the (Natri tetraborat) là chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất này đã dùng hàn the để chế biến hàng loạt sản phẩm nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ, bất chấp các nguy cơ về sức khỏe đối với người tiêu dùng.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 30/01/2026, khi Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở của bà Huyền tại chợ Đông Tảo.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn thành phẩm vi phạm với tổng khối lượng lên tới 1.285 kg. Danh mục hàng hóa bị niêm phong bao gồm: 750 chiếc giò lợn (loại 1 kg); 720 túi xúc xích và 130 túi chả sụn (loại 500 g); 1.420 chiếc giò bò và 30 chiếc giò gà; 150 kg giò sống cùng nhiều máy móc, phụ gia không rõ nguồn gốc.
Kết quả test nhanh cho thấy 6/12 mẫu thành phẩm và nguyên liệu dương tính với hàn the. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính khoảng 178,63 triệu đồng. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trước những chứng cứ rõ ràng, ngày 12/02/2026, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Văn Trường về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm trôi nổi. Kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường
07:21, 17/12/2025
Trong tháng “ra quân”, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 3.114 vụ hàng hóa vi phạm
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học
Dù đã có lộ trình áp dụng từ lâu, song việc tiêu thụ xăng sinh học tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn từ hệ thống phân phối đến chính sách thuế, phí chưa đủ mạnh…
“Hồi sinh” Bắc Hưng Hải thành mô hình thủy lợi hiện đại, đa mục tiêu
Tổng kinh phí dự kiến cho “đại tu” toàn diện hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải khoảng 38.500 tỷ đồng (chưa bao gồm giải phóng mặt bằng). Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Bắc Hưng Hải sẽ trở thành hình mẫu về thủy lợi hiện đại của cả nước, góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn mới...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng liên thông dữ liệu quốc gia
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu toàn ngành. Từ đất đai, nghề cá, lâm nghiệp đến môi trường, nhiều cơ sở dữ liệu quy mô lớn đã được xây dựng, làm sạch và sẵn sàng tích hợp, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn...
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/2
Trong kỳ điều hành ngày 26/2, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà thế giới. Cụ thể, xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 754 - 854 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Thanh Hoá tập trung phát triển hơn 24.000 ha lúa năng suất cao
Với hơn 24.000 ha được xác lập quy hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển các vùng sản xuất lúa tập trung, áp dụng giống và quy trình canh tác tiên tiến, hướng tới gia tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: