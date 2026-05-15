Quảng Trị: Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn cung vật liệu xây dựng
Nguyễn Thuấn
15/05/2026, 10:22
Trước áp lực chênh lệch cung - cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm minh bạch giá cả thị trường, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động cung ứng vật liệu xây dựng.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị bàn phương án quản lý vật liệu xây dựng, biến động giá nhiên liệu và nguyên vật liệu xây dựng trong tình hình mới. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng nguồn cung, công tác công bố giá cũng như đề xuất nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.
CHỦ ĐỘNG KHẢO SÁT, CÔNG BỐ GIÁ SÁT THỊ TRƯỜNG
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, thời gian qua đơn vị đã tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến quản lý vật liệu xây dựng; đồng thời tổng hợp, dự báo nhu cầu và đánh giá khả năng cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm, quy mô lớn trên địa bàn.
Sở Xây dựng cũng cử thành viên tham gia các tổ liên ngành, cung cấp thông tin về nhu cầu vật liệu của các dự án do sở làm chủ đầu tư; phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung vật liệu phục vụ thi công công trình.
Đối với công tác công bố giá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin và công bố giá theo đúng quy định. Trong các đợt tăng giá nhiên liệu, việc công bố giá được thực hiện kịp thời nhằm hỗ trợ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Để bảo đảm nguyên tắc giá vật liệu xây dựng công bố phù hợp với giá thị trường, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các đơn vị sản xuất, kinh doanh cát xây dựng, đất san lấp để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác công bố giá.
Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục chủ động triển khai khảo sát, xác định và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng nêu rõ nhiều khó khăn trong quá trình công bố giá như tình trạng khan hiếm vật liệu, chênh lệch giữa giá công bố và giá thực tế trên thị trường, các cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp, trữ lượng khai thác hằng năm và chất lượng vật liệu xây dựng.
TĂNG PHỐI HỢP, XỬ LÝ TÌNH TRẠNG KHAN HIẾM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn hiện nay chủ yếu xuất phát từ sự chênh lệch giữa cung và cầu, tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát thực tiễn; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo niềm tin cho nhà thầu và doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Đồng thời, các đơn vị liên quan cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để xử lý căn cơ tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương cùng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.
Trong đó, Sở Xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu mối tham mưu UBND tỉnh các giải pháp quản lý, điều tiết thị trường vật liệu xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát trữ lượng, đánh giá lại các chỉ tiêu cấp phép khai thác hằng năm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hành chính, nghiên cứu giải pháp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng.
Chính quyền cấp xã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Các chủ đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý, điều hành; các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá hay gian lận giá.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước; đồng thời yêu cầu các sở, ngành tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần công bố giá vật liệu xây dựng chính xác, minh bạch và sát thực tế trong thời gian tới.
