Trang chủ Thị trường

Everpia ra mắt bộ sưu Tập 2027: Bước chuyển hướng đến trải nghiệm sống toàn diện

Mai Lan

25/05/2026, 15:00

Từ một thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt, Everon đang từng bước định hình diện mạo mới theo xu thế: hiện đại hơn, tinh tế hơn và giàu trải nghiệm sống hơn...

VnEconomy

Ngày 25/5/2026, Công ty Cổ phần Everpia (mã chứng khoán: EVE-HOSE), chủ sở hữu các thương hiệu chăn ga gối đệm Everon, Artemis và K -Bedding, tổ chức thành công hội nghị khách hàng 2026. Tại hội nghị, Bộ sưu tập chăn ga gối đệm 2027 với chủ đề “Moments  of Comfort – Những Mảnh Êm” đã chính thức được giới thiệu như một dấu ấn trong hành trình phát triển thương hiệu của Everon.

Từ một thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt, Everon đang từng bước định hình diện mạo mới theo xu thế: hiện đại hơn, tinh tế hơn và giàu trải nghiệm sống hơn, và vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi: chất lượng, sự an tâm và tính bền vững, vốn  đã làm nên uy tín thương hiệu suốt 33 năm qua.  

Tại hội nghị, Bộ sưu tập chăn ga gối đệm 2027 với chủ đề “Moments  of Comfort – Những Mảnh Êm” đã chính thức được giới thiệu như một dấu ấn trong hành trình phát triển thương hiệu của Everon.

Với bộ sưu tập của năm 2027, Everon theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ ngơi toàn diện , kết hợp đồng bộ giữa đệm, chăn ga và phụ kiện ngủ trong từng nhóm sản phẩm.  Thay vì bán các sản phẩm riêng lẻ, Everon xây dựng những “comfort ecosystem” hoàn chỉnh, phù hợp với từng phong cách sống và nhu cầu nghỉ ngơi khác nhau.

Theo đó, Bộ sưu tập được  phát triển với 5 dòng sản phẩm chủ đạo.

Dòng sản phẩm “Basic Set” - đơn giản và năng động: Dành cho nhóm khách hàng trẻ với thiết kế tối giản và giá trị sử dụng linh hoạt. Sản phẩm sử dụng chất liệu Cotton 40s và Lyocell 100% thoáng mát, phù hợp xu hướng mua sắm trực tuyến và nhu cầu thị trường phía Nam. 

Dòng sản phẩm Cooling Set” - công nghệ làm mát: Giải pháp dành cho nhịp sống đô thị nóng bức và bận rộn, kết hợp công nghệ làm mát cùng thiết kế hiện đại mang lại trải nghiệm “mát ngay khi chạm”. 

Dòng sản phẩm Retreat Set - phục hồi và tái tạo:  Định vị giấc ngủ như một hành trình p ục hồi sức khỏe, tập trung vào chất liệu thiên nhiên như Bamboo, Tencel Modal cùng họa tiết cây cỏ kết hợp cùng  ệm lò xo túi 9 vùng (Zone Supported Spring) biến phòng ngủ thành không gian trị liệu, phục hồi năng lượng sau ngày dài. 

Dòng sản phẩm Premium Set - tuyệt tác cao cấp: Lấy cảm hứng từ phong cách “quiet luxury” của các khách sạn hạng sang, dòng sản phẩm cao cấp Artemis tập trung vào sự tinh xảo trong chất liệu và hoàn thiện thủ công. 

Dòng sản phẩm Provincial Collection - dành cho thị trường tỉnh: Các thiết kế gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp nhu cầu đa dạng tại địa phương. 

Điều đặc biệt của Bộ sưu tập 2027 vừa ra mắt chính là bước khởi đầu trong chiến lược mở rộng hợp tác của Everon với các đối tác vật liệu và công nghệ hàng đầu thế giới, nhằm mang đến những trải nghiệm ngủ cao cấp, phục hồi và bền vững hơn cho người tiêu dùng hiện đại. Sự hợp tác này cũng được thể hiện trong các dòng sản phẩm ruột chăn cao cấp sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu đã qua kiểm định nghiêm ngặt. Từ lông ngỗng trắng tuyển chọn tại vùng Hortobágy (Hungary) - nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt tạo nên những chùm lông vũ có độ phồng lớn, khả năng giữ nhiệt vượt tr ội nhưng vẫn nhẹ và thoáng khí - đến các dòng ruột chăn sử dụng lông nhung trắng 80/20 đạt tiêu chuẩn KIS Hàn Quốc hay chất liệu lông cừu Úc tự nhiên, tất cả đều hướng tới khả năng điều hòa nhiệt độ và độ ẩm tối ưu trong suốt quá trình ngủ, mang lại cảm giác dễ chịu, ổn định và thư thái .

Song song với việc nâng cấp các dòng sản phẩm ruột chăn, Everon tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm mềm mại và  phục hồi thông qua Ever -Soft - dòng xơ thế hệ mới do Everpia phát triển cùng HUVIS, tập đoàn sản xuất xơ sợi lớn nhất Hàn Quốc. Đồng thời, Everon tiế p tục hợp tác cùng Lenzing AG - tập đoàn  vật liệu và sợi sinh học hàng đầu thế giới đến từ Áo, đơn vị sở hữu thương hiệu sợi TENCEL™ nổi tiếng toàn cầu - để phát triển các dòng sản phẩm vỏ chăn ga sử dụng TENCEL™ chính hãng. 

Sự đồng hành của các đối tác toàn cầu như HUVIS và Lenzing, cùng chiến lược sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cao cấp cho các dòng sản phẩm chiến lược, cho thấy định hướng nhất quán của Everon trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn vật liệu quốc tế và chất lượng bền vững. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh về giá, Everon lựa chọn theo đuổi một giá trị khác biệt lâu dài: chất lượng có thể cảm nhận bằng trải nghiệm sử dụng thực tế và được bảo chứng bởi những đối tác uy tín trên toàn cầu. 

