Trang chủ Thị trường

Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Song Hà

27/02/2026, 15:23

Trước những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga – Ukraine, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải chủ động phương án nguồn hàng, vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường...

Trong mọi tình huống, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu.
Trong mọi tình huống, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu.

Theo đánh giá từ Bộ Công Thương, thị trường năng lượng thế giới đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn do xung đột Nga – Ukraine kéo dài. Đặc biệt, nguy cơ gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, nhất là khả năng xung đột giữa Mỹ và Iran, đang đe dọa trực tiếp đến nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu.

Sự biến động của giá dầu thế giới thời gian gần đây đã đặt ra thách thức lớn đối với việc nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước. Trước tình hình này, ngày 27/02/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Công văn số 495/TTTN-XD yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động kịch bản ứng phó.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc tổng nguồn tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, đảm bảo cả về sản lượng lẫn chủng loại.

Các doanh nghiệp cần tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng theo quý đã đăng ký, theo dõi sát diễn biến thế giới để đa dạng hóa nguồn cung (cả nhập khẩu và nội địa).

Đối với các đơn vị sản xuất xăng dầu, phải đảm bảo các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn, ổn định và cung ứng đủ sản lượng.

Doanh nghiệp cần chủ động phương án bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, bảo trì hoặc thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng đến sản lượng, phải báo cáo kịp thời về Cục để có biện pháp điều hành phù hợp.

Một trong những nội dung trọng tâm của công văn là yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ cấp đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ.

Các thương nhân phân phối có trách nhiệm bảo đảm cung ứng đầy đủ cho các cửa hàng, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên và liên tục trong mọi điều kiện.

Bên cạnh việc điều tiết nguồn hàng và chia sẻ lợi ích hợp lý, các đơn vị cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Để đảm bảo tính nghiêm minh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát mức dự trữ lưu thông. Mọi hành vi vi phạm hoặc lơ là trách nhiệm gây ảnh hưởng đến an ninh năng lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

cung ứng xăng dầu doanh nghiệp xăng dầu giá dầu thế giới nguyên liệu đầu vào thị trường năng lượng Xung đột Nga - Ukraine

