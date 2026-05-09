Việt Nam - Sri Lanka: Mở đường bay thẳng, hiện thực hóa mục tiêu tỷ USD

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao thương xuất nhập khẩu hướng tới cột mốc tỷ USD, kết hợp hài hòa giữa hợp tác đầu tư và phát triển du lịch, hứa hẹn sẽ là mô hình cộng hưởng đầy hiệu quả cho nền kinh tế hai nước Việt Nam và Sri Lanka trong tương lai…

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 8/5/2026, tại Khách sạn Hilton, Thủ đô Colombo Sri Lanka, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Sri Lanka (EDB) tổ chức Diễn đàn Hợp tác Thương mại – Đầu tư – Du lịch Việt Nam – Sri Lanka.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đã tham dự diễn đàn.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TỶ USD

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin, kết nối và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Sự kiện thu hút hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Trong đó, đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như du lịch – dịch vụ, hàng không, logistics và chuỗi cung ứng, công nghiệp hóa chất, dệt may, bất động sản – phát triển hạ tầng, nông nghiệp – chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin và chuyển đổi số tham dự.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: "Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao là minh chứng cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đưa quan hệ kinh tế đi vào chiều sâu. Dù kim ngạch thương mại năm 2025 tăng trưởng 20% so với năm 2024, nhưng con số gần 300 triệu USD vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia".

Định hướng sắp tới là đưa kim ngạch thương mại đạt ngưỡng tỷ USD thông qua mô hình hợp tác đa phương diện. Việt Nam, với vị thế là nền kinh tế năng động và cửa ngõ vào ASEAN, kết hợp cùng Sri Lanka – trung tâm hàng hải chiến lược tại Ấn Độ Dương, sẽ tạo nên sự bổ trợ hoàn hảo. Lãnh đạo hai nước khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giao lưu nhân dân và khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững.

HIỆN THỰC HÓA TIỀM NĂNG BẰNG NHỮNG CAM KẾT GIÁ TRỊ

Điểm nhấn của diễn đàn chính là việc công bố kế hoạch mở các đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh và Colombo của Vietnam Airlines và Vietjet Air. Bước tiến này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo cú hích cho du lịch, thương mại, đầu tư; hỗ trợ phát triển logistics và chuỗi cung ứng khu vực. Đây chính là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiển nghi lễ khởi động mở đường bay Colombo - TP Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines. Ảnh: TTXVN

Ngay tại sự kiện, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Harini Amarasuriya, 7 thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết. Các văn kiện này bao phủ các ngành then chốt như nông sản, cao su, hóa chất và du lịch, mở ra tiền đề cho những giai đoạn hợp tác nghiên cứu sâu hơn sau này.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Tập đoàn Harleys đã ký kết MOU về việc chỉ định Tổng đại lý bán vé tại Sri Lanka với mục tiêu doanh thu 7 triệu USD/năm. Đồng thời, các thỏa thuận ba bên giữa Vietnam Airlines, SaigonTourist và Cơ quan phát triển Du lịch Sri Lanka cũng được xác lập nhằm quảng bá điểm đến và kích cầu du lịch song phương, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy khách hai chiều và khai thác hiệu quả đường bay.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Nhà điều hành Du lịch Inbound Sri Lanka cũng "bắt tay" với các đối tác Việt Nam như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên SaigonTourist để xây dựng những sản phẩm tour trọn gói, gia tăng lượng khách trao đổi giữa hai nước.