Đưa hương vị nguyên bản núi rừng Lai Châu đến người tiêu dùng Thủ đô

“Sức sống hàng Việt” sẽ đưa người tiêu dùng Thủ đô bước vào hành trình khám phá hương vị nguyên bản của núi rừng Lai Châu với hàng loạt đặc sản đặc trưng như: Thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn đậm vị mắc khén, gạo Séng Cù , trà Shan tuyết Than Uyên hậu ngọt sâu, đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, tinh bột nghệ đỏ…

Ngày 14/5/2026, tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và NAPAS khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 6 với chủ đề “Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội”.

Diễn ra từ ngày 14-17/5/2026, sự kiện được tổ chức theo mô hình đa kênh, kết hợp trưng bày trực tiếp và quảng bá, livestream trên nền tảng số. Đây là nỗ lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường nội địa đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng kinh tế, việc phát triển thị trường cần gắn liền với các giải pháp kích cầu và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt.

Theo ông Linh, “Sức sống hàng Việt” định hướng trở thành địa chỉ quen thuộc để quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng, lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền và thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Việc kết hợp không gian trải nghiệm thực tế với livestream bán hàng là hướng đi giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng mới, từng bước nâng cao vị thế hàng nội địa.

Với chủ đề đặc sắc, chương trình mang tới không gian đậm sắc màu Tây Bắc ngay giữa trung tâm Thủ đô, nơi người dân có thể khám phá những đặc sản gắn liền với khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù của Lai Châu.

Danh mục sản phẩm vô cùng phong phú: từ thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn đậm vị mắc khén; gạo Séng Cù dẻo thơm; đến trà Shan tuyết Than Uyên hậu ngọt sâu cùng các loại dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, sâm Lai Châu ngâm mật ong, tinh bột nghệ đỏ hay viên tinh nghệ Chè dây…. Mỗi sản phẩm đều mang hương vị đặc trưng của núi rừng và phản ánh hành trình nâng tầm đặc sản địa phương theo hướng chuyên nghiệp.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, cho biết việc đưa đặc sản tới không gian tiêu dùng trung tâm Thủ đô giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với nhu cầu thị trường. Các sản phẩm tham gia đều được chú trọng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc.

Thông qua đây, tỉnh kỳ vọng đặc sản Lai Châu sẽ mở rộng độ phủ, tiến sâu vào hệ thống phân phối hiện đại. Mỗi món quà từ vùng cao đều mang theo câu chuyện về đất và người – từ những vùng chè cổ thụ đến những cánh đồng lúa vàng.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình giúp người tiêu dùng hiểu hơn về giá trị đặc sản địa phương, giúp Lai Châu khẳng định vị thế trên thị trường”, ông Hùng chia sẻ.

Xuyên suốt sự kiện, du khách có thể dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất và những câu chuyện văn hóa phía sau. Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cũng được áp dụng để kích cầu.

Điểm nhấn nổi bật là phiên livestream bán hàng từ 19h-22h ngày 15/5 trên kênh TikTok của Cục với sự góp mặt của diễn viên Thanh Hương – gương mặt truyền hình được yêu thích bởi phong cách gần gũi và giàu năng lượng.

Sản phẩm trưng bày tại chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Hoạt động này không chỉ tăng tính tương tác mà còn đưa sản phẩm Lai Châu tiếp cận tệp khách hàng khổng lồ trên nền tảng số, thúc đẩy mô hình tiêu dùng đa kênh trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Sự kết hợp này minh chứng cho nỗ lực đổi mới, linh hoạt của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trong việc quảng bá hàng Việt. Đồng thời, đây là giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng khả năng kết nối với người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Theo ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại các không gian tiêu dùng trung tâm như Tràng Tiền không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt mà còn lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 88/NQ-CP về phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng nội địa.